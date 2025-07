Kia Carnival é escritório sobre rodas com espaço para 8 e preço para poucos

As minivans já foram sinônimo de carro familiar no Brasil, mas, ao longo dos últimos anos, quase desapareceram do nosso mercado para dar lugar a SUVs.

Hoje, apenas dois modelos dessa categoria são comercializados oficialmente pelas respectivas montadoras no país, sem contar veículos importados de forma independente: o compacto Chevrolet Spin, produzido em São Caetano do Sul (SP), e o espaçoso e bem equipado Kia Carnival, trazido da Coreia do Sul.

Com 225 exemplares emplacados em 2024 e 149 unidades comercializadas no primeiro semestre deste ano, o Carnival já tem um público cativo aqui, que inclui desde empresas de transporte executivo até famílias grandes em busca de um automóvel bastante espaçoso.

Esse é o caso do modelo da Kia, que está na quarta geração e chegou reestilizado ao Brasil no ano passado, exibindo novo desenho na dianteira e na traseira - segundo o mesmo estilo aplicado nos modelos elétricos mais recentes da marca sul-coreana.

Comercializado em versão única, com preço sugerido de R$ 677.490, o Carnival é uma das poucas opções em nosso mercado a oferecer oito lugares e vem equipado com motor V6 a gasolina.

Confira a seguir a avaliação completa do UOL Carros.

Desvendando o Kia Carnival 2025

Imagem: Divulgação

Design: apesar de ser um automóvel com proposta utilitária, feito para transportar passageiros confortavelmente, o Carnival não deixa o visual de lado e chama a atenção por onde passa.

Traz a mesma linguagem de design premiada que a marca sul-coreana tem utilizado nos seus modelos 100% elétricos, com destaque para a grade dianteira de grandes dimensões, com filetes cromados, e os faróis com desenho fora do usual: ficam posicionados nas extremidades da carroceria e, junto ao capô, trazem luzes de condução diurna que se projetam em direção ao centro da parte superior da grade, formando uma espécie de "L" deitado.

Imagem: Divulgação

Nas laterais, destaque para o aplique texturizado que divide o vidro da segunda e da terceira fileiras de assentos, enquanto na traseira as lanternas imitam o desenho dos faróis: ficam na vertical, nas extremidades, e cada uma tem um apêndice na horizontal que avança até o centro da tampa do porta-malas, acionada eletricamente.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: mais do que trazer espaço para oito ocupantes, um grande diferencial do Carnival é o sistema modular de assentos - que podem ser removidos individualmente na segunda e na terceira fileiras, abrindo inúmeras possibilidades de distribuição dos passageiros no habitáculo.

Na segunda fileira, os bancos podem ficar voltados aos da terceira, por exemplo - cada um deles já traz o cinto de segurança embutido, o que permite tanta versatilidade - ampliada pelas portas laterais traseiras corrediças, com acionamento elétrico.

Imagem: Divulgação

Além disso, o ar-condicionado digital e automático traz três zonas independentes de temperatura - duas na dianteira e uma exclusiva aos ocupantes das fileiras de trás - que, inclusive, têm à disposição saídas de ar exclusivas, posicionadas no teto.

Por falar no sistema de climatização, ele conta com uma fileira de comandos sensíveis ao toque com mostradores digitais que têm função dupla: também servem para ajustar o sistema de som.

Imagem: Divulgação

O interior do veículo não é propriamente luxuoso, mas traz bom acabamento e uma abordagem minimalista, que inclui console central de grandes dimensões, vários porta-objetos por todos os lados e uma tela curva que une o painel de instrumentos digital, com 12,3 polegadas, e a central multimídia, com mesmo tamanho.

Imagem: Divulgação

A lista de comodidades a bordo inclui ajustes elétricos e ventilação nos bancos dianteiros e banco do motorista com duas posições de memória.

O isolamento acústico a bordo também chama a atenção.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Carnival é bem servido nesse aspecto: sai da fábrica com oito airbags e conta com um sistema completo de assistências à condução.

Vem de série com itens como monitoramento externo "360 graus" por câmeras, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função siga e pare em congestionamentos, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, detector de fadiga, assistente ativo de permanência nas faixas, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais e monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: medindo 5,15 m de comprimento e pensando quase 2,1 toneladas, o Carnival surpreende ao ser conduzido.

Traz agilidade ao volante e rodar confortável, sem inclinar demais a carroceria, graças ao ajuste bem acertado da suspensão, que é independente nos dois eixos.

O motor 3.5 V6 aspirado a gasolina, com seus 272 cv de potência e 33,2 kgfm de torque, entrega desempenho suficiente para o porte do veículo, ainda que pudesse ter mais fôlego em acelerações e retomadas, especialmente em rotações mais baixas. Já o câmbio automático de oito marchas tem trocas suaves.

Imagem: Divulgação

Além disso, o consumo de combustível não chega a empolgar: registrei médias apenas razoáveis de 6,5 km/l na cidade e em torno de 9,5 km/l na estrada.

Em outros mercados, como o estadunidense, o Carnival é comercializado em configuração que entrega mais agilidade e menor consumo de combustível, com motorização híbrida: combina propulsor 1.6 turbo e outro elétrico, para render 245 cv e 37,5 kgfm com média de 14,5 km/l - essa configuração é cotada para substituir o V6 no mercado brasileiro.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, banco do motorista com duas posições de memória, sistema de bancos deslizantes e removíveis na segunda fileira, bancos removíveis na terceira fileira, portas laterais corrediças com acionamento elétrico, chave presencial, monitoramento externo "360 graus" por câmeras, ar-condicionado digital e automático de três zonas com saídas exclusivas para a segunda e a terceira fileira de assentos, iluminação ambiente com 64 opções de cores, rack de teto, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função siga e pare em congestionamentos, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, detector de fadiga, assistente ativo de permanência nas faixas, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED e rodas de liga leve diamantadas de 19 polegadas.

