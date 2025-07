Novo Nissan Sentra já roda no Brasil para estrear em 2026; o que já sabemos

A nova geração do Nissan Sentra, que será lançada em 2026 no Brasil como linha 2027, já está em testes no país.

A novidade manterá a produção no México e deverá continuar sendo comercializada no mercado brasileiro com o conhecido motor 2.0 a gasolina, que no sedã médio atual rende 151 cv e 20 kgmf de torque, e câmbio automático do tipo CVT.

O novo Nissan Sentra 2027 será fabricado a partir da plataforma CMF-CD já compartilhada com por Nissan Qashqai e X-Trail, SUVs que a marca japonesa não vende no Brasil.