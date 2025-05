Leapmotor C10 e B10: Stellantis acerta em resposta a outros rivais chineses

A coluna apurou que ele é forte candidato a ser o terceiro modelo que a Leapmotor lançará no Brasil até 2027.

Leapmotor C16 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Visualmente ele é praticamente idêntico ao C10, mantendo faróis horizontais iluminados por LED e também as lanternas traseiras horizontalizadas que invadem a tampa do porta-malas.

O bom acabamento interno segue o mesmo padrão do C10, repetindo inclusive o mesmo desenho do painel, bancos e forrações de porta. A lista de itens de série do C16 também deverá ser basicamente a mesma do C10.

Leapmotor C16 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O Leapmotor C16 está disponível em uma configuração 100% elétrica (BEV), equipada com um motor que entrega 288 cv de potência e torque de 36,7 kgfm. A bateria tem capacidade de 67,7 kWh e proporciona uma autonomia de até 520 km, conforme o padrão chinês CLTC - no do Inmetro, os números serão menores.