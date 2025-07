Novo SUV 'barato' da Nissan chega em 2026 com elementos de modelo veterano

Também apuramos que o futuro modelo colocará fim ao Kicks Play - por isso, ele foi apresentado como linha 2025.

Projeto de baixo custo, a novidade manterá o motor 1.6 e o câmbio CVT do Kicks Play - em números atuais, as potências ficam em 113 cv com etanol 110 cv com gasolina. Já o torque é de 15,2 kgfm com álcool e de 14,9 kgfm com o combustível de origem fóssil.

Tomara que a engenharia da Nissan deixe o novo modelo com peso próximos ao do Kicks Play - caso fique mais pesado, o motor 1.6 sofrerá para impulsioná-lo e o consumo vai subir.