Novo Uno por R$ 30 mil viraliza, mas carro 0 km acessível é sonho distante

Imaginem só: o Mobi é um carro com quase dez anos de projeto, e com custos já diluídos.

Nem assim ele chega com preço perto de R$ 30 mil.

Sucessor do Uno, de fato, vem aí

Sucessor do Uno, Fiat Grande Panda chegará ao Brasil, mas jamais será vendido por R$ 30 mil Imagem: Divulgação

Hoje, por conta das legislações ambientais, de segurança e outras exigências, é impossível e inviável lançar um carro zero- quilômetro por esse valor. Na tentativa de dar veracidade à história, os perfis no Instagram e até grandes portais divulgaram a "notícia" usando a foto do novo Fiat Grande Panda, lançado recentemente na Europa.

De fato, o hatch chegará ao Brasil em 2026, mas seus preços irão passar longe dos R$ 30 mil.