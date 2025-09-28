Topo

Avaliação de Carros

Avaliação de Carros

Volvo XC90 mantém elegância discreta e luxo funcional para sete lugares

Divulgação
Imagem: Divulgação

Daniel Neves

Do UOL, em São Paulo

28/09/2025 05h30

Modelo mais caro vendido pela Volvo no Brasil, o XC90 ganhou sua segunda atualização após 10 anos de existência da anterior. No entanto, a proposta permanece a mesma: ser uma opção elegante para quem busca conforto, um enorme espaço até sete ocupantes e uma condução refinada.

O SUV continua posicionado como alternativa a rivais de peso como BMW X5, Audi Q7 e Mercedes-Benz GLE. Sua vantagem é a tradição em segurança, um dos pilares da Volvo, além de um interior versátil com terceira fileira de bancos.

O UOL Carros teve a chance de testar o modelo e conta os detalhes a partir de agora.

Volvo XC90 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Desvendando o Volvo XC90

Design: Esteticamente, as mudanças no XC90 2025 são sutis, mas efetivas: há novos para-choques com vincos ligeiramente diferenciados, grade redesenhada com detalhes trabalhados e nova pintura, assim como entradas de ar. Os faróis, em forma de martelo de Thor, estão mais finos e com animação em LED.

O para-choque é totalmente novo, com novas entradas de ar verticais nas extremidades e uma abertura maior na base. Rodas de 22 polegadas renovadas e lanternas traseiras com acabamento mais escurecido, conectadas à tampa do porta-malas, complementam o visual.

O tamanho permanece o mesmo: são 4,95 metros de comprimento, 1,92 m de largura e 1,76 m de altura. Já o entre-eixos é de 2,98 m, enquanto o porta-malas, com abertura elétrica, 335 litros com todos os bancos levantados - cresce para 995 litros com a terceira fila de bancos rebatida ou até 1.959 com os da segunda fileira também deitados.

Volvo XC90 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Vida a bordo: O interior apresenta um acabamento mais refinado, com itens no console em madeira clara, materiais reciclados e variações de couro — mantêm o ar de luxo e requinte de forma discreta, característica da Volvo.

O espaço interno do XC90 continua sendo um de seus grandes trunfos. Os bancos dianteiros têm ótimo suporte e conforto, características que a Volvo costuma priorizar. A segunda fileira é generosa para adultos, embora a terceira fileira se limite a crianças ou uso ocasional. Outro item que chama atenção é o assento de elevação embutido para crianças maiores.

O painel de instrumentos digital chama atenção pelo fato de manter mais botões físicos do que outros carros da marca. O restante é totalmente digital, deixando um visual limpo e replicando parte das informações no head-up display.

Como virou padrão nos novos carros da marca, ganha uma sistema multimídia vertical de 12,3 polegadas, baseado em sistema da Google e alta resolução. A central é mais moderna e com layout bastante intuitivo, com alguns botões fixos para auxiliar na navegação.

Volvo XC90 2025 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Equipamentos: a atualização do modelo trouxe também melhorias tecnológicas e de conforto. Conta com itens como iluminação interna redesenhado, teto panorâmico, ar-condicionado digital de quatro zonas, câmbio com acabamento em cristal, bancos ventilados, som de alta qualidade Bowers & Wilkins, bancos traseiros com aquecimento e ventilação, além de câmera 360º e carregador por indução,

Em termos de segurança, fica ainda mais completo com a chegada de câmera frontal e radar, capazes de detectar e evitar colisões com outros veículos, pedestres e até animais. O sistema semiautônomo ainda é capaz de fazer o veículo voltar à pista correta, evitando colisão com carros na direção contrária.

Completa a lista de equipamentos de segurança o controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento e de mudança de faixa, câmera de estacionamento traseira, aviso de colisão traseira e sensor de chuva e alerta.

Desempenho e consumo: A motorização ficou mais potente por aqui. É vendido por aqui na opção híbrida plug-in (T8), que combina propulsor 2.0 turbo que rende 310 cv com um motor elétrico de 14,7 kWh e 145 cv. Com isso, a potência combinada é de 462 cv e 72,2 kgfm de torque, que garante que o SUV faça de 0 a 100 km/h em 5,3s - nada mal para um veículo deste porte. A velocidade máxima é controlada em 180 km/h.

Mas o importante para quem busca um carro desse é conforto e economia, e isso o XC90 entrega o esperado. A autonomia é de 550 km no modo híbrido, sendo que é possível rodar até 47 km apenas na opção elétrica, no ciclo do Inmetro.

O XC90 também traz suspensão a ar com altura ajustável de acordo com o tipo de terreno, o que fica claro ao dirigir nas ruas esburacadas de São Paulo. A sensação é de que o SUV quase "flutua", apesar do porte de quase 5 m de comprimento.

