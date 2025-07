Chinês com 'sangue inglês': como é o novo SUV que chegará ao Brasil

Já a versão topo de linha, chamada Luxury, adiciona um toque extra de sofisticação. Ela traz rodas de 18", câmera com visão 360°, carregador de celular por indução, tampa do porta-malas com abertura elétrica, bancos dianteiros com aquecimento e ajuste elétrico (no caso do motorista), sensor de chuva e apoio de braço para os passageiros traseiros.

MG Motor MG S5 EV Imagem: MG Motor/Divulgação

Ambas as versões contam com o pacote de assistências à condução MG Pilot. O sistema inclui recursos como alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente e alerta de manutenção de faixa com centralização, reconhecimento de placas de trânsito e alerta de abertura de portas.