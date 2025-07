Com preço certo, Renault Boreal será forte rival de Compass e Corolla Cross

O SUV será equipado com o motor 1.3 turbo flex, com potências de 163 cv com etanol e de 156 cv com gasolina. Já o torque fica em 27,5 kgfm (etanol) e 25,5 kgfm (gasolina). O câmbio é automatizado de dupla embreagem e seis marchas. Para ajudar na economia de combustível, há o sistema start-stop.

O Renault Boreal tem tudo para ser um rival à altura do Jeep Compass e do Toyota Corolla Cross, mas tudo dependerá do seu posicionamento de preços no mercado.