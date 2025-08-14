Topo

Honda HR-V EXL 2026: SUV compacto é para andar sem pressa e fazer 14 km/l

Alessandro Reis

Do UOL, em São Paulo (SP)

14/08/2025 05h30

SUV compacto com espaço, equipamentos e, dependendo da versão, preço de utilitário esportivo médio, o HR-V está há muito tempo consolidado no mercado brasileiro e figura entre os mais vendidos da sua categoria.

Na linha 2026, que acaba de chegar às concessionárias, o modelo recebeu discretas mudanças na parte visual e ganhou um incremento nos itens de série - especialmente nas versões mais baratas.

Mecanicamente, não houve novidades e o HR-V continua à venda com motor 1.5 aspirado nas configurações mais simples e 1.5 turbo nas mais completas - sempre acompanhado da transmissão CVT.

Confira a seguir a avaliação do HR-V EXL, variante intermediária e aspirada, que traz um pacote de equipamentos muito completo, rodar confortável e baixo consumo de combustível pelo preço sugerido de R$ 170.900.

Desvendando o Honda HR-V EXL 2026

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Design: na linha 2026, as mudanças visuais do HR-V foram sutis e incluem para-choque dianteiro menos vincado.

Além disso, as versões de entrada EX e EXL receberam as lanternas traseiras com lente fumê que antes equipavam o HR-V Touring (R$ 209.900) - que, por sua vez, recebeu peças com novo desenho, juntamente da configuração Advance (R$ 199.400) .

A versão EXL avaliada passou a contar com as rodas de liga leve de 17 polegadas que anteriormente vinham na variante Advance - contudo, no HR-V EXL 2026 elas ganharam acabamento diamantado com detalhes escurecidos. Outra novidade no design dessa configuração, quase imperceptível, está na barra de acabamento posicionada logo abaixo do capô - na linha 2025, a peça era cinza e, agora, exibe o mesmo acabamento preto brilhante da grade frontal com filetes na horizontal.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

De resto, o HR-V mantém a aparência dinâmica e fluida, sem recorrer a vincos exagerados nas laterais.

A dianteira com faróis afilados e posicionados junto ao capô deixa o SUV com visual elegante e ao mesmo tempo moderno.

A parte da carroceria mais bonita é a traseira bem resolvida, trazendo vidro bem inclinado para dar aquele estilo de cupê que está em alta nos utilitários esportivos.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,35 m de comprimento e 2,61 m de distância entre-eixos,o HR-V na geração atual se destaca pelo espaço para os ocupantes do banco traseiro, embora fique atrás da concorrência no que se refere ao porta-malas, com apenas 354 litros de capacidade.

Todas as versões trazem o mesmo e amplo pacote de itens de segurança (ver abaixo), além de itens como volante multifuncional revestido de couro com aletas para troca manual de marchas, carregamento de celular por indução, painel digital de sete polegadas, central multimídia de oito polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, saídas do ar-condicionado para o banco traseiro e chave presencial.

A versão intermediária EXL é a que traz melhor custo-benefício. Custando R$ 7,7 mil a mais do que a configuração de entrada EX, agrega itens desejados como sensores de estacionamento (no caso, dianteiros e traseiros), bancos de couro, ar-condicionado de duas zonas, inclinação automática do retrovisor direito ao engatar a ré (útil para não ralar as rodas na guia), sensor de chuva, apoio de braço no banco traseiro e faróis auxiliares de LED.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Além de espaçosa, a cabine se destaca pelo bom acabamento, com materiais agradáveis ao toque e revestimento macio na parte superior das portas dianteiras.

Também agradam os bancos frontais, que proporcionam excelente suporte para as costas, e a inovadora função difusora das saídas dianteiras do sistema de climatização: girando um botão, você pode direcionar o fluxo de ar para as laterais e para a parte superior do painel, sem que ele atinja diretamente os ocupantes.

Todo HR-V traz, ainda, o sistema Magic Seat de rebatimento e ajuste dos bancos, que permite transportar objetos de diferentes tamanhos e formatos, um diferencial dos automóveis da Honda.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Segurança: o HR-V manda bem nesse quesito e, desde a versão de entrada, vem de fábrica com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Além disso, traz de série o pacote de assistências à condução Honda Sensing, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de saída da pista e assistente ativo de manutenção de faixa. O SUV também conta, independentemente da configuração escolhida, com câmera de monitoramento de ponto cego, comutação automática do farol alto e monitoramento da pressão dos pneus.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: como anteriormente, as versões EX e EXL são equipadas com motor 1.5 flex aspirado com injeção direta de combustível.,

Com esse propulsor, o HR-V não é uma referência quanto ao desempenho. Contudo, o propulsor, gerenciado pela transmissão CVT com sete marchas simuladas, dá conta de empurrar sem sustos os 1.303 kg da versão EXL e atende as necessidades e as expectativas da maioria dos consumidores.

