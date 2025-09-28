Volvo XC90 mantém elegância discreta e luxo funcional para sete lugares

Modelo mais caro vendido pela Volvo no Brasil, o XC90 ganhou sua segunda atualização após 10 anos de existência da anterior. No entanto, a proposta permanece a mesma: ser uma opção elegante para quem busca conforto, um enorme espaço até sete ocupantes e uma condução refinada.

O SUV continua posicionado como alternativa a rivais de peso como BMW X5, Audi Q7 e Mercedes-Benz GLE. Sua vantagem é a tradição em segurança, um dos pilares da Volvo, além de um interior versátil com terceira fileira de bancos.

O UOL Carros teve a chance de testar o modelo e conta os detalhes a partir de agora.

Imagem: Divulgação

Desvendando o Volvo XC90

Design: Esteticamente, as mudanças no XC90 2025 são sutis, mas efetivas: há novos para-choques com vincos ligeiramente diferenciados, grade redesenhada com detalhes trabalhados e nova pintura, assim como entradas de ar. Os faróis, em forma de martelo de Thor, estão mais finos e com animação em LED.

O para-choque é totalmente novo, com novas entradas de ar verticais nas extremidades e uma abertura maior na base. Rodas de 22 polegadas renovadas e lanternas traseiras com acabamento mais escurecido, conectadas à tampa do porta-malas, complementam o visual.

O tamanho permanece o mesmo: são 4,95 metros de comprimento, 1,92 m de largura e 1,76 m de altura. Já o entre-eixos é de 2,98 m, enquanto o porta-malas, com abertura elétrica, 335 litros com todos os bancos levantados - cresce para 995 litros com a terceira fila de bancos rebatida ou até 1.959 com os da segunda fileira também deitados.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: O interior apresenta um acabamento mais refinado, com itens no console em madeira clara, materiais reciclados e variações de couro — mantêm o ar de luxo e requinte de forma discreta, característica da Volvo.

O espaço interno do XC90 continua sendo um de seus grandes trunfos. Os bancos dianteiros têm ótimo suporte e conforto, características que a Volvo costuma priorizar. A segunda fileira é generosa para adultos, embora a terceira fileira se limite a crianças ou uso ocasional. Outro item que chama atenção é o assento de elevação embutido para crianças maiores.

O painel de instrumentos digital chama atenção pelo fato de manter mais botões físicos do que outros carros da marca. O restante é totalmente digital, deixando um visual limpo e replicando parte das informações no head-up display.

Como virou padrão nos novos carros da marca, ganha uma sistema multimídia vertical de 12,3 polegadas, baseado em sistema da Google e alta resolução. A central é mais moderna e com layout bastante intuitivo, com alguns botões fixos para auxiliar na navegação.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: a atualização do modelo trouxe também melhorias tecnológicas e de conforto. Conta com itens como iluminação interna redesenhado, teto panorâmico, ar-condicionado digital de quatro zonas, câmbio com acabamento em cristal, bancos ventilados, som de alta qualidade Bowers & Wilkins, bancos traseiros com aquecimento e ventilação, além de câmera 360º e carregador por indução,

Em termos de segurança, fica ainda mais completo com a chegada de câmera frontal e radar, capazes de detectar e evitar colisões com outros veículos, pedestres e até animais. O sistema semiautônomo ainda é capaz de fazer o veículo voltar à pista correta, evitando colisão com carros na direção contrária.

Completa a lista de equipamentos de segurança o controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento e de mudança de faixa, câmera de estacionamento traseira, aviso de colisão traseira e sensor de chuva e alerta.

Desempenho e consumo: A motorização ficou mais potente por aqui. É vendido por aqui na opção híbrida plug-in (T8), que combina propulsor 2.0 turbo que rende 310 cv com um motor elétrico de 14,7 kWh e 145 cv. Com isso, a potência combinada é de 462 cv e 72,2 kgfm de torque, que garante que o SUV faça de 0 a 100 km/h em 5,3s - nada mal para um veículo deste porte. A velocidade máxima é controlada em 180 km/h.

Mas o importante para quem busca um carro desse é conforto e economia, e isso o XC90 entrega o esperado. A autonomia é de 550 km no modo híbrido, sendo que é possível rodar até 47 km apenas na opção elétrica, no ciclo do Inmetro.

O XC90 também traz suspensão a ar com altura ajustável de acordo com o tipo de terreno, o que fica claro ao dirigir nas ruas esburacadas de São Paulo. A sensação é de que o SUV quase "flutua", apesar do porte de quase 5 m de comprimento.