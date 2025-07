De olho na Hilux, Ford vai lançar versões mais baratas da Ranger em 2025

A data de estreia ainda não está definida, mas é provável que só ocorra no fim deste ano.

Ford Ranger Cabine Simples XL Imagem: Divulgação

Destinada ao trabalho pesado, a Ranger XL Cabibe Simples e Chassi-cabine tem tração 4×4 com diferencial traseiro blocante, suspensão com amortecedores externos à longarina, sistema de freios redimensionado e bons ângulos de entrada e saída. Já sua capacidade imersão é de 800 mm.

O modelo cabine simples da Ford Ranger XL pode levar até 1.250 kg de carga útil e 1.876 litros de capacidade cúbica.

Dentre os itens que devem compor a lista de equipamentos de série da Ford Ranger XL nas versões cabine simples e chassi-cabine estão acendimento automático dos faróis, ar-condicionado, direção elétrica, bancos com revestimento em tecido, painel de instrumentos digittal com tela de oito polegadas, central multimídia com tela de dez polegadas, tapetes de borracha, vidros elétricos dianteiros com sistema global de abertura e fechamento por um toque (subida e descida) e função antiesmagamento para motorista e passageiro, mais coluna de direção com ajustes de altura e profundidade.