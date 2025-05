Volvo EX90: SUV elétrico 'inimigo dos botões' traz bateria gigante e luxo

A Volvo trabalhava há alguns anos no desenvolvimento do sucessor do SUV XC90, o maior modelo e também o mais sofisticado da fabricante europeia, controlada pelo grupo chinês Geely.

Finalmente, tal sucessor acaba de ser lançado no Brasil, trazendo vários avanços tecnológicos, propulsão totalmente elétrica e o nome EX90 - as letras EX designam os veículos da empresa movidos exclusivamente a bateria.

Os planos iniciais eram de que a novidade aposentasse o híbrido plug-in XC90, pois a Volvo pretendia fabricar e vender no mundo todo apenas veículos elétricos até 2030.

Contudo, houve uma mudança de rota, dada a ainda elevada demanda por carros com motor a combustão, e o XC90 passou por atualizações para se manter no mercado e conviver com o EX90.

Com preço sugerido de 849.950, o EX90 estreia como rival direto do Mercedes-AMG EQE 53, outro SUV grande de luxo 100% elétrico, que custa a partir de R$ 894.900

O lançamento da Volvo chega um pouco mais barato do que o rival da Mercedes-Benz, trazendo consideravelmente mais autonomia e potência e a versatilidade dos sete lugares - o concorrente da marca alemã leva até cinco ocupantes.

Para quem gosta da Volvo, mas ainda não está pronto para um automóvel apenas elétrico, o renovado XC90 está disponível por R$ 639.950, entregando porte semelhante e capacidade para transportar até sete pessoas.

Confira a seguir a avaliação completa do EX90.

Desvendando o Volvo EX90 Twin Performance Ultra

Imagem: Divulgação

Design: o EX90 é a nova geração do XC90, porém apenas com tração elétrica, e seu design é uma evolução do desenho observado no modelo mais antigo.

No novo modelo da Volvo, predominam as linhas limpas e funcionais características da marca sueca, com destaque para a dianteira chapada, sem grade, por não haver propulsor a combustão embaixo do capô.

No geral, a linguagem de design remete ao EX30, incluindo os faróis com luzes pontilhadas de LEDs no formato do "martelo de Thor" e piscas de LEDs, igualmente pontilhados, nas extremidades da parte inferior do para-choque frontal.

Imagem: Divulgação

Na traseira, outra referência ao EX30: as lanternas com formato que remete à letra C estão dispostas nas laterais da carroceria e são unidas, na parte superior da tampa do porta-malas, por uma barra com acabamento preto brilhante - o conjunto ótico é complementado por luzes instaladas nas colunas traseiras.

Destaque para as belas rodas de liga leve de 22 polegadas com visual que lembra uma hélice e traz detalhes brancos, independentemente da cor da carroceria.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,04 m de comprimento, 1,96 m de largura e 2,98 m de distância entre-eixos, o EX90 tem porte semelhante ao do híbrido XC90.

Isso significa que o SUV totalmente elétrico é um carro enorme na hora de manobrar e também para acomodar confortavelmente seus ocupantes

Até na terceira fileira de assentos, que tradicionalmente é apertada, dá para adultos não muito altos viajarem com algum conforto.

Imagem: Divulgação

Com os sete assentos levantados, o espaço para bagagens é de razoáveis 324 litros - contudo, ao rebater a terceira fileira, a capacidade do porta-malas, cuja tampa tem acionamento elétrico, sobe para excelentes 697 litros.

Além disso, por contar com suspensão pneumática, o compartimento de bagagens traz um botão que permite reduzir o vão livre em relação ao solo e facilitar a retirada e a colocação de itens.

A cabine é bastante luxuosa, trazendo revestimentos de alta qualidade, incluindo bancos bastante confortáveis, revestidos de material sintético e reciclado que parece ser couro, mas, em nome da sustentabilidade, não é - os dianteiros, além dos ajustes elétricos, têm aquecimento, massagem e ventilação.

Imagem: Divulgação

O ar-condicionado automático, por sua vez, conta com quatro zonas independentes de temperatura e saídas para as três fileiras, enquanto o painel traz um elegante revestimento de madeira retroiluminado.

Como no EX30, SUV compacto 100% elétrico que é o modelo de entrada da Volvo, o EX90 traz abordagem minimalista na parte interna, onde há poucos botões - a vasta maioria dos ajustes é feita por meio da central multimídia com tela de 14,5 polegadas - pelo menos, o modelo maior acrescenta painel digital de 11,9 polegadas atrás do volante e head-up display, que projeta informações no para-brisa, como velocidade.

