Citroën Aircross mudará de nome e ganhará nova versão; veja o que sabemos

Essa nova versão terá adereços visuais para deixar o Aircross XTR com estilo mais aventureiro. Adesivos nas laterais, aplique em preto no para-choque e rodas de liga no mesmo tom farão parte do pacote.

Por dentro, o Citroën Aircross XTR 2026 terá bancos com revestimentos exclusivos com a sigla estampada no encosto dos assentos dianteiros. A marca francesa também deve incrementar o visual com cores alusivas ao estilo aventureiro das versões XTR.

O motor será o mesmo 1.0 Turbo Flex T200 das demais versões, entregando potências de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina -o torque comum aos dois combustíveis é sempre de 20,4 kgfm. O motor é ligado ao câmbio automático que simula sete marchas.

Demais versões

Com a mudança de nome, a Citroën deverá fazer mudanças pontuais na lista de equipamentos do Aircross 2026. Não será surpresa se a versão de entrada Feel seguir o Basalt Feel 1.0 Firefly e passar a sair de fábrica com quatro airbags e quadro de instrumentos digital de sete polegadas para se distanciar ainda mais do C3, além do nome.