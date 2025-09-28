Volvo XC90 mantém elegância discreta e luxo funcional para sete lugares
Modelo mais caro vendido pela Volvo no Brasil, o XC90 ganhou sua segunda atualização após 10 anos de existência da anterior. No entanto, a proposta permanece a mesma: ser uma opção elegante para quem busca conforto, um enorme espaço até sete ocupantes e uma condução refinada.
O SUV continua posicionado como alternativa a rivais de peso como BMW X5, Audi Q7 e Mercedes-Benz GLE. Sua vantagem é a tradição em segurança, um dos pilares da Volvo, além de um interior versátil com terceira fileira de bancos.
O UOL Carros teve a chance de testar o modelo e conta os detalhes a partir de agora.
Desvendando o Volvo XC90
Design: Esteticamente, as mudanças no XC90 2025 são sutis, mas efetivas: há novos para-choques com vincos ligeiramente diferenciados, grade redesenhada com detalhes trabalhados e nova pintura, assim como entradas de ar. Os faróis, em forma de martelo de Thor, estão mais finos e com animação em LED.
O para-choque é totalmente novo, com novas entradas de ar verticais nas extremidades e uma abertura maior na base. Rodas de 22 polegadas renovadas e lanternas traseiras com acabamento mais escurecido, conectadas à tampa do porta-malas, complementam o visual.
O tamanho permanece o mesmo: são 4,95 metros de comprimento, 1,92 m de largura e 1,76 m de altura. Já o entre-eixos é de 2,98 m, enquanto o porta-malas, com abertura elétrica, 335 litros com todos os bancos levantados - cresce para 995 litros com a terceira fila de bancos rebatida ou até 1.959 com os da segunda fileira também deitados.
Vida a bordo: O interior apresenta um acabamento mais refinado, com itens no console em madeira clara, materiais reciclados e variações de couro — mantêm o ar de luxo e requinte de forma discreta, característica da Volvo.
O espaço interno do XC90 continua sendo um de seus grandes trunfos. Os bancos dianteiros têm ótimo suporte e conforto, características que a Volvo costuma priorizar. A segunda fileira é generosa para adultos, embora a terceira fileira se limite a crianças ou uso ocasional. Outro item que chama atenção é o assento de elevação embutido para crianças maiores.
O painel de instrumentos digital chama atenção pelo fato de manter mais botões físicos do que outros carros da marca. O restante é totalmente digital, deixando um visual limpo e replicando parte das informações no head-up display.
Como virou padrão nos novos carros da marca, ganha uma sistema multimídia vertical de 12,3 polegadas, baseado em sistema da Google e alta resolução. A central é mais moderna e com layout bastante intuitivo, com alguns botões fixos para auxiliar na navegação.
Equipamentos: a atualização do modelo trouxe também melhorias tecnológicas e de conforto. Conta com itens como iluminação interna redesenhado, teto panorâmico, ar-condicionado digital de quatro zonas, câmbio com acabamento em cristal, bancos ventilados, som de alta qualidade Bowers & Wilkins, bancos traseiros com aquecimento e ventilação, além de câmera 360º e carregador por indução,
Em termos de segurança, fica ainda mais completo com a chegada de câmera frontal e radar, capazes de detectar e evitar colisões com outros veículos, pedestres e até animais. O sistema semiautônomo ainda é capaz de fazer o veículo voltar à pista correta, evitando colisão com carros na direção contrária.
Completa a lista de equipamentos de segurança o controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento e de mudança de faixa, câmera de estacionamento traseira, aviso de colisão traseira e sensor de chuva e alerta.
Desempenho e consumo: A motorização ficou mais potente por aqui. É vendido por aqui na opção híbrida plug-in (T8), que combina propulsor 2.0 turbo que rende 310 cv com um motor elétrico de 14,7 kWh e 145 cv. Com isso, a potência combinada é de 462 cv e 72,2 kgfm de torque, que garante que o SUV faça de 0 a 100 km/h em 5,3s - nada mal para um veículo deste porte. A velocidade máxima é controlada em 180 km/h.
Mas o importante para quem busca um carro desse é conforto e economia, e isso o XC90 entrega o esperado. A autonomia é de 550 km no modo híbrido, sendo que é possível rodar até 47 km apenas na opção elétrica, no ciclo do Inmetro.
O XC90 também traz suspensão a ar com altura ajustável de acordo com o tipo de terreno, o que fica claro ao dirigir nas ruas esburacadas de São Paulo. A sensação é de que o SUV quase "flutua", apesar do porte de quase 5 m de comprimento.
Volvo XC90
PreçoA partir de R$ 689.950
Pontos Positivos
- Acabamento sóbrio, mas luxuoso
Pontos Negativos
- Visual muda pouco e já parece datado
Veredito
O Volvo XC90 2025 cumpre seu papel de manter o modelo competitivo frente aos novos SUVs de luxo, oferecendo luxo discreto, conforto e segurança, com um toque de modernização necessário. Se você valoriza acabamento, espaço e uso prático, ele é uma excelente escolha. Por outro lado, quem busca modelos mais tecnológicos ou a sensação de novidade total pode sentir que as mudanças não são suficientes.
Motorização
2.0 turbo de quatro cilindros + motor elétrico
Combustível
Gasolina
Potência (cv)
462
Torque (kgf.m)
72,2
Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)
5,3
Velocidade máxima (km/h)
180
Câmbio
Automático de 8 velocidades
Tração
Dianteira
Direção
Elétrica
Suspensão Dianteira
Independente, braços sobrepostos
Suspensão Traseira
Independente, multibraços
Freios Dianteiros
Disco ventilado
Freios Traseiros
Disco ventilado
Pneus
275/45
Rodas
21
Altura (mm)
1767
Comprimento (mm)
4953
Entre-eixos (mm)
2984
Largura (mm)
1923
Ocupantes
7
Peso (kg)
2354
Porta-malas (L)
335
Tanque (L)
70
Airbags Motorista
Airbags Passageiro
Airbags Laterais
Airbags do tipo Cortina
Airbags para joelho do motorista
Controle de Estabilidade
Controle de Tração
Freios ABS
Ar-Condicionado
Travas Elétricas
Ar Quente
Piloto Automático
Volante com Regulagem de Altura
Vidros Elétricos Dianteiros
Vidros Elétricos Traseiros
Central Multimídia
Rádio FM/AM
Entrada USB
Entrada Auxiliar
Banco de Couro
Banco do motorista com ajuste de altura
Bancos com ajustes elétricos
Desembaçador Traseiro
Teto Solar
Computador de Bordo
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de permanência em faixa
Sensor de pressão dos pneus
Sensor de pontos cegos
Alerta de colisão
Abertura elétrica do porta-malas
Sistema de estacionamento autônomo