Volvo XC90

Preço

A partir de R$ 689.950
Carros
4,1 /5
ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO

Pontos Positivos

  • Acabamento sóbrio, mas luxuoso

Pontos Negativos

  • Visual muda pouco e já parece datado

Veredito

O Volvo XC90 2025 cumpre seu papel de manter o modelo competitivo frente aos novos SUVs de luxo, oferecendo luxo discreto, conforto e segurança, com um toque de modernização necessário. Se você valoriza acabamento, espaço e uso prático, ele é uma excelente escolha. Por outro lado, quem busca modelos mais tecnológicos ou a sensação de novidade total pode sentir que as mudanças não são suficientes.

Mecânica

  • Motorização

  • 2.0 turbo de quatro cilindros + motor elétrico

  • Combustível

  • Gasolina

  • Potência (cv)

  • 462

  • Torque (kgf.m)

  • 72,2

  • Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)

  • 5,3

  • Velocidade máxima (km/h)

  • 180

  • Câmbio

  • Automático de 8 velocidades

  • Tração

  • Dianteira

  • Direção

  • Elétrica

  • Suspensão Dianteira

  • Independente, braços sobrepostos

  • Suspensão Traseira

  • Independente, multibraços

  • Freios Dianteiros

  • Disco ventilado

  • Freios Traseiros

  • Disco ventilado

Pneus e Rodas

  • Pneus

  • 275/45

  • Rodas

  • 21

Dimensões

  • Altura (mm)

  • 1767

  • Comprimento (mm)

  • 4953

  • Entre-eixos (mm)

  • 2984

  • Largura (mm)

  • 1923

  • Ocupantes

  • 7

  • Peso (kg)

  • 2354

  • Porta-malas (L)

  • 335

  • Tanque (L)

  • 70

Equipamentos

  • Airbags Motorista

  • Airbags Passageiro

  • Airbags Laterais

  • Airbags do tipo Cortina

  • Airbags para joelho do motorista

  • Controle de Estabilidade

  • Controle de Tração

  • Freios ABS

  • Ar-Condicionado

  • Travas Elétricas

  • Ar Quente

  • Piloto Automático

  • Volante com Regulagem de Altura

  • Vidros Elétricos Dianteiros

  • Vidros Elétricos Traseiros

  • Central Multimídia

  • Rádio FM/AM

  • Entrada USB

  • Entrada Auxiliar

  • Banco de Couro

  • Banco do motorista com ajuste de altura

  • Bancos com ajustes elétricos

  • Desembaçador Traseiro

  • Teto Solar

  • Computador de Bordo

  • Frenagem autônoma de emergência

  • Alerta de permanência em faixa

  • Sensor de pressão dos pneus

  • Sensor de pontos cegos

  • Alerta de colisão

  • Abertura elétrica do porta-malas

  • Sistema de estacionamento autônomo

As mais lidas agora

Proibidos para nós? Carros vendidos na Europa que fariam sucesso no Brasil

Paralisação das fábricas da Toyota afetará vendas de 2 líderes de mercado

Microexplosão: o que é o fenômeno climático que destruiu fábrica da Toyota

Sua fonte de informações para aqueles que estão procurando por um novo carro. Com textos detalhados e imparciais, essas avaliações apresentam os prós e contras de cada modelo, bem como informações sobre desempenho, consumo, conforto e segurança. Independentemente de estar procurando por um carro popular ou um modelo de luxo, essa coleção é uma referência essencial para quem deseja tomar a decisão correta.

Avaliação

Volvo XC90 mantém elegância discreta e luxo funcional para sete lugares

GAC Hyptec HT: SUV chinês tem portas diferentes e cobra bem menos que Tesla

Chevrolet Onix RS 2026: versão de topo é boa de dirigir, mas entrega idade

VW Golf GTI mantém a essência e chega como um sonho para poucos no Brasil

GAC GS4: SUV chinês faz 14 km/l na cidade e custa menos que Corolla Cross

Picape Ram Rampage R/T é esportivo com caçamba que ficou mais barato

GAC Aion Y: novo elétrico prova que carro para família não precisa ser SUV

Fiat Fastback 2026: com novo visual, SUV híbrido é isento de rodízio e IPVA

Da lama ao shopping, Ford Bronco Sport é SUV de múltiplas personalidades

Honda HR-V EXL 2026: SUV compacto é para andar sem pressa e fazer 14 km/l

Nada de tiozão: este Corolla é um dos carros mais divertidos de dirigir

Hyundai Kona: SUV 'diferentão' vai além do Creta e faz 18 km/l na cidade