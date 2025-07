Honda lança HR-V 2026: veja preços, versões e o que mudou no SUV compacto

Nas versões EX e EXL, a grade tem elementos filetados com acabamento em black piano e formato trapezoidal. Já as opções Advance e Touring também recebem a grade em formato trapezoidal, mas exibem elementos em malha de colmeia com pontilhados.

Imagem: Divulgação

De lado, nenhuma mudança, além das novas rodas de liga - cujo desenho ajuda a diferenciar as versões.

As rodas de 18 polegadas deixaram o HR-V com visual mais bonito - apesar do maior diâmetro e dos pneus com perfil mais baixo, o carro segue com rodar confortável.

Imagem: Divulgação

Na traseira, nas versões EX e EXL, o novo HR-V traz as mesmas lanternas fumê da linha 2025 das opções com motor turbo.