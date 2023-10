A Ford oferece como item de série também para as duas versões do Transit Chassi o sistema multimídia Sync Move com tela de 8" com comandos de voz em português, conexão Android Auto / Apple Carplay, conexão Bluetooth, conexão Wifi e rádio AM/FM. O sistema de som conta com dois alto-falantes e dois tweeters.

Ford Transit Chassi conta com sistema multimídia Sync Move com tela de 8” Imagem: Ford Transit Chassi

Tecnologia

O modelo comercial também conta com o sistema de conectividade FordPass sem custo ao cliente, mas é necessário que o comprador aceite os termos do contrato para compartilhar os dados de uso do furgão com a marca.

A Ford esclarece que os dados são protegidos e não são compartilhados com terceiros. Entre os serviços do sistema estão conectividade via aplicativo FordPass, alertas de funcionamento do veículo, status remoto do veículo (hodômetro, combustível), travamento e destravamento remoto do veículo e localização do veículo.

A garantia do Transit Chassi é de um ano ou 100 mil quilômetros rodados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.