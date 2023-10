Seres 3 é SUV elétrico desconhecido que está um degrau abaixo dos rivais

A indústria automotiva passa por uma nova "era chinesa" no Brasil. Desta vez, porém, fabricantes como BYD e GWM entraram com força oferecendo produtos modernos, tecnológicos e com uma política de preços bastante agressiva.

É nessa onda que a Seres desembarcou no país por meio de um grupo de empresários. Embora tenha ficado conhecida pela relação com a fabricante de smartphones Huawei, a marca está presente em vários mercados pelo mundo e até participou do último Salão de Munique, na Alemanha. Só que ainda é uma ilustre desconhecida no Brasil.

Para descobrir mais sobre a Seres, UOL Carros avaliou o Seres 3, SUV compacto que é o modelo de entrada da empresa por aqui. Após sofrer uma recente redução de preço, ele baixou de R$ 239.990 para R$ 199.990. Vale a pena levá-lo para casa? É isso que você vai descobrir conosco.

Desvendando o Seres 3

Design: o estilo é, possivelmente, o ponto mais negativo do Seres 3: falta identidade ao modelo de entrada da Seres. Algumas pessoas o compararam com o Nissan Kicks. O formato dos faróis e o desenho da parte inferior do para-choque dianteiro realmente lembram o SUV da marca japonesa. Isso não ocorre com a grade dianteira com elementos tridimensionais na cor azul, que dão alguma personalidade ao carro chinês.

Nas laterais, destaque para dois vincos que se encontram acima dos para-lamas traseiros e a linha de cintura ascendente. Atrás, as lanternas são bonitas, embora lembrem o estilo de antigos modelos da Audi - logo você perceberá que a marca alemã foi inspiração para vários elementos do projeto. As luzes de seta e de ré, por exemplo, ficam mais abaixo, junto ao para-choque.

A cabine tem vários elementos inspirados nos carros da Audi da década passada, como as saídas circulares de ar-condicionado e até o funcionamento dos comandos de volume e de navegação pelos menus do computador de bordo. O câmbio tem um seletor giratório no console central e o excesso de apliques em preto brilhante cansa um pouco os olhos.

Apesar de não ser feio, a ausência de personalidade faz o Seres 3 parecer genérico demais. A situação piora diante de concorrentes como o Peugeot e-2008, que custa exatamente o mesmo e tem um design muito mais moderno e arrojado.

Vida a bordo: confesso que esperava um acabamento de qualidade inferior ao que encontrei no SUV da Seres. As peças são bem encaixadas e os plásticos são de boa qualidade, sendo que alguns deles são do tipo soft touch. Existe ainda uma faixa em couro sintético com costuras aparentes, seguindo o padrão do revestimento dos bancos e dos painéis das portas.

A posição de dirigir é mais alta como em qualquer SUV e o banco do motorista é bem confortável. Atrás, o espaço para as pernas é bom, mas o assoalho é um pouco alto, o que pode causar certo desconforto em viagens mais longas. O porta-malas tem capacidade volumétrica de 318 litros e o cabo de recarga fica ao lado do estepe de uso temporário.

Equipamentos: Tem um bom pacote de equipamentos com itens como controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, controle de velocidade em descidas, freio de estacionamento eletrônico, carregador de celular por indução, sensor de pressão de pneus, central multimídia com tela de 10,25 polegadas, painel digital, câmera de ré com visão em 360 graus e teto solar panorâmico.

Faltam assistências de condução, incluindo alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, sensor de pontos cegos e alerta de tráfego cruzado. Curiosamente, os faróis são halógenos em vez de trazer iluminação full LED.

Desempenho: Ao contrário de vários carros elétricos por aí, sua condução é linear. No modo Sport, por exemplo, o SUV evolui com progressividade em vez do comportamento mais bruto que alguns modelos oferecem.

Nota-se que existe uma clara distinção entre os modos de condução. Se o motorista selecionar o modo Eco, por exemplo, a bateria tem atuação limitada a ponto de não conseguir vencer subidas mais acentuadas. Ou seja, trata-se de uma opção apenas para uso em cidades planas. No modo Comfort, o Seres 3 tem um comportamento bastante equilibrado: se não é ágil como no modo Sport, ele também não é modorrento.

No geral, o SUV é agradável de ser conduzido. A suspensão se mostrou bastante resistente aos "obstáculos urbanos", como buracos e lombadas. O rodar é bastante silencioso e o isolamento acústico da cabine é bom.