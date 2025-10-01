Toyota Hilux: o que picape de R$ 350 mil traz para ser campeã de vendas

Atualmente na oitava geração, lançada há dez anos e que está no fim do ciclo de vida, a Hilux segue firme no mercado brasileiro.

Por ampla margem, é o modelo mais vendido de sua categoria, somando cerca de 32 mil emplacamentos de janeiro a agosto - bem à frente da Ford Ranger, segunda colocada com aproximadamente 21,7 mil exemplares comercializados no mesmo período.

Apesar da idade, e de trazer menos itens tecnológicos do que a própria Ranger e novas picapes chinesas que estão chegando ao Brasil, a Hilux é referência no que se refere a picapes turbodiesel 4x4.

A seu favor, contam a mecânica robusta e confiável, mais o elogiado atendimento pós-vendas na rede autorizada que fazem a fama da Toyota.

Após a interrupção na produção dos modelos nacionais da Toyota (Corolla e Corolla Cross), devido à destruição da fábrica de motores em Porto Feliz (SP) por um vendaval, a Hilux deve ganhar ainda mais protagonismo nas vendas da marca japonesa - já que sua fabricação é na Argentina e continua firme e forte.

Confira a seguir a avaliação da versão topo de linha SRX Plus, que tem preço sugerido de R$ 353.290 e ocupa o posto que era da esportiva Hilux GR Sport, descontinuada no fim do ano passado, com a chegada da linha 2025 da picape.

Desvendando a Toyota Hilux SRX Plus

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Design: apesar de a oitava e atual geração da Hilux já estar perto do fim, cerca de uma década após ser lançada, a Hilux mantém um visual robusto e atualizado para uma picape.

Traz dianteira com grade imponente que exibe moldura cromada - acabamento presente nas maçanetas externas, na capa dos retrovisores e no para-choque traseiro.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Especialmente a configuração avaliada traz diferenciais para ficar mais parruda no uso e também na aparência: devido à maior bitola dos eixos, traz alargadores nas caixas de roda que chamam a atenção.

Outro detalhe no design dessa versão é o santantônio integrado à caçamba, feito de metal e na mesma cor da carroceria.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Nas laterais, chamam a atenção as belas rodas diamantadas de liga leve e 18 polegadas.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Vida a bordo: a Hilux está dentro da média no que se refere a espaço interno, especialmente no banco traseiro - contudo, como é comum em outras picapes, o encosto mais ereto pode tornar viagens mais longas um pouco desconfortáveis.

O acabamento no geral é simples e traz muitas superfícies revestidas de plástico rígido, algo comum a outras picapes na mesma faixa de preço e que não chega a incomodar. Para amenizar, o interior traz plásticos bem encaixados e de diferentes cores e texturas.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Ao mesmo tempo, a idade do projeto é evidenciada por detalhes como a alavanca de câmbio, quase idêntica à do Corolla da geração passada, e o painel de instrumentos analógico com computador de bordo com tela colorida de 4,2 polegadas entre os mostradores. O painel também traz o famoso relógio digital com caracteres verdes, que é antigo, mas apreciado por muitos compradores de Hilux.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Quanto à lista de itens de série, há comodidades como central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, sistema de som JBL com dois alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, bancos dianteiros ventilados, banco do motorista com ajustes elétricos, banco traseiro bipartido com apoio de braço e porta-copos, revestimento dos bancos de couro perfurado e material sintético, partida do motor por botão, chave presencial e ar-condicionado digital e automático de duas zonas.

Só senti falta da oferta de teto solar, freio de estacionamento eletrônico e carregamento de smartphone sem fio.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Segurança: a Hilux manda bem nesse quesito e vem de fábrica com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

Além disso, é equipada com monitoramento externo "360 graus" com câmeras, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de mudança de faixa, assistentes de reboque, de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus e faróis e lanternas full-LED.

Considerando o preço, senti falta de centralização ativa na faixa e maior qualidade de imagem das respectivas câmeras.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: a Hilux é agradável de ser conduzida, trazendo suspensão que filtra bem as imperfeições do solo, ainda mais trazendo pneus de uso misto com perfil alto, sem inclinação excessiva da carroceria.

Na versão SRX Plus, a suspensão é reforçada, trazendo braços alargados, amortecedores dianteiros de tubo duplo, eixos com bitola ampliada e vão livre do solo ampliado em 2 cm, totalizando 32,3 cm.

Trazendo essas características, a Hilux passa com desenvoltura por valetas e lombadas no uso urbano e também faz bonito longe do asfalto - onde a tração 4x4 com reduzida faz toda a diferença e deixa o conjunto ainda mais robusto.

Imagem: Divulgação

Mesmo assim, não tem comportamento dinâmico tão bom quanto o da Ford Ranger, que mais se assemelha ao de um SUV.

A direção ainda traz assistência hidráulica, que aumenta o consumo por ser acionada por correia conectada ao motor, mas traz peso e precisão na medida para um veículo que pesa 2.175 em ordem de marcha e foi projetado para transportar carga - no caso da versão avaliada, ela é de 1.005 kg, dentro da média da categoria.

O motor 2.8 turbodiesel, por sua vez, entrega força de sobra para qualquer situação, rendendo 204 cv a 3.400 rpm e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rotações. O câmbio automático de seis velocidades é bem escalonado e traz trocas suaves, mas um número maior de marchas deixaria a picape mais eficiente do ponto de vista energético.

O consumo poderia ser um pouco melhor: segundo medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a Hilux SRX Plus traz médias de 9,3 km/l de diesel na cidade e de 10 km/l na estrada.

Imagem: Alessandro Reis/UOL

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, computador de bordo com tela de 4,2 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mais serviços conectados, sistema de som JBL com 2 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, bancos dianteiros ventilados, banco do motorista com ajustes elétricos, banco traseiro bipartido com apoio de braço e porta-copos, revestimento dos bancos de couro e material sintético, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, sete airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de mudança de faixa, assistentes de reboque, de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, tração 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial, santantônio integrado, protetor de caçamba, suspensão elevada e reforçada, maçanetas e capa dos retrovisores cromadas e rodas de liga leve de 18 polegadas.

