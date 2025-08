Toyota SW4 é SUV 'raiz' para rodar na terra e na cidade sem medo de buracos

Os SUVs há algum tempo são a categoria de automóvel preferida dos consumidores e hoje, em sua maioria, são modelos mais voltados ao asfalto, trazendo carroceria elevada, construção do tipo monobloco e tração dianteira.

Nos primórdios, os utilitários esportivos eram, basicamente, picapes com porta-malas no lugar da caçamba, trazendo robusta construção com base em carroceria sobre chassi de longarinas e tração 4x4 para encarar qualquer terreno.

Com o passar dos anos, SUVs com tais características se tornaram produtos de nicho, mas ainda têm clientes fiéis em busca de veículos versáteis, robustos e com espaço para toda a família.

No Brasil, o Toyota SW4 é o representante de maior sucesso dessa categoria, liderada de forma absoluta em volume de emplacamentos - cerca de 8,3 mil durante o primeiro semestre.

Equipado com motor turbodiesel como a picape Hilux da qual deriva, o SW4 é comercializado em versões com cinco e sete lugares.

Nesta avaliação, testamos a versão SRX Platinum, que já vem completa com preço inicial de R$ 412.190 - por R$ 419.090, você acrescenta a terceira fileira de assentos e a capacidade para transportar sete ocupantes.

Desvendando o Toyota SW4 SRX Platinum

Design: o SW4, na minha opinião, é o SUV 4x4 com carroceria sobre chassi mais bonito do mercado brasileiro.

Traz design consideravelmente diferente daquele da Hilux, picape da qual é derivado, com destaque para a dianteira com faróis full-LED esguios e posicionados rente ao capô.

O para-choque frontal é bem parrudo e traz faróis auxiliares em nichos incrustados nas extremidades, com uma enorme entrada de ar na parte inferior.

A base do para-choque dianteiro traz apliques de plástico na cor prata-ladeado por detalhes com acabamento preto brilhante.

Nas laterais, chamam a atenção as belas rodas diamantadas de liga leve e 18 polegadas e o friso cromado que percorre a base dos vidros e se eleva após as portas traseiras, formando um recorte na vigia de vidro lateral na altura do porta-malas.

Esse mesmo friso prossegue na base do vidro traseiro, enquanto a tampa do porta-malas traz, na parte superior, um aerofólio na cor preta - a mesma tonalidade da pintura do teto.

Atras, também se destacam as belas e esguias lanternas de LEDs posicionadas na vertical, que avançam da tampa do porta-malas até os para-lamas traseiros, onde as peças ficam mais largas.

Vida a bordo: medindo 4,79 m de comprimento e 2,74 m de distância entre-eixos, o SW4 não decepciona em relação ao espaço interno, sobretudo se vier equipado com três fileiras de assentos e espaço para até sete ocupantes.

Como seria de se esperar, a terceira fileira é mais adequada para levar crianças e em viagens mais curtas - com os sete assentos levantados, a capacidade do porta-malas cai para apenas 180 litros. Com a terceira fileira recolhida, o espaço para bagens é ampliado a 500 litros, mas há uma inclinação que faz os objetos se deslocarem mais para a frente e dificulta a retirada de itens a usuários de menor estatura.

O acabamento no geral é simples e traz muitas superfícies revestidas de plástico rígido, por se tratar de um SUV derivado de picape, mas a Toyota se preocupou em aplicar revestimento de material macio ao toque com costuras aparentes em boa parte do painel e nos painéis das portas.

Ao mesmo tempo, a idade do projeto é evidenciada por detalhes como a alavanca de câmbio, quase idêntica à do Corolla da geração passada, e o painel de instrumentos analógico - apesar do elegante fundo azulado do velocímetro e do conta-giros, que remete a relógios de pulso clássicos, e do computador de bordo com tela colorida de 4,2 polegadas entre os mostradores.

Quanto à lista de itens de série, há comodidades como central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, sistema de som JBL com dois alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, bancos dianteiros com ajustes elétricos, banco traseiro bipartido com ventilação e apoio de braço, revestimento dos bancos de couro e material sintético, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com difusores no teto e controle de intensidade de ventilação para a segunda e a terceira fileira de assentos e abertura elétrica da tampa do porta-malas.

Só senti falta da oferta de teto solar, freio de estacionamento eletrônico e carregamento de smartphone sem fio - item exclusivo da versão topo de linha Diamond, com preço sugerido de R$ 469.990 e que agrega, além desse item, detalhes visuais escurecidos, mantendo a mesma mecânica e a maioria dos itens de série das versões mais "simples".

Segurança: o SW4 manda bem nesse quesito e vem de fábrica, em todas as versões, com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

Além disso, é equipado com monitoramento externo "360 graus" com câmeras, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de mudança de faixa, assistentes de reboque, de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED.

Considerando o preço acima de R$ 400 mil, senti falta de centralização ativa na faixa e maior qualidade de imagem das respectivas câmeras.

Desempenho e consumo: o SW4, como costumam ser os modelos da Toyota, é agradável de ser conduzido, trazendo suspensão que filtra bem as imperfeições do solo, ainda mais trazendo pneus de uso misto com perfil alto, sem inclinação excessiva da carroceria.

O bom vão livre em relação ao solo torna o SUV da Toyota quase à prova de buracos, valetas e lombadas no uso urbano, e também o habilita a fazer bonito longe do asfalto - onde a tração 4x4 com reduzida faz toda a diferença e deixa o conjunto ainda mais robusto.

A direção ainda traz assistência hidráulica, que aumenta o consumo por ser acionada por correia conectada ao motor, mas traz peso e precisão na medida para um veículo pesado, pesando 2.205 kg em ordem de marcha, e de grande porte.

O motor 2.8 turbodiesel, por sua vez, entrega força de sobra para qualquer situação, entregando 204 cv a 3.400 rpm e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rotações. O câmbio automático de seis marchas é bem escalonado e traz trocas suaves, mas um número maior de marchas deixaria o SW4 mais eficiente do ponto de vista energético.

O consumo poderia ser um pouco melhor: segundo medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o SUV da Toyota traz médias de 9,3 km/l de diesel na cidade e de 10,5 km/l na estrada.

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, computador de bordo com tela de 4,2 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mais serviços conectados, sistema de som JBL com 2 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, bancos dianteiros com ajustes elétricos, banco traseiro bipartido com ventilação e apoio de braço, revestimento dos bancos de couro e material sintético, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com difusores no teto e controle de intensidade de ventilação para a segunda e a terceira fileira de assentos, abertura elétrica da tampa do porta-malas, sete airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de mudança de faixa, assistentes de reboque, de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, tração 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial, barras longitudinais de teto, aerofólio traseiro, maçanetas cromadas e rodas de liga leve de 18 polegadas.

