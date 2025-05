Fiat Mobi 2026: como picape Strada ajudará o compacto a ganhar 'sobrevida'

O painel do Mobi ficará um pouco mais alto devido à nova cobertura. As saídas de ar são as mesmas da linha atual, mas as centrais passam a ser verticais, ficando posicionados na altura da central multimídia. Apesar de ter como base o painel do Mobi, o da Strada tem nova cobertura na parte de cima, ficando um pouco mais alto.

Os comandos do pisca-alerta e do desembaçador do vidro traseiro ficam acima do espaço dedicado ao sistema de som. A unidade de testes flagrada pela coluna estava equipada com a mesma central multimídia da Strada. Já os comandos do ar-condicionado ficam na posição atual, recebendo apenas novo abrigo. O console central também se integrará ao painel, como já é visto na picape.

Fiat Mobi Like 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O volante do Fiat Mobi 2026 será o mesmo dos demais modelos da marca, sendo usado por Pulse, Fastback, Argo e Cronos. Já as forrações de porta serão as mesmas da picape. Os bancos não mudam, permanecendo o mesmo da linha 2025.

Fiat Mobi Like 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O protótipo flagrado não ostentava nenhuma mudança visual externa, nem mesmo nas calotas.