VW Jetta GLi: flagramos o 2º esportivo que marca lançará no Brasil em 2025

De lado, novas rodas fazem parte do pacote de mudanças do sedã. Na traseira, o para-choque segue o mesmo da linha atual, mas as lanternas, apesar de manterem o mesmo formato, recebem uma extensão na tampa do porta-malas onde a logo GLi fica em destaque. As saídas duplas de escapamento seguem como destaque.

As novidades no interior ficam por conta da central multimídia flutuante. O acabamento tem alguns detalhes em vermelho, mas o tom preto é predominante.

Volkswagen Jetta GLI estreará no segundo semestre deste ano Imagem: Autos Segredos

O VW Jetta GLi 2025 seguirá equipado com o motor 2.0 Turbo movido a gasolina, que entrega 231 cv de potência e torque de 35,7 kgfm. O câmbio é o automatizado de dupla embreagem de sete marchas.

O sedã esportivo tem 4,72 metros de comprimento, 2,68 m de distância de entre-eixos, 1,45 m de altura e 1,79 m de largura. O porta-malas pode levar até 510 litros de bagagens.