Citroën Basalt tem imagem revelada; veja o que já sabemos sobre o SUV cupê

A versão de entrada do Basalt jogará com o regulamento debaixo do braço em relação a segurança e virá equipada com os itens compulsórios como os freios ABS com EBD, airbag duplo frontal, controles de tração e estabilidade, sistema de fixação de cadeirinha infantil Isofix, cinto de três de pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, além do assistente de partida em rampa.

Já entre os itens de conforto e conveniência, o SUV cupê terá desde a versão de entrada, o ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, mas por questões de custo, os comandos dos vidros seguem no console central, a lista ainda tem central multimídia com tela de 10". O quadro de instrumentos da versão de entrada será o mesmo do C3. A versão Feel 1.0 agregará rodas de liga leve.

Além do motor 1.0 Firefly, o Basalt 2025 terá o motor 1.0 Turbo Flex 200 e câmbio CVT que simula sete marchas. Com o motor turbo, o utilitário será vendido nas versões Feel, Feel Pack e Shine, a marca ainda estuda uma série especial chamada de 1ST.

A versão Feel Turbo 200 do Basalt seguirá os itens de série do 1.0 Firefly Live e Feel, mas agregará o quadro de instrumentos digital com tela de 7". Já a versão Feel Pack acrescentará os airbags laterais e novos revestimentos dos bancos com material premium.