Imagem: Divulgação

A excessiva dependência da multimídia chega a ser um pouco irritante: para regular o volante, ajustável em altura e profundidade, é preciso seguir dois ou três passos na tela tátil. Também senti falta de mais opções de exibição de informações no cluster digital.

A integração com o Google e seus variados aplicativos, como o Google Maps, ajuda a compensar alguns pontos fracos - também é possível conectar iPhones sem fio via Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

Segurança: de acordo com a Volvo, o XC90 é hoje o carro mais luxuoso e seguro da marca sueca, capaz de frear e esterçar o volante automaticamente para evitar ou minimizar eventuais danos causados por uma colisão.

O SUV traz, inclusive, sensores para, em um futuro não muito distante, ser habilitado para rodar quase de forma completamente autônoma, quando a legislação de trânsito nos mercados onde é comercializado assim permitir.

Ele conta, inclusive, com sensores do tipo Lidar no teto, logo acima do para-brisa, para um dia oferecer tal funcionalidade. Esse tipo de sensor, mais caro e avançado, utiliza raios laser infravermelhos para, literalmente, fazer um mapeamento em três dimensões e em tempo real de todo o respectivo entorno.

Vem de série com sete airbags, estrutura deformável em caso de colisão e um pacote completo de assistências semiautônomas à condução, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e a capacidade de fazer por conta própria curvas abertas em rodovias com faixas bem sinalizadas - o condutor deve manter as mãos no volante para não desativar o sistema de segurança.

O EX90 é equipado, ainda, com alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e alerta de mudança involuntária de faixa, dentre outros recursos.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o EX90 traz números superlativos no que se refere a desempenho, apesar de medir mais do que 5 m de comprimento e pesar 2.757 kg em ordem de marcha.

A somatória dos dois motores elétricos, um instalado em cada eixo, rende 517 cv e impressionantes 92,8 kgfm de torque - suficientes, de acordo com a Volvo, para uma aceleração de zero a 100 km/h em bons 4,9 segundos.

Mesmo com tanta força disponível, a calibração do EX90 é mais voltada ao conforto - se você pisar com vigor no acelerador, ele reage prontamente, mas nele o conforto é a prioridade.

Por falar em conforto, a suspensão pneumática proporciona muita suavidade de rodagem - mesmo com rodas de 22 polegadas, o gigante da Volvo absorve com desenvoltura a maior parte das irregularidades do piso, sem muitas vibrações e tampouco rolagem excessiva da carroceria.

O isolamento acústico é outro ponto forte e, associado com a propulsão elétrica, resulta em muito silêncio na cabine.

A bateria gigantesca, com 111 kWh de capacidade, é outra característica marcante e torna o EX90, ao lado do BMW iX, um dos automóveis elétricos com maior autonomia disponíveis no mercado brasileiro.

Imagem: Divulgação

Com uma carga completa, o alcance é de até 459 km segundo o conservador ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), mas, no uso cotidiano, dá para facilmente passar dos 600 km, inclusive no uso rodoviário, no qual não há tantas frenagens e desacelerações para ajudar na recarga, como acontece na cidade.

Quanto à recarga, o EX90 aceita eletropostos de corrente contínua e até 250 kW de potência, que permitem reabastecer a bateria de 10% a 80% em apenas 30 minutos.

Imagem: Divulgação

Para completar, por ser um Volvo, conta com recarga gratuita na rede de eletropostos da montadora, que já conta com mais de 70 pontos no Brasil.

Na rede elétrica doméstica, dá para efetuar recarga em corrente alternada por meio de carregador com até 11 kW em cerca de 10 horas.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: volante com ajustes elétricos em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, ventilação, massagem e aquecimento, três fileiras de assentos, volante aquecido, painel digital 11,9 polegadas, central multimídia de 14,5 polegadas com conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, aplicativos do Google nativos, recarga de celulares por indução, rebatimento elétrico da terceira fileira de assentos, função de fechamento automático das portas laterais (basta encostá-las), controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saídas para as três fileiras e quatro zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 22 polegadas, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, teto solar panorâmico, faróis e lanternas de LEDs e som premium da Bowers & Wilkins com 25 alto-falantes e Dolby Atmos.

