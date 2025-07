Stellantis confirma no Brasil SUV elétrico que roda 1.000 km sem recarregar

O SUV tem muita tecnologia embarcada com quadro de instrumentos no estilo tablet e central multimídia flutuante. O console central abriga carregador por indução e dois porta-copos, e o C10 conta com luz ambiente em LED configurável. O acabamento interno pode ser marrom ou bege.

O espaço para a turma que viaja atrás acomoda três ocupantes, graças ao assoalho plano. Assim como os assentos dianteiros, o banco traseiro trata muito bem os passageiros.

Especificações técnicas

Leapmotor C10 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Como adiantamos no início deste texto, o SUV tem versões elétrica e elétrica com extensor de autonomia, que recebe o nome de REEV. A segunda tem um motor 1.5 movido a gasolina que funciona para alimentar a bateria de 28,4 kWh, não atuando na tração. O motor elétrico traseiro entrega 215 cv de potência e torque de 32,6 kgfm.

A outra opção é elétrica sem extensor, com 218 cv de potência e torque de 32,6 kgfm, mais bateria de 69,9 kWh. No Brasil, a marca deve optar pela versão mais forte com motor elétrico de 295 cv de potência e torque de 36,7 kgfm. A bateria dessa configuração também tem capacidade de 69,9 kWh.