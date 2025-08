VW Nivus GTS é esportivo de verdade com preço 'acessível' que faz 14 km/l

O emblema GTS é associado a versões esportivas de carros da Volkswagen desde 1983, quando o Passat GTS foi lançado.

Mais recentemente, as três letras designaram as variantes mais apimentadas de Polo e Nivus, que já saíram de linha para dar lugar ao novo Nivus GTS.

A exemplo do hatch e do sedã compactos, o Nivus com pegada esportiva traz sob o capô o motor 1.4 turbo flex de 150 cv, substituindo a unidade 1.0 flex turbinada de 128 cv que equipa as demais versões do SUV com perfil de cupê.

Além do motor mais forte, o Nivus GTS traz ajustes específicos na suspensão e na assistência da direção para entregar uma tocada mais dinâmica e esportiva.

Confira a seguir a avaliação completa do GTS, que tem preço inicial sugerido de R$ 179.990 na data de publicação deste teste.

Desvendando o VW Nivus GTS

Imagem: Divulgação

Design: o Nivus sempre se destacou nesse quesito e é um dos SUVs cupês com visual mais bem resolvido do mercado, exibindo .uma integração harmoniosa da traseira mais inclinada com a lateral.

Na reestilização lançada no ano passado, a dianteira ganhou filete de LEDs iluminado unindo os faróis full-LED, também redesenhados, enquanto a grade frontal recebeu um desenho mais limpo e minimalista - remete aos elétricos recentes da marca alemã.

Imagem: Divulgação

Especificamente na versão GTS, o SUV compacto agrega diferenciais de design como detalhes na cor vermelha na base do para-choque dianteiro, emblemas GTS nos para-lamas dianteiros, na tampa do bagageiro e na grade frontal.

A capa dos retrovisores externos vem com acabamento preto brilhante, enquanto as rodas de liga leve de 17 polegadas exibem acabamento diamantado e escurecido.

Imagem: Divulgação

Únicos itens opcionais, as rodas de 18 polegadas, também diamantadas e com parte central na cor preta, são ainda mais bonitas e agregam R$ 2.110 ao preço final.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,27 m de comprimento e 2,56 m de distância entre-eixos, o Nivus traz espaço interno não muito diferente daquele do Polo, com o qual divide a plataforma MQB A0.

Isso significa, principalmente, aperto para duas cadeirinhas infantis ou três ocupantes adultos no banco de trás. Por outro lado, o porta-malas de 415 litros acomoda muita bagagem e é um dos maiores entre os SUVs compactos.

Colocando o espaço de lado, o Nivus GTS traz acabamento interno com predomínio de plásticos rígidos, porém bem encaixados, e exibe diferencias na cabine como os bancos dianteiros esportivos de material sintético que "abraçam" os ocupantes e detalhes internos na cor vermelha - presentes na costura dos bancos, do volante e da coifa da alavanca de câmbio, além da moldura das saída de ar.

Imagem: Divulgação

A lista de equipamentos de série é ampla e inclui ar-condicionado digital de uma zona, chave presencial, partida do motor por botão, painel digital de 10,25 polegadas e a excelente central multimídia de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, internet dedicada e serviços conectados via aplicativo de celular.

O GTS traz, ainda, amplo pacote de equipamentos de segurança (confira abaixo), carregamento de celular por indução.

Só senti falta da oferta de teto panorâmico e ajustes elétricos do banco do motorista, que agora são de série no concorrente Fiat Fastback Abarth, com preço sugerido de R$ 177.990.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Nivus manda bem nesse quesito e vem de fábrica, em todas as versões, com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Além disso, a configuração GTS avaliada conta com pacote extenso de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e assistente ativo de permanência nas faixas. Também conta com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, alerta de ponto cego, faróis e lanternas full-LED e monitoramento externo por câmeras.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: assim como os descontinuados VW Polo e Nivus GTS, o Nivus GTS traz o motor 1.4 turbo flex de 150 cv e 25,5 kgfm de torque que traz força mesmo em baixas rotações e agilidade de sobra para acelerações e retomadas.

Mesmo que os números de potência e torque sejam os mesmos de outros modelos da VW com essa motorização, a montadora informa que realizou ajustes específicos na unidade que equipa o Nivus esportivo para respostas mais ágeis ao pedal do acelerador.

Imagem: Divulgação

A Volks acrescenta que também mexeu na assistência elétrica do volante e nos parâmetros dos controles de tração e estabilidade com foco no desempenho.

Tais modificações podem ser percebidas ao volante: o Nivus GTS é, de fato, mais gostoso de ser dirigido e sua suspensão aparenta ser um pouco mais rígida e estável, sem comprometer o conforto.

O câmbio automático traz respostas rápidas ao pisar fundo e trocas suaves - contudo, senti falta da oferta de transmissão manual, que deixaria a experiência ainda mais divertida - por outro lado, há seletor de modos de condução, por meio da central multimídia.

Imagem: Divulgação

O melhor para o bolso é que, se você não exagerar no pedal do acelerador e preferir uma condução mais "calma", o baixo consumo surpreende, especialmente com gasolina no tanque: de acordo com medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), com o combustível derivado do petróleo, a versão GTS entrega médias de 11,6 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada.

Com etanol, o consumo sobe para, respectivamente, 8,1 km/l e 9,9 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mais serviços conectados, carregamento de celular por indução, banco do motorista com ajuste de altura, partida do motor por botão, chave presencial, monitoramento externo por câmeras, ar-condicionado digital e automático com saída para a segunda fileira de assentos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de ponto cego, assistente ativo de permanência nas faixas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, rodas de liga leve de 17 polegadas e bancos dianteiros esportivos.

