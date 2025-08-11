Nada de tiozão: este Corolla é um dos carros mais divertidos de dirigir

Sedã médio mais vendido do Brasil há muitos anos, reinando em uma categoria que cada vez mais perde representantes, o Toyota Corolla é reconhecido por qualidades como mecânica confiável, rodar confortável e bom pós-vendas.

Ao menos em nosso país, o modelo da marca japonesa não costuma a ser associado a atributos como esportividade e diversão ao volante.

Sabendo disso, a Toyota decidiu trazer ao mercado brasileiro, em meados de 2023, a versão mais insana e apimentada do seu carro mais famoso: o GR Corolla, que estreou aqui exclusivamente com carroceria hatch e combinação de câmbio manual com engates precisos com motor 1.6 turbo a gasolina de três cilindros e 304 cv e tração integral.

Confira a seguir a avaliação do GR Corolla Circuit, única versão atualmente disponível no site oficial da Toyota, pelo preço sugerido de R$ 461.990. No lançamento, a montadora asiática também ofereceu o GR na versão de entrada Core (R$ 416.990), que perde teto de fibra de carbono, carregamento de celular por indução, alerta de ponto cego e head-up display.

Desvendando o Toyota GR Corolla Circuit

Imagem: Divulgação

Design: o GR Corolla não chama a atenção apenas por itens como suspensão mais baixa, rodas forjadas BBS escurecidas e alargador de material plástico no para-lama traseiro.

O esportivo é o primeiro Corolla com carroceria hatch oficialmente comercializado no Brasil, trazendo conjunto óptico frontal bem diferente daquele exibido em suas variantes com três volumes - é o mesmo visual dianteiro do Corolla para o mercado norte-americano.

Imagem: Divulgação

Os faróis full-LED em forma de gancho percorrem boa parte da dianteira, cujo para-choque exibe uma enorme grade escurecida para ajudar a arrefecer o motor 1.6 turbo a gasolina de 304 cv.

Imagem: Divulgação

O capô e os para-lamas dianteiros têm entradas de ar com moldura preta, enquanto nas laterais se destacam as rodas de 18 polegadas, as saias aerodinâmicas na base das portas e o para-lama traseiro alargado.

Imagem: Divulgação

Já a traseira do Corolla esportivo traz para-choque também alargado, que inclui um extrator de ar na parte inferior e as três ponteiras do escapamento.

As lanternas full-LED posicionadas na horizontal repetem a aparência de gancho dos faróis frontais.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 2,64 m de distância entre-eixos, o GR Corolla é 6 cm menor do que as versões sedã e isso se traduz em menor espaço para passageiros no banco traseiro - adultos com maior estatura vão passar or aperto ali.

O porta-malas do hatch traz razoáveis 386 litros de capacidade, consideravelmente inferior aos 470 litros do Corolla Sedan - no caso do GR Corolla, o espaço para bagagens fica extremamente limitado pela adição do estepe, que não tem um nicho específico, mas ao menos é idêntico às demais rodas e pneus.

Imagem: Divulgação

Por sua vez, os bancos dianteiros esportivos são confortáveis e encaixam bem o corpo, oferecendo bom suporte sob condução mais, digamos, "agressiva".

O acabamento interno está no mesmo nível das versões topo de linha do Corolla Sedan, trazendo como diferenciais o revestimento de camurça nos bancos e detalhes internos com costura vermelha.

Imagem: Divulgação

O painel de instrumentos configurável de 12,3 polegadas tem interface relativamente simples, mas pode exibir informações como pressão do turbo aceleração lateral e carga da bateria, enquanto a central multimídia de apenas sete polegadas traz operação lenta e uma moldura gigante que destoam em um carro que custa mais de R$ 400 mil.

Por outro lado, a lista de itens de segurança é bem extensa (leia abaixo) e a relação de equipamentos de conforto e conveniência inclui ar-condicionado digital de duas zonas, chave presencial, partida do motor por botão, volante multifuncional e pedais de alumínio.

Imagem: Divulgação

Os primeiros 99 exemplares do GR Corolla são da edição especial Launch Edition e trazem uma placa numerada no console central.

Um ponto positivo na convivência com o hatch esportivo da Toyota é o fato de que ele dificilmente raspa o assoalho e o para-choque em valetas e lombadas, tornando-se bastante amigável no uso cotidiano.

Imagem: Divulgação

Segurança: o GR Corolla manda bem nesse quesito e vem de fábrica com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um para a proteção dos joelhos do motorista).

Além disso, conta com barras de proteção nas quatro portas, mais pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, monitoramento da pressão dos pneus e faróis e lanternas full-LED com comutação automática do farol alto.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o GR Corolla foi totalmente projetado com foco na performance e isso fica evidente em detalhes como mudança de geometria da suspensão (do tipo McPherson na dianteira e double wishbone na traseira), para maior controle e mais estabilidade. Também merece destaque a redução no peso dos braços da suspensão, do teto de fibra de carbono (exclusivo da versão Circuit) e das rodas de liga leve forjadas de 18 polegadas da BBS.

Imagem: Divulgação

Também evidenciam a vocação esportiva as entradas de ar no capô e as saídas de ar nos para-lamas dianteiros, além da maior bitola dos eixos dianteiro e traseiro, do alargador dos para-lamas traseiros e do escapamento com ronco grave e três ponteiras.

Imagem: Divulgação

Tais itens se somam ao motor 1.6 turbo de 304 cv a 6.500 rpm e 37,7 kgfm a 3.000 rotações, apontado como o propulsor de três cilindros produzido em série mais potente do mundo, o câmbio manual de seis marchas com engates cirúrgicos e o sistema de tração integral que permite jogar até 70% da força do motor para as rodas traseiras - permitindo realizar até derrapagens controladas no GR Corolla.

O hatch conta até com um botão que sobe os giros do motor a cada troca de marchas para não perder o fôlego.

Imagem: Divulgação

O que esses itens entregam no uso real é um automóvel ágil e muito controlável, com direção elétrica bastante direta e fôlego de sobra nas acelerações e nas retomadas - a Toyota informa que o Corolla esportivo sai da imobilidade e chega a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

Imagem: Divulgação

Tanta performance, se você souber dosar o pé direito, vem acompanhada de baixo consumo de gasolina: obtive médias superiores a 13 km/l na estrada e em torno de 9 km/l na cidade.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade com revestimento de couro, painel digital com tela de 12,3 polegadas, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celular por indução, câmera de ré, bancos dianteiros esportivos, head-up display, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, pedais de alumínio, seletor de modo de tração dianteira e traseira, 7 airbags, teto de fibra de carbono, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, seletor de modos de condução, escapamento triplo, barras de absorção de impacto nas quatro portas e rodas de liga leve forjadas da BBS com 18 polegadas.

