Topo

Avaliação de Carros

Avaliação de Carros

Picape Ram Rampage R/T é esportivo com caçamba que ficou mais barato

Divulgação
Imagem: Divulgação

Alessandro Reis

Do UOL

31/08/2025 05h30

Lançada em meados de 2023, a Ram Rampage acaba de chegar à linha 2026 trazendo poucas novidades em termos de design e equipamentos.

As mudanças incluem a adição de sensores de estacionamento dianteiros na versão de entrada Big Horn e o fim da oferta do motor 2.0 turbo a gasolina de 270 cv nas versões Rebel e Laramie.

O propulsor agora é exclusivo da configuração topo de linha R/T desta avaliação, enquanto as demais variantes passam a vir apenas com a unidade 2.2 turbodiesel de 200 cv.

Além disso, as versões Rebel, Laramie com pacote Night Edition e R/T receberam acabamento escurecido das lanternas traseiras e, para completar, a esportiva Rampage R/T ganhou nova calibração da suspensão, para ficar mais confortável, e pneus 235/55 R19 com tecnologia que traz selante interno capaz de manter o veículo rodando em caso de perfurações de até 5 mm.

Contudo, a maior e mais interessante novidade da Rampage 2026 é a redução nos preços de todas as versões, que chega a R$ 30.300 no caso da configuração R/T - que agora tem preço sugerido de R$ 269.690.

Tal mudança, certamente determinada pelo mercado, ajusta os valores cobrados pelo utilitário, que ainda está longe de ser barato, mas chegava a custar consideravelmente mais do que picapes maiores, mais robustas e bem equipadas,

Vale destacar que a Rampage R/T 2025 está em oferta no site da Ram por R$ 239.990.

Confira a seguir a avaliação da Rampage mais potente, cara e equipada que hoje você pode comprar.

Desvendando a Ram Rampage R/T 2026

Ram Rampage R/T 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Design: o design da Rampage aproxima-se mais do visual das picapes gigantes da Ram - especialmente na dianteira, onde os faróis full-LED e a grade lembram bastante as peças utilizadas na "irmã maior" 1500.

Na versão R/T avaliada aqui, a aparência fica ainda mais bacana, exibindo detalhes externos escurecidos, incluindo os emblemas e as rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus de perfil mais baixo.

Ram Rampage R/T 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Ajudam a compor a aparência esportiva as faixas aplicadas no capô, o teto com pintura preta e os adesivos com a inscrição R/T nas laterais da caçamba.

Ram Rampage R/T 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,03 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,99 m de distância entre-eixos, a Rampage traz dimensões levemente maiores do que as daToro e, da mesma forma que a picape da Fiat, oferece bom espaço interno para os ocupantes dos bancos da frente.

Porém, no assento traseiro, o conforto é limitado, especialmente para as pernas.

Para compensar, no banco de trás há apoio de braço e saídas do ar-condicionado de duas zonas, mais seis portas USB espalhadas pela cabine - três delas são do tipo C e trazem carregamento rápido.

O acabamento interno em geral é bom e superior ao da Toro, trazendo superfícies macias ao toque por todos os lados e requintes como o console central elevado com carregamento de celular sem fio, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e seletor do câmbio automático de nove marchas giratório - como nas picapes maiores da Ram.

Ram Rampage R/T 2026 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Na versão R/T, os confortáveis bancos têm revestimento de camurça e couro com detalhes vermelhos - os dianteiros têm ajustes elétricos, mas não há opção de memória das regulagens, nem para o motorista.

Além disso, a configuração avaliada vem com sistema de som certificado pela Harman Kardon com dez alto-falantes e subwoofer, mais luzes ambientes de LEDs.

O painel de instrumentos em tela configurável de 10,3 polegadas traz boa legibilidade e é o mesmo dos SUVs da Jeep e a multimídia tem tela ampla de 12,3 polegadas, mais GPS nativo e conexão com celulares sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.

Ram Rampage R/T 2026 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Quanto ao uso no dia a dia, o vão livre em relação ao solo de 22,2 cm ajuda a passar sem preocupações sobre lombadas, valetas e outros obstáculos, enquanto a caçamba pode servir tanto para levar cargas diversas a trabalho quanto para atuar como um porta-malas gigante no lazer, com seus 980 litros de capacidade volumétrica.

A capacidade de carga é de 750 kg, os 1.015 kg das versões turbodiesel.

Ram Rampage Rebel - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Segurança: a Rampage R/T vem bastante completa no que se refere aos itens de segurança e sai da fábrica com sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e monitoramento da pressão dos pneus.

