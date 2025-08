GWM Tank 300 desafia SW4 com preço menor e consumo de 18 km/l na cidade

Prestes a inaugurar a sua primeira fábrica no Brasil, no interior de São Paulo, recentemente a GWM ampliou sua família de veículos no Brasil, anteriormente limitada ao elétrico Ora 03 e à família de SUVs urbanos e híbridos plug-in Haval H6.

Com o Tank 300, a montadora chinesa ingressou na categoria de utilitários esportivos todo-terreno, trazendo a robusta construção baseada na arquitetura de carroceria sobre chassi de longarinas.

Ao ingressar na categoria dominada pelo Toyota SW4 no Brasil, a GWM acrescentou à fórmula motor turbo a gasolina, no lugar da motorização turbodiesel tradicionalmente adotada nesse tipo de SUV, e tecnologia híbrida plug-in.

Tais características fazem do Tank 300 um produto único em nosso mercado, capaz de encarar os terrenos mais difíceis e também de rodar mais de 70 km no modo 100% elétrico.

Tudo isso com preço consideravelmente menor na comparação com outros SUVs "raiz": o modelo da GWM sai por R$ 339 mil, enquanto o SW4 mais em conta é anunciado, na data de publicação desta avaliação, por 412.190 iniciais.

Confira a seguir o teste do Tank 300 no UOL Carros.

Desvendando o GWM Tank 300

Design: esse é um destaque do Tank 300.

O utilitário esportivo 'raiz' fabricado na China exibe carroceria com estilo "caixote" e cantos arredondados que não chega a copiar, mas remete ao desenho de clássicos off-road como o Jeep Wranger e o Land Rover Defender original.

O estilo retrô é reforçado pela dianteira chapada dominada pela grade com filetes na horizontal, onde ficam inseridos os dois faróis full-LED arredondados e cortados ao meio pela luz de condução diurna em forma de traço, que avança até as laterais e também tem a função de seta.

Na traseira, a tampa do porta-malas abre para o lado e traz o estepe dependurado, como no Wrangler, evidenciando o caráter off-road do GWM.

Atrás, as lanternas retangulares de LEDs posicionadas na vertical, nas extremidades da carroceria, ajudam a compor a aparência de SUV "raiz" - o mesmo acontece com os para-choques robustos e protuberantes e com os apliques de plástico escuro nas caixas de roda que servem como aparadores de barro e alargam o veículo.

Vida a bordo: medindo 4,76 m de comprimento e 2,75 m de distância entre-eixos, o Tank 300 traz habitáculo espaçoso, capaz de transportar cinco adultos confortavelmente e levar uma boa quantidade de bagagens - o porta-malas é amplo, mas não acredito que a respectiva capacidade no padrão VDA, que considera a altura até a parte superior do encosto do banco, chegue aos 863 litros informados na ficha técnica.

A cabine traz acabamento caprichado, que não chega a ser luxuoso, mas está bem acima da média dos concorrentes.

Além dos revestimentos macios ao toque por todos os lados, combinados a detalhes metálicos, o interior do SUV chinês traz itens como volante aquecido e painel e central multimídia em duas telas de alta resolução que, combinadas, têm 24,6 polegadas.

A lista de equipamentos inclui ainda, bancos de couro legítimo, bancos dianteiros com aquecimento, ajustes elétricos e ventilação, teto solar, ar-condicionado digital de duas zonas e até massagem no banco do motorista.

O console central elevado com alavanca de câmbio que lembra o manche de uma aeronave é outro elemento que se destaca, bem como botões físicos para as principais funções off-road e para ajustar o ar-condicionado.

Contudo, muitos ajustes importantes são feitos exclusivamente por meio da tela multimídia de 12,3 polegadas, algo não muito intuitivo, e senti falta de mais porta-objetos no interior do veículo.

