Citroën Basalt ganha nova versão na linha 2026; saiba o que muda

Apresentada como conceito no lançamento do SUV cupê no fim de 2024, a versão T200 Dark será a principal novidade do Citroën Basalt 2026. Como o próprio nome já diz, ela terá acabamentos em preto.

No visual externo, terá rodas de liga pintadas em preto e a carroceria em tom preto brilhante. Detalhes em vermelho serão usados no aerofólio traseiro e também no aplique na coluna "C". Por dentro, conta com revestimentos em tons escuros e bancos revestidos em material sintético.