VW Tera: como é a versão turbo com câmbio manual que custa R$ 117 mil

A Volkswagen agitou o mercado de SUVs compactos ao lançar o Tera, produto inédito e com desenvolvimento nacional que chegou às concessionárias da marca alemã no início deste mês.

Disponível em quatro versões, com preços sugeridos a partir de R$ 105.740 e chegando a R$ 139.990, sem incluir opcionais, o Tera chegou para esquentar a disputa na categoria dos SUVs pequenos, posicionado abaixo de VW Nivus e T-Cross e criado para concorrer com modelos como Renault Kardian e Fiat Pulse.

Equipado com motor 1.0 flex de 84 cv aspirado e câmbio manual de cinco marchas na opção de entrada, o Tera traz propulsor 1.0 turbo bicombustível de 116 cv nas demais configurações - somente a variante 170 TSI desta avaliação (R$ 116.990) combina motor turbinado com transmissão manual de cinco velocidades.

Confira a seguir o que o Tera 170 TSI traz e como ele anda.

Desvendando o VW Tera 170 TSI

Imagem: Divulgação

Design: além de ser novidade no mercado, um dos atrativos do Tera ao consumidor é seu design bem resolvido e original.

Diferentemente dos demais utilitários esportivos compactos da Volkswagen, as peças de estamparia do lançamento são exclusivas, inclusive as portas laterais - no Nivus, elas são idênticas às do Polo, por exemplo.

O Tera traz "truques" de design que dão um aspecto robusto e o fazem parecer mais alto e largo do que realmente é - destaque para o capô elevado e para as laterais na parte traseira, que trazem um "ombro" que nasce nas portas, avança até a coluna C e reforça essa impressão.

Imagem: Divulgação

Na dianteira, os faróis afilados com iluminação full-LED exibem luzes de condução diurna pontilhadas, enquanto as esguias lanternas traseiras, igualmente iluminadas por LEDs, trazem uma solução que deixa a aparência mais sofisticada: as luzes de freio exibem um arranjo diferente das demais, criando uma espécie de animação ao pisar no respectivo pedal.

Na versão 170 TSI avaliada, as rodas de 16 polegadas são de aço e pintadas na cor preta e, à primeira vista, até parecem ser de liga leve - graças às belas calotas de material plástico, também pretas, que ajudam a disfarçar a economia de custos. É a mesma solução adotada pelo Polo Track.

Opcionalmente, o Tera 170 TSI pode receber belas rodas de liga leve, também de aro 16, ao custo de R$ 1.720.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,15 m de comprimento, 1,78 m de largura e 2,57 m de distância entre-eixos, o Tera traz espaço aos ocupantes semelhante ao de Polo e Nivus, com os quais compartilha a plataforma MQB A0

Isso significa que se trata de um automóvel compacto, especialmente no que se refere ao espaço para os ocupantes do banco traseiro - suficiente para dois adultos de estatura mediana trafegarem com algum conforto.

Quanto ao acabamento, o Tera surpreende e se sai melhor do que T-Cross e Nivus, posicionados um degrau acima na gama da Volks.

Imagem: Divulgação

Mesmo trazendo predomínio de plásticos rígidos na cabine, a novidade conta com um revestimento de tecido, presente em todas as versões, aplicado na parte central do painel em toda sua extensão e em parte do painel das portas dianteiras.

Além disso, a parte superior do painel exibe um acabamento de plástico texturizado que dá ao Tera um aspecto mais sofisticado do que o de seus "irmãos" mais velhos.

Quanto aos itens de série, o lançamento justifica o preço inicial acima de R$ 100 mil ao trazer um pacote bem completo de itens de segurança (leia mais no próximo quesito desta avaliação).

Imagem: Divulgação

Desde a opção de entrada, o novo SUV compacto traz de série painel de instrumentos digital (com tela de oito polegadas nas demais versões e de 10,25 polegadas na variante topo de linha High), central multimídia VW Play de 10,1 polegadas com possibilidade de conexão dedicada à internet e chave presencial - a partida do motor por botão vem de fábrica somente a partir do Tera Comfort, o segundo mais completo, por R$ 126.990 iniciais).

