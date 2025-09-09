Topo

VW Golf GTI mantém a essência e chega como um sonho para poucos no Brasil

Daniel Neves

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 05h30

Um dos lançamentos mais aguardados do ano finalmente chegou. Após um hiato de seis anos, o Volkswagen Golf volta a ser comercializado no Brasil, desta vez apenas na versão esportiva GTI e (ao menos a princípio) em um lote limitado de pouco menos de 500 unidades.

O valor, divulgado na semana passada, gerou emoções dos aficionados nas redes sociais: o modelo chega custando a partir de R$ 430 mil e será vendido apenas para que já possuiu ou possui esportivos do grupo Volkswagen. Ainda assim, diversas regras precisam ser cumpridas para levar um para a garagem - e a entrega para os felizardos será apenas em março do próximo ano.

Tudo para rivalizar com outros dois modelos esportivos icônicos que chegaram em nosso mercado nos últimos anos: Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla, vendidos respectivamente por R$ 429.900 e a partir de R$ 419.990.

Ambos oferecem números mais robustos de potência e câmbio manual, mas a Volkswagen aposta no apelo histórico do GTI e no pacote de equipamentos eletrônicos para justificar a faixa de valor.

Para descobrir se isso realmente faz sentido, o UOL Carros rodou mais de 300 km pelas estradas da Alemanha com o Golf GTI.

Volkswagen Golf GTI - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Imagem: Daniel Neves/UOL

Desvendando o VW Golf GTI

Design: O Volkswagen Golf GTI 2025 evolui no visual, sem romper com a tradição que o consagrou. A dianteira ganhou faróis de LED mais afilados, que oferecem maior alcance e desenho moderno.

Eles são conectados com uma faixa luminosa que percorre toda a grade superior e conecta os faróis, destacando ainda o logotipo iluminado da VW. O para-choque foi redesenhado, com entradas de ar maiores e um novo padrão de grade em formato de "colmeia".

De perfil, o hatch mantém a silhueta conhecida, mas ganha novas rodas com desenhos exclusivos - no Brasil serão de 18 polegadas, mas na Europa há a opção de 19".

Na traseira, o destaque são as lanternas redesenhadas, com novo padrão interno de iluminação, além do difusor mais pronunciado que emoldura as duas saídas de escapamento.

As dimensões pouco mudaram com o passar das gerações. Agora são 4,29 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,46 m de altura e 2,63 m de entre-eixos. Já o porta-malas ficou maior e passa a ter 344 litros.

Volkswagen Golf GTI - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Imagem: Daniel Neves/UOL

Desempenho: debaixo do capô, o Golf GTI 2025 traz o já conhecido motor 2.0 turbo TSI, agora calibrado para entregar 245 cv e 37,7 kgfm no Brasil. Essa evolução o torna mais rápido e responsivo em baixas rotações, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos.

O câmbio DSG de sete velocidades, automatizado de dupla embreagem, é a única opção disponível, já que a transmissão manual foi aposentada globalmente. Mesmo assim, as trocas de marcha são rápidas, e o modo esportivo mantém o motor em rotações mais altas, favorecendo o prazer ao dirigir.

E isso fica evidente nos quase 300 km que rodamos com o carro pelas estradas da Alemanha. Em vias rápidas, a estabilidade impressiona, com rodar sólido e comunicação direta com o motorista. O sistema de diferencial eletrônico, aliado à suspensão firme e ao ajuste de direção preciso, faz do GTI um carro que transmite confiança em curvas rápidas.

Vale destacar também a possibilidade de selecionar diferentes modos de condução, que alteram parâmetros de direção, motor e transmissão, adaptando o carro para o uso cotidiano ou para uma tocada mais agressiva.

Volkswagen Golf GTI - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Imagem: Daniel Neves/UOL

Vida a bordo: Por dentro o salto tecnológico é evidente. O painel agora conta com a nova central multimídia com tela de 12,9 polegadas, que oferece interface mais intuitiva, comandos por voz baseados em inteligência artificial (com suporte ao ChatGPT). Os comandos de ar-condicionado continuam sensíveis ao toque, mas passam a ser retroiluminados, facilitando o uso à noite.

