Iveco lançará caminhão elétrico no Brasil no 2º semestre; veja detalhes

Dependendo da quantidade de bateria escolhida pelo cliente, o IVECO eDaily tem autonomia entre 110 km e 300 km.

caminhão leve elétrico IVECO eDaily Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

De acordo com a marca italiana, o tempo de carregamento das baterias varia dependendo do modo de carga. No modo de carga lenta (11 kW), leva de três horas para uma bateria até nove horas para três baterias. Por outro lado, no modo de carga rápida (fast charge 40 kW), o tempo varia de uma hora para uma bateria até uma hora e meia para três baterias.

Furgão

Além do caminhão leve na configuração chassi-cabine, a Iveco também pretende vender a versão furgão do Daily elétrico com capacidade para 4,2 toneladas.

Ambas as opções serão importadas para o Brasil da Europa. Visualmente não há diferença para o modelo fabricado em Sete Lagoas (MG).