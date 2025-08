Hyundai Kona: SUV 'diferentão' vai além do Creta e faz 18 km/l na cidade

Posicionado logo acima do Creta em termos de preços e equipamentos, o Hyundai Kona retornou em maio ao Brasil, desta vez na segunda geração e disponível apenas com propulsão híbrida - quando estreou no Brasil em 2023, o SUV compacto importado da Coreia do Sul também era oferecido em versão 100% elétrica.

Mantendo o design externo que remete a uma espaçonave, porém bastante atualizado, o Kona está disponível em duas versões, ambas com mesmo conjunto mecânico e preço sugerido inicial de R$ 214.990.

Além da aparência, um dos destaques do utilitário esportivo sul-coreano está no baixo consumo de combustível, que passa de 18 km/l na cidade.

Confira a seguir o teste da configuração topo de linha, a mais equipada, disponível nas concessionárias da Hyundai por R$ 234.990.

Desvendando o Hyundai Kona Signature

Imagem: Divulgação

Design: esse é um dos atributos mais, literalmente, chamativos do Kona

Na configuração avaliada, ele traz frente em forma de cunha, onde se destaca uma fina faixa iluminada por LEDs sob o capô - faixa semelhante atravessa a tampa do porta-malas na traseira.

Tanto na frente quanto atrás, o conjunto óptico fica, na verdade, posicionado na parte inferior de cada para-choque, junto às respectivas extremidades. Especificamente na parte de trás, a solução de design não fica tão baixa, mas por elevar o risco de danos de de gastos com reparos em caso de colisão.

Imagem: Divulgação

Nos dois para-choques a parte inferior traz apliques na cor prata e, na dianteira, há sistema aerodinâmico ativo - que abre e fecha automaticamente aletas para auxiliar no resfriamento do motor ou reduzir o arrasto aerodinâmico - e, consequentemente, o consumo de combustível.

Outro elemento que chama a atenção sãos os proeminentes detalhes de plástico nas caixas de roda com acabamento escurecido que se integram ao visual dos para-choques.

Em relação às rodas, nas duas versões elas são idênticas e de liga leve, exibindo acabamento diamantado com detalhes escurecidos.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,35 m de comprimento e 2,66 m de distância entre-eixos, o Kona é, respectivamente, 2 cm e 5 cm maior do que o Creta nessas dimensões.

Isso significa bom espaço interno para um SUV compacto, enquanto o acabamento da cabine, embora tenha predomínio de plásticos duros, traz materiais de qualidade e boa parte do painel interno das portas revestido de couro macio ao toque.

Imagem: Divulgação

Como no exemplar avaliado, o interior pode trazer bancos e plásticos predominantemente na cor bege, que suja mais facilmente, mas dá um ar mais sofisticado ao veículo - que também pode ser adquirido com interior escurecido.

Imagem: Divulgação

Chama a atenção a grade quantidade de porta-objetos, principalmente no console central, que conta com uma ampla área com porta-copos e prateleiras embutidas sob o apoio de braço - além de um espaço embutido no painel para acomodar outros itens. O posicionamento do seletor do câmbio na coluna de direção ajuda a ampliar a área útil no console.

Também agrada a boa quantidade de botões físicos para ajustes do ar-condicionado (com duas zonas e saídas para o banco de trás) e de outras funções, além de uma roldana para seleção de modos de condução.

Imagem: Divulgação

Como nas versões mais caras e equipadas do Creta, o Kona traz duas telas de alta resolução, cada uma com 12,3 polegadas, unidas em uma só peça, que engloba painel de instrumentos e a excelente central multimídia com interface intuitiva, respostas rápidas aos comandos táteis e conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

Na versão de topo Signature, a lista de itens de série traz, ainda, teto solar, carregamento de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, chave presencial, partida por botão e banco do motorista com ajustes elétricos.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Kona manda bem nesse quesito e vem de fábrica com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Além disso, conta com pacote extenso de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "stop and go", frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmeras de monitoramento de ponto cego, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: quando ao desempenho, especialmente nas acelerações e nas retomadas, o Kona dá conta do recado, embora não chegue a ser esportivo.

Traz 141 cv de potência combinada do motor 1.6 aspirado com injeção direta de gasolina e do propulsor elétrico, enquanto o torque é de bons 27 kgfm.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas razoáveis 11,2 segundos - a título de comparação, o Creta Ultimate, que traz motor 1.6 turbo de 193 cv e torque de idênticos 27 kgfm, faz o mesmo em 7,8 segundos e não tem nenhum auxílio híbrido.

Imagem: Divulgação

Quanto à dirigibilidade, o Kona privilegia o conforto de rodagem, reforçado pelos pneus de perfil alto e medidas 215/55 R18. A suspensão balança um pouco ao passar por valetas e lombadas e, para meu gosto, poderia ser um pouco mais rígida - nada que comprometa a estabilidade, ainda mais por trazes suspensão independente do tipo Multilink no eixo traseiro.

O grande destaque do Kona, além do visual ousado e diferente, está mesmo no consumo de combustível: no uso cotidiano, obtive médias em torno de 18 km/l de gasolina na cidade e de 17 km/l na estrada - bem próximas dos números oficiais do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que são de, respectivamente, 18,4 km/l e 16 km/l.

Imagem: Divulgação

Como em outros modelos híbridos, o consumo urbano é mais baixo do que o rodoviário porque o auxílio do motor elétrico é acionado em velocidades mais baixas - também é na cidade que a bateria de 1,32 kW recebe mais carga provenientes das frenagens e desacelerações. Vale destacar que o modelo da Hyundai é um híbrido do tipo pleno, cuja bateria é recarregada exclusivamente pelo motor a combustão e pela movimentação do veículo, sem possibilidade de carregamento na tomada.

Uma característica que ajuda o Kona a beber tão pouco, inclusive na comparação com a concorrência, é o fato de trazer motor elétrico consideravelmente potente, com 57 cv. Isso permite que ele entre em funcionamento por mais tempo, poupando mais combustível - por ser mais forte, o motor também "reabastece" a bateria mais rapidamente nas reduções de velocidade.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade com revestimento de couro, painel digital com tela de 12,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mais serviços conectados, carregamento de celular por indução, monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar, revestimento dos bancos de couro, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, abertura elétrica da tampa do porta-malas, seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "stop and go", frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmeras de monitoramento de ponto cego, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, seletor de modos de condução, barras longitudinais de teto, aerofólio traseiro e rodas de liga leve de 18 polegadas.

