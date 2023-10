Vista de lado, a picape tem rodas pintadas em preto e as maçanetas e molduras da janela também são em tom escuro. Na traseira, o que muda em relação a versão mais cara é o para-choque com pintura em preto.

A Chevrolet Silverado Z71 seguirá com o motor 5.3 V8 EcoTec3 da versão High Country. O motor rende 360 cv de potência e torque de 52,8 kgfm. Ele será ligado ao câmbio automático de dez marchas. A tração é AWD com reduzida e diferencial blocante.