Segurança: o Tank 300 manda bem nesse quesito e vem de fábrica com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Além disso, conta com pacote extenso de assistências à condução que inclui monitoramento externo "360 graus", controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "stop and go", frenagem automática de emergência com alerta de colisão dianteira e traseira, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, desvio inteligente ao passar por caminhões e outros veículos de grande porte, assistentes de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros, laterais e traseiros e monitoramento da pressão dos pneus.

Desempenho e consumo: com 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque combinados, o Tank 300 traz força de sobra nas acelerações e nas retomadas, seja em qualquer tipo de terreno.

A GWM informa que o SUV sai da imobilidade e atinge 100 km/h em 6,8 segundos, número excelente para um veículo que pesa 2.630 kg em ordem de marcha.

Vale destacar que os números totais de potência e torque são atingidos somente se houver carga na bateria de 37,1 kWh do sistema híbrido.

Como em outros automóveis com esse tipo de tecnologia, dá para ajustar o gerenciamento da propulsão híbrida para que o motor a gasolina trabalhe como gerador para manter a carga em um percentual previamente estabelecido, que pode chegar a 80% - isso, evidentemente, faz o consumo de combustível subir.

Para deixar o carro mais eficiente, o recomendado é recarregar a bateria na rede elétrica - o Tank 300 aceita carregadores com potência de até 6,6 kW em corrente alternada e de 50 kW em corrente contínua.

Na corrente alternada em potência máxima, a recarga de 5% a 100% se dá em cerca de seis horas e 30 minutos, enquanto na corrente contínua o carregamento de 30% a 80% acontece em aproximadamente 24 minutos. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia no modo elétrico fica em torno de 75 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

No modo híbrido e com carga suficiente, cheguei a registrar consumo superior a 20 km/l na cidade - a medição oficial do Inmetro traz médias de 18,4 km/l no ciclo urbano e de 18,7 km/l no rodoviário.

Já com a bateria descarregada, o consumo fica compatível com o de um veículo pesado e sem muita aerodinâmica, ficando em torno de 9 km/l em rodovias e 7 km/l na cidade.

Quanto ao comportamento dinâmico, é compatível com o de um veículo alto, grande e dotado de suspensões com curso longo - até surpreende pela agilidade, sem muita inclinação da carroceria, mas os pneus de uso misto mais voltados para a terra do que para o asfalto sacrificam um pouco o conforto em velocidades mais altas, nas quais percebe-se um pouco de ruído e vibração.

Em relação às aptidões off-road, não faltam atributos ao Tank 300: além da tração 4x4 com reduzida e bloqueio dos diferenciais e dos pneus específicos para rodar longe do asfalto, o modelo traz bons ângulos de entrada (32º) e saída (33º), além de uma parafernália eletrônica que inclui assistente de manobra em curva fechada (que freia uma das rodas traseiras por meio do sistema ABS para reduzir o ângulo de curvas e facilitar manobras na trilha e em vagas apertadas de estacionamento), seletor de modos de condução, assistente de cruzeiro off-road e monitoramento externo do entorno do veículo com sensores e câmeras de alta resolução.

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade com aquecimento, painel digital com tela de 12,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mais serviços conectados, carregamento de celular por indução, roteador Wi-Fi nativo com conexão 4G, comandos de voz em português, sistema de som com 9 alto-falantes e 640 W de potência, monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, teto solar, revestimento dos bancos de couro Nappa, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, abertura elétrica da tampa do porta-malas, seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "stop and go", frenagem automática de emergência com alerta de colisão dianteira e traseira, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, desvio inteligente ao passar por caminhões e outros veículos de grande porte, assistentes de subida e de descida, sensores de estacionamento dianteiros, laterais e traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, assistente de manobra em curva fechada, faróis e lanternas full-LED, tração 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial, seletor de modos de condução, assistente de cruzeiro off-road, sistema e estacionamento semiautônomo, barras longitudinais de teto, aerofólio traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas e pneus de uso misto.

