Mais detalhes sobre o ZR-V

Imagem: Divulgação

O Honda ZR-V Touring 2024 é equipado com um motor 2.0 que entrega 160 cv e 19,1 kgfm, sendo alimentado exclusivamente por gasolina. Fará parte do conjunto uma transmissão automática do tipo CVT

Quanto ao seu design externo, o novo Honda ZR-V apresenta uma dianteira imponente, mas respeitando o estilo clássico que a marca tem adotado. Conta com faróis finos que ficam posicionados junto ao capô

A grade frontal se destaca na parte da frente e seus elementos adotam diferentes formas, dependendo da versão. Uma entrada de ar generosa chama a atenção, formando um conjunto com a cobertura dos faróis auxiliares

Na traseira, as lanternas lembram as do City Hatch e se estendem pela tampa do porta-malas, que também aloja a placa de identificação. O para-choque inferior, por outro lado, não é pintado, e por isso passa uma maior sensação de elevação de carroceria