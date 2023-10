Novo Classe A é legítimo Mercedes no luxo, desempenho e até no preço

A atual geração do Classe A estreou por aqui em 2020 e acaba de passar pela primeira reestilização.

A mudança de meia vida trouxe mais do que um simples tapa no visual: em vez do antigo 2.0 turbo, ele usa o 1.3 turbo desenvolvido em parceria com a Renault.

Existe, porém, uma importante diferença em relação ao conjunto que equipa os SUVs Captur e Duster: a tecnologia híbrida leve, que também está disponível no GLB.

UOL Carros avaliou o hatch na versão A 200 (a única disponível no país) e pode afirmar que trata-se de um legítimo Mercedes-Benz. Inclusive no lado ruim.

Desvendando o novo Classe A 200

Design: quase não se notam as mudanças realizadas pelos designers da marca. Os faróis Full LED trazem novos refletores, a grade dianteira adota o padrão do Classe C com pequenas estrelas de três pontas em sua superfície e o para-choque é novo. E só.

A cabine mudou ainda menos. A alteração mais visível é a retirada do touchpad que ficava no console central entre os bancos dianteiros e tinha pouca utilidade diante da tela tátil da central multimídia. O problema é que ele foi substituído por um estranho porta-objetos pouco funcional.

Iluminação ambiente pode ser modificada ao gosto do dono Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o nível de acabamento honra a tradição da Mercedes-Benz. As peças são muito bem encaixadas e os materiais empregados impressionam pela qualidade, mesmo no modelo de entrada da marca.

Os bancos dianteiros inteiriços são confortáveis e envolventes, sendo que o motorista viaja em uma posição baixa e esportiva. Atrás, o espaço é suficiente para passageiros com menos de 1,80 metro de altura, embora o teto mais baixo faça a cabeça raspar.

O porta-malas tem um bom espaço para as bagagens: são 350 litros bem satisfatórios para o seu porte.

Equipamentos: disponível apenas na versão A 200, o novo Classe A possui uma boa lista de equipamentos de série.

Há alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, painel digital com tela de 10,25 polegadas, central multimídia com tela tátil de 10,25 polegadas e suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fios, assistente pessoal MBUX, rodas de liga leve de 18 polegadas, câmera de ré, bancos dianteiros com regulagens elétricas, revestimento interno em microfibra, partida do motor por botão, destravamento das portas sem chave e ar-condicionado digital (com apenas uma zona de regulagem de temperatura).

Hatch tem condução esportiva e é muito estável Imagem: Divulgação

Dirigibilidade: em vez do 2.0 turbo de antes, o A 200 usa um motor de menor cilindrada. É o 1.3 turbo de 163 cv e 27,5 kgfm desenvolvido em conjunto com a Renault, que o utiliza em SUVs como Captur e Duster. Existem, porém, importantes diferenças tecnológicas a favor do modelo da Mercedes.

Uma das principais é a adoção de um sistema elétrico de 48 volts, fazendo dele um híbrido leve. Ele atua como um alternador e auxilia na partida do motor, além de armazenar a energia que seria desperdiçada nas frenagens e desacelerações.

Outro papel importante é o de tracionar o veículo em condições de cruzeiro, como em uma viagem de estrada na qual a velocidade se mantém estável. Tudo isso contribui para reduzir as médias de consumo de combustível. Segundo as medições do Inmetro, o A 200 faz 12,3 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

No dia-a-dia, o A 200 é um carro bastante ágil, sobretudo na cidade. Nem dá para sentir saudade do 2.0 turbo, uma vez que não faltam respostas rápidas ao mais leve toque no acelerador. Já o câmbio de dupla embreagem cumpre seu papel com maestria, realizando as trocas de marcha nos momentos apropriados.

A suspensão é bastante firme e pode até ser classificada como esportiva por alguns. Fato é que sua calibragem mais dura contribui muito para a ótima dirigibilidade. O A 200 faz curvas com segurança e empolga como os melhores modelos da Mercedes-Benz.