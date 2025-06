Toyota premium? Novo SUV Lexus faz 14 km/l na cidade e anda como esportivo

Marca premium da Toyota, a Lexus acaba de lançar o SUV médio NX 450h+, que chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 457.990.

Como o nome sugere, o conjunto mecânico da novidade é o mesmo do utilitário esportivo full-size RX 450h+, modelo topo de linha da Lexus, que custa R$ 609.990: motor 2.5 aspirado a gasolina com 187 cv, combinado com dois propulsores elétricos, um instalado em cada eixo.

Da mesma forma que o "irmão maior", o NX 450h+ é um híbrido plug-in - daqueles cuja bateria pode ser recarregada na tomada, capazes de rodar determinada distância no modo 100% elétrico.

O lançamento chega para conviver com o NX 350h, que traz tecnologia híbrida plena, aquela com bateria recarregável exclusivamente pelas frenagens e desacelerações, e pelo motor a combustão

Com preços entre R$ 385.990 e R$ 447.990, o 350h é o modelo da Lexus mais vendido no Brasil e traz o mesmo motor 2.5 e apenas um propulsor elétrico, entregando potência combinada de 246 cv.

Confira a seguir a avaliação completa do híbrido plug-in NX 450h+.

Desvendando o Lexus NX 450h+

Imagem: Divulgação

Design: o Lexus NX 450h+ tem praticamente o mesmo visual da versão NX 350h.

Isso significa que é um utilitário esportivo elegante, moderno e ao mesmo tempo sóbrio.

Destaque para a grade dianteira com efeito em três dimensões e acabamento preto brilhante, além dos faróis full-LED afilados.

Imagem: Divulgação

As laterais exibem "linha de cintura" elevada sem excesso de vincos, mais detalhes cromados no contorno dos vidros e nos retrovisores.

A traseira exibe lanternas full-LED posicionadas na horizontal e interligadas por uma barra iluminada, enquanto o logotipo Lexus fica centralizado na tampa traseira, logo abaixo dessa barra e acima do nicho da placa.

Imagem: Divulgação

As elegantes rodas de liga leve são de 20 polegadas e trazem acabamento diamantado com detalhes escurecidos. Especialmente o exemplar avaliado, com pintura verde-escura e interior caramelo, ficou bem interessante.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,66 m de comprimento, 1,86 m de largura e 2,69 m de distância entre-eixos, o Lexus NX 450h+ é um SUV de porte médio com bom espaço interno, muito semelhante ao do Toyota RAV4, com o qual compartilha plataforma e uma série de componentes.

Como outros modelos da Lexus, o NX 450h+ traz acabamento esmerado, que inclui revestimentos internos de couro legítimo e madeira e um pacote completo de itens tecnológicos e de conforto.

Imagem: Divulgação

Ele traz de série bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação; banco do motorista com três posições de memória; volante com regulagem elétrica de altura e profundidade; portas laterais com abertura elétrica; carregador de celular por indução; ar-condicionado automático de duas zonas; teto solar panorâmico; tampa do porta-malas com acionamento elétrico; e diversas assistências à condução, como alerta de ponto cego, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, alerta de tráfego cruzado, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e centralização ativa de faixa.

Imagem: Divulgação

A capacidade do porta-malas, por sua vez, é de bons 520 litros e, no lugar de maçanetas convencionais, a abertura das portas por dentro e por fora é elétrica se dá por meio de um botão - a tampa do bagageiro também é acionada eletricamente.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Lexus NX 450h+ traz sete airbags e vem de série com um pacote completo de assistências à condução, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa - o carro é capaz de fazer curvas sozinho, mas esse sistema é desativado após alguns segundos se você não mantiver as mãos no volante. Também traz de série um head-up display.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o NX híbrido plug-in traz 308 cv de potência combinada - o torque total não é informado pela fabricante, que divulga apenas os números individuais de cada motor: o elétrico instalado no eixo dianteiro rende 182 cv e 27 kgfm, enquanto o elétrico do eixo de trás entrega 54 cv e 12,1 kgfm. A tração, portanto, é integral.

Conforme a Lexus, com esse conjunto a aceleração de zero a 100 km/h se dá em 6,3 segundos - um bom desempenho, considerando o peso de 2.070 kg em ordem de marcha.

O rodar é muito confortável e estável, mesmo com as rodas de 20 polegadas, e chama a atenção o isolamento acústico da cabine.

A autonomia elétrica do NX 450h+ é de 55 km segundo medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que também informa o consumo de combustível no modo híbrido, baixo considerando seu porte e potência - 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada.

Imagem: Divulgação

Vale esclarecer que o consumo menor no ciclo urbano acontece por se tratar de um veículo híbrido, pois a propulsão elétrica é mais acionada na cidade, onde as frenagens e as desacelerações, que ajudam a recarregar a bateria, acontecem com maior frequência.

Por falar em bateria, o sistema híbrido do NX 450h+ traz capacidade de 18,1 kWh e pode ser recarregada em eletropostos com até 6,6 kW de potência - portanto, é incompatível com carregadores rápidos, com corrente contínua.

Conforme a Lexus, a recarga no wallbox que está incluído no preço do SUV acontece em aproximadamente duas horas e 45 minutos. O lançamento também é entregue com um carregador portátil, igualmente sem custo adicional.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com ajustes elétricos de altura e profundidade no volante, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, banco traseiro aquecido, teto solar panorâmico, som premium Mark Levinson com 17 alto-falantes, painel com tela customizável de 9,8 polegadas, central multimídia com tela de 14 polegadas, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, bancos revestidos com couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sistema ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 20 polegadas, sensor crepuscular, head-up display, câmeras "360 graus" de alta resolução, GPS integrado, chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

