Peugeot 208 ganhará nova versão de entrada na linha 2026; veja o que muda

A coluna antecipou em março que o Peugeot 208 terá como principal mudança na linha 2026 a versão GT Hybrid com o sistema híbrido leve de 12 Volts. No entanto, ela não será a única novidade: a marca francesa também prepara uma versão de entrada com o motor Turbo 200 Flex.

Apuramos que o 208 terá a versão Active Turbo 200 em sua linha 2026. O motor entrega potências de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, sendo que o torque é de 20,4 kgfm não importando qual combustível. O câmbio é o automático CVT que simula sete marchas.

Em termos visuais, o Peugeot 208 Active Turbo 200 seguirá a versão de mesmo nome com motor 1.0 Firefly, equipada com o Pack Tech que agrega as luzes DRL "Garra de Leão" em LED.