O acabamento interno é um dos diferenciais do Golf GTI. Os bancos esportivos trazem o tradicional tecido xadrez com costuras vermelhas, marca registrada do modelo desde sua primeira geração. Os assentos têm ótimo apoio lateral, garantindo conforto em viagens longas e firmeza em condução esportiva.

Ainda será vendido no Brasil a opção com bancos de couro resfriados e aquecidos, mas nesse caso o valor do carro sobe para R$ 445 mil.

Volkswagen Golf GTI - Daniel Neves/UOL - Daniel Neves/UOL
Imagem: Daniel Neves/UOL

Interior e itens de série: um ponto positivo foi o retorno dos botões físicos no volante, substituindo os comandos sensíveis ao toque alvo de muitas críticas. O quadro de instrumentos digital configurável complementa a sensação de modernidade, com grafismos exclusivos do GTI e opções de visual esportivo.

De série, o hatch oferece praticamente tudo que se espera em um carro de R$ 430 mil: central multimídia completa, painel digital, ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico, sensores de estacionamento, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa e frenagem automática de emergência. Na Europa tem câmera 360º, mas no Brasl será apenas de ré.

Há ainda comodidades como carregador de celular por indução com resfriamento ativo, sistema de som premium Harman Kardon, conectividade sem fio e iluminação ambiente configurável em 30 cores

Ou seja, chega ao Brasil sem grandes ausências, algo fundamental para competir com rivais importados como Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla.

Volkswagen Golf GTI

Preço

R$ 430 mil
Carros
4,1 /5
ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO

Pontos Positivos

  • Potência, mesmo sendo inferior a de rivais
  • Estabilidade em alta velocidade
  • Pacote de equipamentos

Pontos Negativos

  • Preço mais alto que Civic Type R e GR Corolla
  • Ausência de câmbio manual

Veredito

Andar nas estradas com o VW Golf GTI revelou um conjunto que aposta em entrega de potência mais refinada, direção direta e uma suspensão que equilibra esportividade e conforto em trechos de alta velocidade. Em um nicho restrito, mas bastante disputado, o desafio será convencer entusiastas de que a combinação de tradição, tecnologia embarcada e desempenho pode pesar tanto quanto os atributos dos rivais japoneses.

Mecânica

  • Motorização

  • 2.0 TSI turbo, 4 cilindros

  • Combustível

  • Gasolina

  • Potência (cv)

  • 245

  • Torque (kgf.m)

  • 37,7

  • Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)

  • 6,1

  • Velocidade máxima (km/h)

  • 250

  • Consumo cidade (km/l)

  • 9

  • Consumo estrada (km/l)

  • 13

  • Câmbio

  • Automatizada DSG de 7 marchas

  • Tração

  • Dianteira

  • Direção

  • Elétrica

  • Suspensão Dianteira

  • McPherson

  • Suspensão Traseira

  • Independente multilink

  • Freios Dianteiros

  • Disco ventilado

  • Freios Traseiros

  • Disco ventilado

Pneus e Rodas

  • Pneus

  • 225/40

  • Rodas

  • 18?

Dimensões

  • Altura (mm)

  • 1,46

  • Comprimento (mm)

  • 4,29

  • Entre-eixos (mm)

  • 2,63

  • Largura (mm)

  • 1,79

  • Ocupantes

  • Cinco

  • Peso (kg)

  • 1.465

  • Porta-malas (L)

  • 344

  • Tanque (L)

  • 50

Equipamentos

  • Airbags Motorista

  • Airbags Passageiro

  • Airbags Laterais

  • Airbags do tipo Cortina

  • Controle de Estabilidade

  • Controle de Tração

  • Freios ABS

  • Distribuição Eletrônica de Frenagem

  • Ar-Condicionado

  • Travas Elétricas

  • Ar Quente

  • Piloto Automático

  • Volante com Regulagem de Altura

  • Vidros Elétricos Dianteiros

  • Vidros Elétricos Traseiros

  • Central Multimídia

  • Rádio FM/AM

  • Entrada USB

  • Entrada Auxiliar

  • Desembaçador Traseiro

  • Acendimento automático dos faróis

  • Faróis de neblina

  • Sensor de pressão dos pneus

  • Sensor de pontos cegos

  • Alerta de colisão

  • Sistema de estacionamento autônomo

