Jeep Avenger tem motorização definida para o Brasil; veja o que já sabemos

Jeep Avenger será vendido em quatro versões no Brasil Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Para-choques dianteiros e traseiros devem ser levemente reestilizados. As mudanças serão pontuais e restritas às partes móveis. A produção está prevista para ser iniciada em maio de 2026, para que o SUV faça sua estreia ainda no primeiro semestre.

O Jeep Avenger será produzido e comercializado no Brasil exclusivamente com o motor 1.0 Turbo 200 Flex com tecnologia híbrida leve. O sistema, o mesmo utilizado nos Fiat Pulse e Fastback, opera com uma rede de 12 Volts e conta com um motor elétrico multifuncional que atua como alternador e motor de partida.

Jeep Avenger será produzido em Porto Real (RJ) em 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Essa configuração híbrida está acoplada ao motor 1.0 turbo flex, que entrega até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O câmbio será o já conhecido automático do tipo CVT, que simula sete marchas, amplamente utilizado em modelos das marcas Fiat, Peugeot e Citroën.

Voltado ao segmento dos SUVs compactos de entrada, o Avenger enfrentará concorrentes como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera. O modelo mede 4,08 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,53 m de altura e tem entre-eixos de 2,56 m. A capacidade do porta-malas é de 380 litros.