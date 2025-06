VW Tera terá versão automática mais barata voltada para o público PCD

A coluna apurou que a Volkswagen lançará um Tera TSI automático para ser a opção mais em conta da gama que dispensa o pedal do pé esquerdo. O preço deve ficar abaixo dos R$ 120 mil, posicionado entre a versão TSI MT e a Comfort AT6, para a marca ampliar sua gama de produtos destinada ao público PCD.

Em termos visuais, seguirá a versão TSi vindo com rodas de aço de 16" com calotas e pneus de medidas 205/60 R16. Debaixo do capô, manterá o motor 1.0 turbo flex com potências de 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina a 5.000 rpm - o torque é de 16,8 kgfm entre 1.750 rpm a 4.500 rpm, não importando qual combustível esteja no tanque.