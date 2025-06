Mustang Dark Horse: versão mais arisca do esportivo será vendida no Brasil

O Mustang Dark Horse mantém o motor 5.0 V8 Coyote, que entrega 500 cv de potência e torque de 51,5 kgfm. Por aqui, ele será vendido na versão com câmbio automático de dez marchas.

Para suportar a proposta mais esportiva, o câmbio foi ajustado para trocas de marchas mais rápidas. O motor também teve seu sistema de refrigeração aprimorado, recebendo radiadores extras para o óleo do motor, da transmissão e do diferencial traseiro.

Já o diferencial traseiro também é do tipo Torsen como no Mustang GT manual, com deslizamento limitado, oferecendo tração otimizada nas saídas de curva e mais controle em situações de alta exigência.

O visual também recebeu atenção da Ford. Na frente, o conjunto óptico conta com faróis de projetor Full LED com molduras pretas e iluminação exclusiva. A grade frontal superior traz pintura especial e exibe com orgulho o tradicional emblema do cavalo, enquanto as grelhas inferiores e externas têm desenho exclusivo para este modelo.

Ford Mustang Dark Horse Imagem: Ford/Divulgação

Já na traseira, o Ford Mustang Dark Horse recebeu spoiler pintado em preto fosco, acompanhado de um sistema de escape com válvula ativa e ponteiras com tom escuro. A antena tipo barbatana de tubarão e as luzes diurnas configuráveis complementam o visual moderno e imponente.