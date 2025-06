Vale R$ 86 mil? Como anda e o que traz versão mais equipada do Renault Kwid

Os preços dos carros têm subido consideravelmente e hoje um modelo zero-quilômetro de entrada tem preço inicial sugerido na faixa dos R$ 80 mil.

Esse é o valor aproximado que a Renault cobra pelo subcompacto Kwid na versão mais em conta, a Zen, atualmente à venda por R$ 79.790.

Por esse valor, o hatch da marca francesa ainda é um dos automóveis novos mais acesseis do Brasil na atualidade, ao lado do Fiat Mobi, que parte de R$ 79.990.

Para se ter uma ideia, quando Kwid estreou no Brasil, há oito anos, tinha preço inicial de R$ 29.990 na pré-venda.

É verdade que atualmente o hatch da Renault está mais equipado desde a configuração mais básica, trazendo de série controles de tração e estabilidade, que não eram itens obrigatórios em 2017, mais ar-condicionado. Também sai de fábrica, desde a configuração mais barata, com quatro airbags, mas essa característica está presente desde o lançamento.

Nesta avaliação, testamos a nova versão Iconic do Kwid, a mais completa ao lado da aventureira Outsider e que tem preço sugerido de R$ 86.490.

Dentre os equipamentos originais de fábrica, destacam-se a pintura em dois tons e as rodas de liga leve de 14 polegadas. Confira tudo sobre a novidade a seguir.

Desvendando o Renault Kwid Iconic

Imagem: Divulgação

Design: desde a sua estreia no mercado brasileiro, em 2017, o Kwid traz praticamente o mesmo design, investindo em linhas mais retas, exibindo cantos arredondados e vão livre elevado do solo para se parecer com SUVs - não por acaso, as propagandas de lançamento se referiam ao hatch como o "SUV dos compactos".

Em 2022, o modelo recebeu uma reestilização, que traz até hoje, exibindo luzes de condução diurna de LEDs onde anteriormente estavam os faróis, que foram deslocados mais para baixo.

Especificamente a versão Iconic traz detalhes que valorizam a aparência, como rodas de liga leve de 14 polegadas com pintura preta brilhante, carroceria bicolor (teto é sempre pintado de preto) e detalhes na tonalidade verde, como os frisos dos retrovisores externos e o emblema com o nome da configuração na grade frontal.

As barras de teto, que não levam carga, e os apliques plásticos na base dos para-choques são itens da versão aventureira Outsider, que custa R$ 100 a mais do que a Iconic.

Interior da versão Outsider, que traz nível acabamento idêntico ao da Iconic, mas revestimento diferente nos bancos Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 3,73 m de comprimento, 1,58 m de largura e 2,42 m de distância entre-eixos, o Kwid é um carro pequeno e, mesmo trazendo lugar para até cinco pessoas, é bem difícil acomodar dois adultos de estatura mediana no banco de trás.

Já o porta-malas de 290 litros é mais espaçoso do que o compartimento de bagagens de hatches maiores do que o modelo da Renault.

Por ser um modelo de entrada, há economias como a ausência de ajustes de altura do banco do motorista e de altura e profundidade do volante, embora, pessoalmente, eu não tenha enfrentado problemas para me acomodar no assento do condutor, com minha altura de 1,70 m.

Como seria de se esperar, o acabamento interno tem apenas plásticos rígidos, porém bem encaixados, enquanto o revestimento dos bancos é de tecido de boa qualidade e bonito, exibindo costuras azuis e grafismo de mesma cor no encosto central.

Detalhe do revestimento dos bancos dianteiros do Renault Kwid Iconic 2026 Imagem: Divulgação

Todas as versões vêm de série com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, travas e vidros dianteiros elétricos, mas a central multimídia de oito polegadas só está disponível a partir da versão Intense, a segunda mais simples, com preço sugerido de R$ 82.990 - pelo menos, a configuração Zen, de entrada, já traz duas portas USB (uma do tipo A e outra do tipo C) e preparação para som com quatro alto alto-falantes.

Por falar em multimídia, a do Kwid é bem simples, mas tem conectividade com celulares via Android Auto e Apple CarPlay, contudo apenas por meio de cabo - as versões com o equipamento, incluindo a Iconic avaliada, trazem comandos do sistema de som do tipo satélite na coluna de direção.

Por outro lado, prefiro o painel de instrumentos analógico que anteriormente equipava as versões intermediárias e mais equipadas do Kwid, que trazia conta-giros e é mais preciso - o atual traz luzes de LED e gráficos um tanto rudimentares e falta de precisão no monitoramento dos giros do motor.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Kwid traz um pouco mais do que o básico nesse quesito: além do airbag duplo frontal obrigatório, traz bolsas laterais, totalizando quatro airbags.

Além disso, sai da fábrica com controles de tração e estabilidade, itens obrigatórios em todos os carros novos vendidos no Brasil a partir do início de 2024.

Desde a versão de entrada Zen, conta com monitoramento da pressão dos pneus e traz câmera de ré a partir da configuração Intense - contudo, nem nas versões mais caras Iconic e Outsider, esta última com preço sugerido de R$ 86.590, traz sensores de estacionamento traseiros.

Um ponto positivo no quesito segurança é o ajuste de altura dos cintos dianteiros - mas não há regulagem de altura nem de profundidade do volante.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: equipado com motor 1.0 aspirado flex com três cilindros e 71 cv de potência, o Kwid não foca o desempenho.

Pesando apenas 820 kg na versão avaliada, o compacto até anda bem em vias mais placas e sem muita carga a bordo, se você explorar bem o câmbio manual de cinco marchas.

Seu ponto forte é mesmo o baixo consumo de combustível: de acordo com o cliclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), no ciclo urbano as médias são de 10,4 km/l com etanol e de 14,6 km/l com gasolina. Na estrada, sobem a, respectivamente, 10,8 km/l e 15,5 km/l.

A altura elevada do solo, de 18,5 cm, ajuda a transpor sem dificuldade valetas, lombadas e buracos, mas não é tão benéfica para a estabilidade em velocidades mais altas.

Vale destacar que a calibragem das suspensões evoluiu bastante desde o lançamento do Kwid no Brasil, em 2017, e sua dirigibilidade melhorou bastante com o passar dos anos.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: painel digital com mostradores em LEDs, central multimídia de 8 polegadas, conexão com fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, duas portas USB (uma do tipo A e outra do tipo C),4 airbags, ar-condicionado analógico, rodas de liga leve de 14 polegadas, retrovisores externos com ajustes elétricos, luzes de condução diurna de LEDs, assinatura das lanternas traseiras de LEDs, monitoramento da pressão dos pneus sistema start-stop (que desliga automaticamente o motor em paradas rápidas para poupar combustível), controles de tração e estabilidade, câmera de ré, chave do tipo canivete, teto com pintura preta, indicador de temperatura externa e comandos da multimídia na coluna de direção.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.