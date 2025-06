Peugeot 3008 volta como 'primo' do Jeep Compass e terá fabricação nacional

Imagem: Divulgação

Na lateral, o SUV exibe molduras salientes nos para-lamas dianteiro e traseiro, com acabamento preto brilhante que percorre toda a base da carroceria. As portas têm vincos acentuados na parte inferior, reforçando a robustez do conjunto.

A coluna C é finalizada com uma peça em vidro que acompanha a queda do teto em estilo cupê, sem interferir na abertura da porta traseira. As rodas, por sua vez, lembram o desenho utilizado pelo Peugeot 208 GT na linha 2025.

Imagem: Divulgação

Na traseira, o e-3008 adota lanternas horizontais com iluminação em LED inspirada nas tradicionais garras do leão.

Mesmo com o perfil cupê, a tampa do porta-malas é reta, facilitando o acesso. O para-choque tem acabamento central em preto, enquanto as extremidades seguem a cor da carroceria.