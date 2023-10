A Fiat marcou para o dia 26 deste mês o lançamento do Fastback Abarth. O SUV da linha esportiva manterá o motor 1.3 Turbo Flex 270 com mesmo número de potência e torque da opção Limited Edition. A motorização com preparação estage 2 não chegará no lançamento do modelo.

Sem mudanças, o Fastback Abarth 2024 manterá os 185 cv de potência com etanol e 180 cv com gasolina. O torque é de 27,5 kgfm não importando qual combustível. O motor será ligado ao câmbio automático de seis marchas.

O segundo SUV Abarth terá os modos de condução Normal, Manual e Esportivo. O que muda em relação a versão Limited Edition é a função Poison, que muda o mapa do acelerador fazendo com que o SUV chegue a uma velocidade mais rápida em até 60% em relação ao modo normal.