Além disso, traz de série pacote de assistências semiautônomas à condução, que inclui alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego e sistema eletrônico de controle de rolagem da carroceria.

Para completar, oferece centralização de faixa ativa, que faz curvas de raio longo automaticamente, caso as faixas estejam bem demarcadas - como em outros veículos com esse recurso, é preciso manter as mãos no volante para não desativar a função.

Ram Rampage R/T 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o motor 2.0 turbo Hurricane a gasolina, que agora é exclusivo da versão R/T na gama da Rampage, condiz com a proposta esportiva da picape.

Com 270 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, traz respostas rápidas na hora de acelerar e rende bem em rotações mais baixas. Tudo isso aliado ao ronco grave do escapamento com duas ponteiras, sobretudo na fase fria do propulsor. Está mais para um carro de passeio voltado à performance do que uma picape, mesmo pesando 1.917 kg em ordem de marcha.

A experiência fica ainda mais empolgante ao acionar o botão R/T no painel, que deixa o acelerador mais esperto, atrasa as trocas de marcha e reduz a assistência elétrica da direção.

O câmbio automático de nove marchas, utilizado há um bom tempo em veículos da Stellantis, gerencia bem a força disponível e sua primeira marcha, bem curta, é utilizada apenas ao acionar a função reduzida - já a tração 4x4 é do tipo integral, que distribui automaticamente o torque entre os dois eixos, sem contar com um seletor para sua ativação.

Por sua vez, é fácil perceber que a calibração da suspensão é verdadeiramente esportiva, trazendo menor vão livre em relação ao solo e ajuste mais rígido ante as versões com motor 2.2 turbodiesel. Os pneus com 19 polegadas e perfil mais baixo reforçam esse comportamento mais urbano e voltado à diversão ao volante.

Ram Rampage R/T 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Essa ênfase na esportividade é tanta que, a pedido de clientes, a Ram mexeu na suspensão da Rampage R/T para deixá-la mais confortável na linha 2026. De fato, essa versão é mais durinha, mas não chega a incomodar no uso diário.

Quanto ao consumo, esse não é um ponto forte da versão avaliada. Segundo o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias são de 7,7 km/l na cidade e de 9,9 km/l na estrada. No ciclo urbano, obtive cerca de 4,5 km/l com o ar-condicionado ligado.

Ram Rampage R/T 2026 - Rafaela Borges/UOL - Rafaela Borges/UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, bancos de couro e camurça, volante multifuncional revestido de couro, apoio de braço central, apoio de braço traseiro, painel revestido de camurça painel digital de 10,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com GPS nativo e conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização ativa de faixa, alerta de colisão frontal e traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para a segunda fileira e duas zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 19 polegadas, suspensão esportiva, detalhes externos escurecidos, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, partida por botão, partida remota pela chave, tração integral com reduzida, modo esportivo, protetor de caçamba, escapamento esportivo com duas ponteiras e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

Ram Rampage R/T

Preço

R$ 269.690
Carros
4,0 /5
ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO

Pontos Positivos

  • Acabamento interno
  • Ampla lista de itens de série
  • Acerto de suspensões e direção esportivo, sem comprometer o conforto
  • Desempenho

Pontos Negativos

  • Não é flex
  • Preço. Apesar da redução em torno de R$ 30 mil, a Rampage R/T ainda é mais cara do que picapes 4x4 maiores
  • Espaço reduzido no banco de trás

Veredito

A Ram Rampage teve um ajuste de preços na linha 2026 para ficar mais próxima da realidade do mercado pelo que entrega. Manteve características positivas, como acabamento interno acima da média e ampla lista de itens de série desde a versão de entrada, mas a oferta do excelente motor 2.0 turbo Hurricane ficou restrita à configuração de topo R/T. A Ram R/T continua sendo uma picape compacta verdadeiramente esportiva, com ronco mais grave do escapamento, boa de acelerar e com suspensão mais baixa e rígida, sem comprometer o conforto. Mesmo com redução de R$ 30 mil no preço, ainda é mais cara do que picapes médias 4x4 bem equipadas e consideravelmente mais cara do que a Ford Maverick Black - que, por R$ 220 mil, traz desempenho parecido, lista de equipamentos semelhante e teto solar - indisponível no modelo da Ram.