De resto, o lançamento da VW traz, independentemente da versão, alças de segurança no teto, para-sol com iluminação para motorista e passageiro e banco traseiro com encosto rebatível, que permite negociar espaço para bagagens ou passageiros.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, a versão avaliada, bem como a variante de entrada com propulsor 1.0 aspirado, dispensa itens como acendimento automático dos faróis e sensor de chuva - além disso, o sistema de som com apenas quatro alto-falantes deixa a desejar nessas configurações mais básicas.

Outro ponto de destaque é a capacidade do porta-malas, que chega a 350 litros (VDA) e está acima da média para a categoria.

Imagem: Divulgação

Segurança: em recente teste de impacto do Latin NCap, o Tera foi avaliado com cinco de cinco estrelas possíveis.

Desde a versão de entrada, o Tera vem de série com seis airbags, assistente de partida em rampa, detector de fadiga e alerta de colisão com detecção de pedestres - é, portanto, mais completo do que a média em sua faixa de preço no quesito segurança.

Além disso, oferece em todas as configurações repetidor de seta nos retrovisores externos, alarme, abertura e fechamento das portas a distância, sensores de estacionamento traseiros, Isofix, monitoramento da pressão dos pneus, estepe, regulagem da altura dos faróis, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade e alerta de cintos de segurança desafivelados.

Imagem: Divulgação

A partir da versão Comfort, o lançamento da VW acrescenta controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, enquanto apenas a variante topo de linha High traz, além dos itens já mencionados, retrovisor interno com função antiofuscamento, sensores de estacionamento dianteiros e câmera de ré - equipamento que deveria ser de série em todas as versões do Tera, considerando sua precificação.

Assistências à condução como assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, câmera multifuncional são disponibilizados em um pacote opcional por R$ 2.839. exclusivo para a versão High.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: quem já dirigiu outros SUVs da Volkswagen equipados com motor 1.0 turbo flex de três cilindros vai se sentir em casa.

Mesmo trazendo uma calibragem mais mansa do respectivo motor, capaz de render até 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque - ante 128 cv e 20,4 kgfm de Nivus e T-Cross com mesma cilindrada -, o Tera entrega agilidade nas acelerações e nas retomadas.

A exemplo dos outros SUVs compactos 1.0 turbo mais potentes da Volks, o Tera tem um pequeno atraso nas respostas ao pedal do acelerador e sua turbina demora um tanto a "encher" - o que, na prática, faz com que o modelo fique efetivamente esperto acima das 2.000 rotações do propulsor.

Imagem: Divulgação

A exemplo de outros carros da Volkswagen, o lançamento traz um ajuste equilibrado da suspensão, com destaque para a baixa rolagem da carroceria, e entrega conforto com as rodas de aço de 16 polegadas e os pneus de perfil mais alto (205/60 R16), que ajudam a absorver as irregularidades do piso.

O volante com ajustes de altura e profundidade e assistência elétrica é preciso, bem como os engates do câmbio manual de cinco marchas, que deixa a experiência mais divertida.

Quanto ao consumo, o Tera gasta pouco, considerando o quanto anda: na medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): com etanol, as médias são de 9 km/l na cidade e de 10,3 km/l na estrada - com gasolina no tanque, sobem para, respectivamente, 12,9 km/l e 15 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, painel digital de 8 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas com conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, quatro alto-falantes, conexão dedicada à internet, duas entradas USB tipo C. banco traseiro com encosto rebatível, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade, Isofix, 6 airbags. alerta de colisão, frenagem automática de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiros, ar-condicionado, acabamento interno com revestimentos de tecido no painel e na parte interna das portas dianteiras, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, retrovisores externos com ajustes elétricos e função "tilt-down" no lado direito, luzes de leitura nas duas fileiras de assentos, rack de teto. chave presencial, volante multifuncional revestido de couro artificial. para-sol iluminado para motorista e passageiro, lanternas de LEDs e faróis de LEDs com ajuste de altura.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.