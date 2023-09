Com status de nova geração, a Chevrolet prepara para o primeiro semestre de 2024 a chegada da S10 2025. E o UOL Carros já apurou quais são as mudanças que a caminhonete receberá.

A picape de maior sucesso da marca no Brasil receberá visual inspirado na irmã norte-americana Colorado, mas somente na frente - capô, faróis, para-choque e para-lamas. Já as laterais manterão as linhas do modelo que estreou por aqui em 2011 - nem mesmo as estampagens mudarão.

A caçamba receberá nova tampa com nome Chevrolet estampado na carroceria, enquanto as lanternas terão o mesmo formato da linha atual, mas recebendo novas disposições das luzes.