Mecânica

  • Motorização

  • Motor 2.0 turbo

  • Combustível

  • Gasolina

  • Potência (cv)

  • 270 cv a 5.200 rpm

  • Torque (kgf.m)

  • 40,8 kgfm a 3.000 rpm

  • Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)

  • 6,9 segundos

  • Velocidade máxima (km/h)

  • 220 km/h

  • Consumo cidade (km/l)

  • 7,7 km/l (Inmetro)

  • Consumo estrada (km/l)

  • 9,9 km/l (Inmetro)

  • Câmbio

  • Automático de 9 marchas

  • Tração

  • 4X4 sob demanda com modo reduzido

  • Direção

  • Elétrica

  • Suspensão Dianteira

  • Independente do tipo McPherson com barra estabilizadora e stop hidráulico

  • Suspensão Traseira

  • Independente do tipo multibraço com barra estabilizadora

  • Freios Dianteiros

  • Discos ventilados

  • Freios Traseiros

  • Discos ventilados

Pneus e Rodas

  • Pneus

  • 235/55R19

  • Rodas

  • 19 polegadas

Dimensões

  • Altura (mm)

  • 1.711 mm

  • Comprimento (mm)

  • 5.028 mm

  • Entre-eixos (mm)

  • 2.994 mm

  • Largura (mm)

  • 1.886 mm

  • Ocupantes

  • 5

  • Peso (kg)

  • 1.917 kg em ordem de marcha

  • Porta-malas (L)

  • Caçamba com capacidade volumétrica de 980 litros; capacidade de carga de 750 kg

  • Tanque (L)

  • 55 litros

Preço das Revisões, Seguro e Garantia

  • 10.000 km

  • R$ 937

  • 20.000 km

  • R$ 1.207

  • 30.000 km

  • R$ 937

  • 40.000 km

  • R$ 1.207

  • 50.000 km

  • R$ 2.021

  • Garantia

  • 3 anos

Equipamentos

  • Airbags Motorista

  • Airbags Passageiro

  • Airbags Laterais

  • Airbags do tipo Cortina

  • Airbags para joelho do motorista

  • Controle de Estabilidade

  • Controle de Tração

  • Freios ABS

  • Distribuição Eletrônica de Frenagem

  • Ar-Condicionado

  • Travas Elétricas

  • Ar Quente

  • Piloto Automático

  • Volante com Regulagem de Altura

  • Vidros Elétricos Dianteiros

  • Vidros Elétricos Traseiros

  • Central Multimídia

  • Rádio FM/AM

  • Entrada USB

  • Banco de Couro

  • Banco do motorista com ajuste de altura

  • Bancos com ajustes elétricos

  • Desembaçador Traseiro

  • Computador de Bordo

  • Acendimento automático dos faróis

  • Faróis de neblina

  • Frenagem autônoma de emergência

  • Alerta de permanência em faixa

  • Sensor de pressão dos pneus

  • Sensor de pontos cegos

  • Alerta de colisão

  • Faróis com regulagem de altura

  • Bloqueio do diferencial

As mais lidas agora

Ame ou odeie: carros 'ousados' como novo Tracker RS são mico ou boa compra?

Golf GTI não será vendido para todos; veja exigências para entrar na fila

Estes 5 motores de carros duram muito e passam longe da oficina

Sua fonte de informações para aqueles que estão procurando por um novo carro. Com textos detalhados e imparciais, essas avaliações apresentam os prós e contras de cada modelo, bem como informações sobre desempenho, consumo, conforto e segurança. Independentemente de estar procurando por um carro popular ou um modelo de luxo, essa coleção é uma referência essencial para quem deseja tomar a decisão correta.

Avaliação

Picape Ram Rampage R/T é esportivo com caçamba que ficou mais barato

GAC Aion Y: novo elétrico prova que carro para família não precisa ser SUV

Fiat Fastback 2026: com novo visual, SUV híbrido é isento de rodízio e IPVA

Da lama ao shopping, Ford Bronco Sport é SUV de múltiplas personalidades

Honda HR-V EXL 2026: SUV compacto é para andar sem pressa e fazer 14 km/l

Nada de tiozão: este Corolla é um dos carros mais divertidos de dirigir

Hyundai Kona: SUV 'diferentão' vai além do Creta e faz 18 km/l na cidade

GWM Tank 300 desafia SW4 com preço menor e consumo de 18 km/l na cidade

Toyota SW4 é SUV 'raiz' para rodar na terra e na cidade sem medo de buracos

VW Nivus GTS é esportivo de verdade com preço 'acessível' que faz 14 km/l

Corolla mantém coroa com 10 anos de garantia e consumo de 17 km/l na cidade

Kia Carnival é escritório sobre rodas com espaço para 8 e preço para poucos