Basta acelerar de forma progressiva que o carro embala com suavidade - no uso urbano, não senti falta de fôlego. Se você pisar fundo, aí não tem jeito: os giros do motor sobem rapidamente, como é típico de câmbios CVT, e o carro demora um pouco para "reagir".

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Na verdade, o foco dessa motorização é a economia de combustível: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia informa médias de 8,8 km/l (cidade) e 9,9 km/l (estrada) com etanol; com gasolina, as médias sobem para bons 12,5 km/l e 13,9 km/l, respectivamente.

Quem curte o HR-V e faz questão de mais fôlego ao acelerar, as versões Advance e Touring são a opção ideal, já que vêm de fábrica com motor 1.5 turbo flex de 177 cv e 24,5 kgfm.

Honda HR-V EXL 2026 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade revestido de couro, painel digital com tela de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celular por indução, câmera de ré, bancos revestidos de couro preto, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, assistente ativo de manutenção de faixa, câmera de monitoramento de ponto cego, alerta de saída da pista, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, faróis e lanternas full-LED, modo Eco e rodas de liga leve forjadas com 17 polegadas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

Honda HR-V EXL 2026

Preço

R$ 170.900
Carros
4,3 /5
ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO

Pontos Positivos

  • Baixo consumo de combustível
  • Suspensão na medida certa traz rodar confortável e condução precisa
  • Espaço no banco traseiro
  • Pacote de itens de segurança vem de série

Pontos Negativos

  • Desempenho abaixo da média para a categoria
  • Espaço no porta-malas poderia ser maior

Veredito

O Honda HR-V ganha retoques e atualizações pontuais para continuar como um dos SUVs compactos mais completos e bem construídos do mercado. Traz desde a versão de entrada pacote completo de assistências semiautônomas à condução desde a versão de entrada e diferencia-se ao trazer espaço acima da média no banco traseiro. Além disso, continua entregando rodar confortável, chassi bem acertado e baixo consumo de combustível, mas fica devendo mais desempenho e custa mais do que a concorrência. Ainda assim, na minha opinião, é a melhor opção em sua categoria.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

Mecânica

  • Motorização

  • Motor 1.5 aspirado flex com injeção direta de combustível

  • Combustível

  • Gasolina ou etanol em qualquer proporção

  • Potência (cv)

  • 126 cv a 6.200 rpm

  • Torque (kgf.m)

  • 15,8 kgfm a 4.600 rpm

  • Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)

  • Não informada

  • Velocidade máxima (km/h)

  • Não informada

  • Consumo cidade (km/l)

  • 8,8 km/l (etanol) / 12,5 km/l (gasolina)

  • Consumo estrada (km/l)

  • 9,9 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina)

  • Câmbio

  • CVT com simulação de sete marchas e aletas no volante para trocas manuais

  • Tração

  • Dianteira

  • Direção

  • Elétrica

  • Suspensão Dianteira

  • Independente do tipo McPherson

  • Suspensão Traseira

  • Eixo de torção

  • Freios Dianteiros

  • Discos ventilados

  • Freios Traseiros

  • Discos ventilados

Pneus e Rodas

  • Pneus

  • 215 / 60 R17

  • Rodas

  • 17 polegadas

Dimensões

  • Altura (mm)

  • 1.590 mm

  • Comprimento (mm)

  • 4.346 mm

  • Entre-eixos (mm)

  • 2.610 mm

  • Largura (mm)

  • 1.790 mm

  • Ocupantes

  • 5

  • Peso (kg)

  • 1.303 kg em ordem de marcha

  • Porta-malas (L)

  • 354 litros

  • Tanque (L)

  • 50 litros

Preço das Revisões, Seguro e Garantia

  • Garantia

  • 3 anos sem limite de quilometragem

Equipamentos

  • Airbags Motorista

  • Airbags Passageiro

  • Airbags Laterais

  • Airbags do tipo Cortina

  • Controle de Estabilidade

  • Controle de Tração

  • Freios ABS

  • Distribuição Eletrônica de Frenagem

  • Ar-Condicionado

  • Travas Elétricas

  • Ar Quente

  • Piloto Automático

  • Volante com Regulagem de Altura

  • Vidros Elétricos Dianteiros

  • Vidros Elétricos Traseiros

  • Central Multimídia

  • Rádio FM/AM

  • Entrada USB

  • Banco de Couro

  • Banco do motorista com ajuste de altura

  • Bancos com ajustes elétricos

  • Desembaçador Traseiro

  • Computador de Bordo

  • Acendimento automático dos faróis

  • Faróis de neblina

  • Frenagem autônoma de emergência

  • Alerta de permanência em faixa

  • Sensor de pressão dos pneus

  • Sensor de pontos cegos

  • Alerta de colisão

  • Faróis com regulagem de altura

