Nissan Kicks Play: veterano mantém qualidades, mas fica caro por R$ 148 mil

A Nissan já abriu a contagem regressiva para o lançamento, neste mês de junho, da segunda geração do Kicks, que já é produzida na fábrica de Resende (RJ) e virá maior, mais segura e tecnológica e, finalmente, terá motor 1.0 turbo flex.

A novidade irá conviver pelo menos até o ano que vem com o Kicks atual, rebatizado em fevereiro passado como Kicks Play, na chegada da linha 2025 do SUV compacto.

Com a extinção da versão topo de linha Exclusive e a respectiva gama reduzida a três versões, o Kicks Play assumirá o posto de utilitário esportivo de entrada da Nissan no Brasil e atualmente tem preços sugeridos de R$ 117.990 a R$ 148.090.

O design continua igual ao lançado em 2020, bem como a mecânica, composta pelo motor 1.6 flex aspirado e pela transmissão automática do tipo CVT.

Nesta avaliação, vamos detalhar o Kicks Play na configuração Advance Plus, a mais completa e equipada - que, na data de publicação desta reportagem, está em promoção por R$ 134.990.

Vale destacar que, de acordo com o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, em 2026 a Nissan vai lançar um novo produto, também fabricado no Rio de Janeiro, com base no Kicks Play - trazendo mudanças relevantes na parte visual e mantendo a base estrutural e mecânica.

Desvendando o Nissan Kicks Play Advance Plus

Imagem: Divulgação

Design: com a chegada da linha 2025 e a adoção do nome Kicks Play, o SUV compacto da Nissan manteve sem alterações o visual que exibe desde 2020, quando recebeu a primeira reestilização, que inclui novo desenho dos faróis, da grade frontal, dos para-choques e das lanternas traseiras.

Até as rodas de liga leve e 17 polegadas, que equipam as versões Advance Plus, topo de linha, e a intermediária Sense (R$ 129.690), são as mesmas da linha 2024.

Mesmo sem mudar, o Kicks Play ainda é um utilitário esportivo bonito, com direito, na configuração avaliada, a grade dianteira com acabamento preto brilhante e detalhes cromados na grade do motor e um pequeno aerofólio na cor da carroceria, localizado acima do vidro da tampa traseira.

Haverá uma profunda reestilização no substituto do Kicks Play, a fim de renovar a aparência do SUV que, essencialmente, tem quase o mesmo visual da época na qual foi lançado, há nove anos.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,31 m de comprimento, 1,76 m de largura e 2,62 m de distância entre-eixos, o Kicks surpreende pelo bom aproveitamento do espaço para os ocupantes, considerando as medias externas de SUV compacto.

Com tamanho de entre-eixos acima da média para sua categoria, o modelo da Nissan traz bom espaço para as pernas no banco traseiro, mesmo para pessoas mais altas, mas três passageiros já passam algum aperto ali.

O porta-malas, por sua vez, traz boa capacidade, suficiente comportar até 432 litros de bagagens.

Imagem: Divulgação

Também contribuem para o bem-estar a bordo os confortáveis bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, que proporcionam bom apoio para as costas e as pernas - na versão Advance Plus, os bancos trazem revestimento de material sintético semelhante ao couro.

O acabamento geral do habitáculo traz plásticos rígidos, mas as peças são bem encaixadas e, nesse aspecto, o Kicks não destoa dos seus concorrentes diretos.

Quanto aos equipamentos, a versão Advance Plus traz itens como painel de instrumentos parcialmente digital, com tela de sete polegadas e interface bonita, central multimídia de oito polegadas que conecta celulares via Android Auto e Apple CarPlay por meio de cabo, acendimento automático dos faróis, chave presencial e botão de partida.

Por outro lado, não há carregamento de smartphone por indução e ar-condicionado automático - itens que vinham apenas na antiga configuração de topo Exclusive, descontinuada na linha 2025.

Imagem: Divulgação

Segurança: desde a versão de entrada Active Plus, o Kicks Play sai da fábrica com seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro, monitoramento da pressão dos pneus, Isofix, alarme perimétrico, assistente de partida em rampa e luzes de condução diurna.

A partir da versão Sense, agrega câmera traseira de estacionamento, mas apenas a configuração mais completa vem com alerta de colisão, frenagem automática de emergência e sensores de estacionamento traseiros.

Por sua vez, o alerta de ponto cego e os faróis de LED, que trazem iluminação muito mais eficiente, estão ausentes das três versões atuais - esses itens de segurança vinham apenas na extinta configuração Exclusive.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: desempenho nunca foi o ponto forte do Kicks, comercializado desde o lançamento com propulsor 1.6 flex aspirado, que atualmente rende até 113 cv de potência a 5.600 rpm e 15,2 kgfm de torque a 4.000 rotações.

Mesmo trazendo números relativamente modestos, o conjunto mecânico, se não chega a empolgar, é suficiente para um SUV leve como o Kicks, com seus 1.139 kg em ordem de marcha na configuração avaliada.

Única câmbio disponível, o CVT gerencia o motor de forma competente, ainda que não tenha simulação de marchas como concorrentes com o mesmo tipo de transmissão - dessa forma, se você acelerar forte, os giros do motor vão subir rapidamente e se manter altos até o condutor aliviar o pé direito.

No geral, o Kicks é um carro gostoso de dirigir, trazendo suspensão um pouco mais rígida, sem ser desconfortável, e assistência elétrica da direção bem calibrada, sem deixar o volante leve demais.

Especialmente com gasolina no tanque, o consumo de combustível é um dos pontos fortes do SUV compacto da Nissan: de acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidiade e Tecnologia), as médias na cidade são de 7,8 km/l com etanol e de 11,3 km/l com gasolina - em rodovias, sobem para, respectivamente, 9,4 km/l e 13,7 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: painel digital de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas, conexão com fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, console central com apoio de braço e duas portas USB (uma do tipo A e outra do tipo C), 6 airbags, ar-condicionado analógico, rack de teto, rodas de liga leve de 17 polegadas, retrovisor interno com função antiofuscamento, retrovisores externos com repetidor de seta, monitoramento da pressão dos pneus, acendimento automático dos faróis, chave presencial, partida do motor por botão, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, alerta de colisão com frenagem automática de emergência e volante multifuncional.

