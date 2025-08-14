Honda HR-V EXL 2026: SUV compacto é para andar sem pressa e fazer 14 km/l

SUV compacto com espaço, equipamentos e, dependendo da versão, preço de utilitário esportivo médio, o HR-V está há muito tempo consolidado no mercado brasileiro e figura entre os mais vendidos da sua categoria.

Na linha 2026, que acaba de chegar às concessionárias, o modelo recebeu discretas mudanças na parte visual e ganhou um incremento nos itens de série - especialmente nas versões mais baratas.

Mecanicamente, não houve novidades e o HR-V continua à venda com motor 1.5 aspirado nas configurações mais simples e 1.5 turbo nas mais completas - sempre acompanhado da transmissão CVT.

Confira a seguir a avaliação do HR-V EXL, variante intermediária e aspirada, que traz um pacote de equipamentos muito completo, rodar confortável e baixo consumo de combustível pelo preço sugerido de R$ 170.900.

Desvendando o Honda HR-V EXL 2026

Imagem: Divulgação

Design: na linha 2026, as mudanças visuais do HR-V foram sutis e incluem para-choque dianteiro menos vincado.

Além disso, as versões de entrada EX e EXL receberam as lanternas traseiras com lente fumê que antes equipavam o HR-V Touring (R$ 209.900) - que, por sua vez, recebeu peças com novo desenho, juntamente da configuração Advance (R$ 199.400) .

A versão EXL avaliada passou a contar com as rodas de liga leve de 17 polegadas que anteriormente vinham na variante Advance - contudo, no HR-V EXL 2026 elas ganharam acabamento diamantado com detalhes escurecidos. Outra novidade no design dessa configuração, quase imperceptível, está na barra de acabamento posicionada logo abaixo do capô - na linha 2025, a peça era cinza e, agora, exibe o mesmo acabamento preto brilhante da grade frontal com filetes na horizontal.

Imagem: Divulgação

De resto, o HR-V mantém a aparência dinâmica e fluida, sem recorrer a vincos exagerados nas laterais.

A dianteira com faróis afilados e posicionados junto ao capô deixa o SUV com visual elegante e ao mesmo tempo moderno.

A parte da carroceria mais bonita é a traseira bem resolvida, trazendo vidro bem inclinado para dar aquele estilo de cupê que está em alta nos utilitários esportivos.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,35 m de comprimento e 2,61 m de distância entre-eixos,o HR-V na geração atual se destaca pelo espaço para os ocupantes do banco traseiro, embora fique atrás da concorrência no que se refere ao porta-malas, com apenas 354 litros de capacidade.

Todas as versões trazem o mesmo e amplo pacote de itens de segurança (ver abaixo), além de itens como volante multifuncional revestido de couro com aletas para troca manual de marchas, carregamento de celular por indução, painel digital de sete polegadas, central multimídia de oito polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, saídas do ar-condicionado para o banco traseiro e chave presencial.

A versão intermediária EXL é a que traz melhor custo-benefício. Custando R$ 7,7 mil a mais do que a configuração de entrada EX, agrega itens desejados como sensores de estacionamento (no caso, dianteiros e traseiros), bancos de couro, ar-condicionado de duas zonas, inclinação automática do retrovisor direito ao engatar a ré (útil para não ralar as rodas na guia), sensor de chuva, apoio de braço no banco traseiro e faróis auxiliares de LED.

Imagem: Divulgação

Além de espaçosa, a cabine se destaca pelo bom acabamento, com materiais agradáveis ao toque e revestimento macio na parte superior das portas dianteiras.

Também agradam os bancos frontais, que proporcionam excelente suporte para as costas, e a inovadora função difusora das saídas dianteiras do sistema de climatização: girando um botão, você pode direcionar o fluxo de ar para as laterais e para a parte superior do painel, sem que ele atinja diretamente os ocupantes.

Todo HR-V traz, ainda, o sistema Magic Seat de rebatimento e ajuste dos bancos, que permite transportar objetos de diferentes tamanhos e formatos, um diferencial dos automóveis da Honda.

Imagem: Divulgação

Segurança: o HR-V manda bem nesse quesito e, desde a versão de entrada, vem de fábrica com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Além disso, traz de série o pacote de assistências à condução Honda Sensing, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída da pista e assistente ativo de manutenção de faixa. O SUV também conta, independentemente da configuração escolhida, com câmera de monitoramento de ponto cego, comutação automática do farol alto e monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: como anteriormente, as versões EX e EXL são equipadas com motor 1.5 flex aspirado com injeção direta de combustível.,

Com esse propulsor, o HR-V não é uma referência quanto ao desempenho. Contudo, o propulsor, gerenciado pela transmissão CVT com sete marchas simuladas, dá conta de empurrar sem sustos os 1.303 kg da versão EXL e atende as necessidades e as expectativas da maioria dos consumidores.

Basta acelerar de forma progressiva que o carro embala com suavidade - no uso urbano, não senti falta de fôlego. Se você pisar fundo, aí não tem jeito: os giros do motor sobem rapidamente, como é típico de câmbios CVT, e o carro demora um pouco para "reagir".

Imagem: Divulgação

Na verdade, o foco dessa motorização é a economia de combustível: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia informa médias de 8,8 km/l (cidade) e 9,9 km/l (estrada) com etanol; com gasolina, as médias sobem para bons 12,5 km/l e 13,9 km/l, respectivamente.

Quem curte o HR-V e faz questão de mais fôlego ao acelerar, as versões Advance e Touring são a opção ideal, já que vêm de fábrica com motor 1.5 turbo flex de 177 cv e 24,5 kgfm.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade revestido de couro, painel digital com tela de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celular por indução, câmera de ré, bancos revestidos de couro preto, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente ativo de manutenção de faixa, câmera de monitoramento de ponto cego, alerta de saída da pista, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, modo Eco e rodas de liga leve forjadas com 17 polegadas.

