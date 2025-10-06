GWM Ora 03: como é a edição limitada com bateria maior do elétrico chinês

Em 2025, ano em que inaugurou sua fábrica no Brasil, a GWM prossegue com a expansão na oferta de modelos eletrificados ou a diesel em nosso mercado.

A família de SUVs híbridos Haval H6, bem como o utilitário esportivo Haval H9 e a picape Poer P30, movidos a diesel, já têm montagem local e, no primeiro semestre, chegou o Tank 300 - SUV híbrido plug-in todo-terreno trazido da China.

A GWM também prepara a estreia para 2025 do utilitário esportivo de luxo WEY 07, que também virá importado do país asiático, enquanto o Ora 03 permanece como o único modelo 100% elétrico da marca chinesa no país.

Rival direto do BYD Dolphin, o Ora 03 recebeu recentemente uma opção intermediária em termos de preço, disponibilizada como série especial, em princípio com oferta limitada a mil exemplares no Brasil.

Trata-se do Ora 03 BEV58, à venda por R$ 169 mil e posicionado entre a versão Skin BEV48 (R$ 154 mil) e a topo de linha GT BEV63 (189 mil).

Seu principal diferencial é trazer bateria de 58 kWh - trazendo capacidade cerca de 20% maior do que a do 03 Skin (48 kWh) e próxima dos 63 kWh do Ora 03 GT.

Confira a seguir a avaliação da novidade.

Desvendando o GWM Ora 03 BEV58

Imagem: Divulgação

Design: definitivamente, o GWM Ora 03 é um carro com visual que não passa despercebido.

Alguns diriam que sua aparência, com formas arredondadas, é um tanto excêntrica e isso não está longe da verdade.

Fato é que o desenho "retrô futurista" do Ora 03 faz referências a modelos de outras marcas: a dianteira, com seus faróis arredondados, lembra o Mini Cooper e também a última geração do VW Fusca.

Imagem: Divulgação

De perfil, a lateral também remete um tanto ao automóvel da Volkswagen, enquanto a traseira, com a tampa do porta-malas arredondada e sem lanternas aparentes, remete ao Nissan Leaf.

Por falar na traseira, a luz de freio e as lanternas ficam em uma faixa de LEDs logo abaixo do vidro, uma solução de design inusitada, enquanto a luz de ré e os piscas ficam posicionados na parte inferior do para-choque, como no Hyundai HB20.

Imagem: Divulgação

Pessoalmente, não considero a melhor solução, pois o motorista do carro logo atrás poderá não enxergar a sinalização, se estiver muito próximo.

Na edição limitada BEV58, há detalhes visuais exclusivos na comparação com o Ora 03 mais básico: teto e retrovisores externos vêm na cor preta, independentemente da tonalidade escolhida para a carroceria, enquanto o acabamento interno traz predomínio da cor preta. Pena que esse padrão não foi estendido para o revestimento do teto e das colunas, que mantém o tecido bege, que tem boa qualidade, mas suja com maior facilidade.

Imagem: Divulgação

Na linha 2026 do Ora 03, houve uma pequena mudança que me agradou: a tampa traseira passou a exibir o emblema da GWM centralizado, no lugar do logotipo Ora que foi deslocado para o lado esquerdo, na parte inferior da tampa do porta-malas.

Só não me agrada tanto o emblema da família de elétricos Ora, da GWM, posicionado no capô, nas rodas e no volante: é um ponto de exclamação preto sobre um badge oval com fundo branco. Faz sentido, considerando a proposta mais jovial e irreverente do modelo, mas achei extravagante demais. Gosto pessoal.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: estar dentro de um GWM Ora é agradável. Além de ser espaçosa, a cabine traz bom acabamento, com superfícies macias ao toque e um visual que mescla elementos retrô e atuais.

Na comparação com o Ora 03 Skin BEV48, de entrada, a edição BEV58 agrega, além da bateria maior, itens que vinham apenas na configuração GT: teto solar panorâmico, retrovisor interno eletrocrômico e carregador de celular por indução de 15 W.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, não traz equipamentos que só o Ora 03 GT tem, como bancos dianteiros elétricos, ventilados e com massageadores embutidos, memória para os ajustes no banco do motorista e tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Considero que a falta desses itens é compensada pela diferença de R$ 19 mil no preço.

Imagem: Divulgação

Da mesma forma que a versão de entrada, o Ora 03 BEV58 sai da fábrica com sistema de som de boa qualidade, com 120 W e seis alto falantes, e painel e central multimídia unidos em uma só peça, com duas telas de 10,25 polegadas lado a lado.

O carro não tem botão de partida: basta entrar no veículo com a chave presencial e selecionar a posição D para começar a dirigir, enquanto o freio de estacionamento é eletrônico com função auto hold.

Imagem: Divulgação

Alguns detalhes não agradam tanto: a interface gráfica do painel e da multimídia é simples demais e um pouco confusa, apesar de as telas trazerem boa resolução; o volante grande demais cobre parte da visão dessas telas; não há ajustes físicos para o ar-condicionado, apenas um botão na parte central do painel, que aciona as regulagens na central multimídia; e a haste da seta volta para a mesma posição e demanda um tempo de adaptação e é um tanto irritante (um toque leve aciona o pisca por alguns segundos, enquanto um toque mais demorado deixa a seta ativada).

Imagem: Divulgação

A capacidade do porta-malas, de apenas 228 litros com o banco traseiro levantado, também deixa a desejar.

Segurança: nesse quesito, o Ora 03, independentemente da versão, está muito bem servido: foi avaliado com cinco estrelas, a nota máxima, pelo instituto de segurança viária Euro NCAP - o hatch elétrico também é comercializado na Europa.

A lista de equipamentos de segurança é extensa e inclui sete airbags, sendo que um deles é central, posicionado entre os bancos dianteiros.

Imagem: Divulgação

Além disso, traz uma parafernália de assistentes à condução, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, leitor de placas com limite de velocidade, alerta de ponto cego, monitoramento externo "360º" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo completo (para o carro completamente e retoma a condução quando o veículo logo à frente volta a se movimentar).

Imagem: Divulgação

Outro ponto positivo é a presença de estepe, ainda mais de 17 polegadas, quase do mesmo tamanho das rodas aro 18.

Quem já teve o pneu furado, especialmente à noite e em locais ermos, e precisou acionar guincho ou recorrer a um kit de reparo, sabe do que estou falando.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o Ora 03 BEV58 traz o mesmo conjunto motriz das demais versões, incluindo a topo de linha GT: motor elétrico com 171 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, com tração dianteira.

Pesando 1.670 kg em ordem de marcha, o Ora responde prontamente ao pedal do acelerador e, especialmente até 60 km/h, é um foguetinho sobre rodas. Na estrada, transmite segurança nas retomadas e nas ultrapassagens.

Tem seletor de modos de condução, que ajusta a resposta do acelerador e a assistência do volante para uma condução mais econômica, confortável ou esportiva.

Imagem: Divulgação

Apesar do volante grande demais, tem uma direção ágil e um ajuste de suspensões que poderia ser melhor, mas não compromete a dirigibilidade - a carroceria balança um pouco em manobras mais bruscas e a suspensão traseira, do tipo com eixo de torção, volta e meia dá fim de curso.

Com baterias de 58 kWh, tem autonomia de 315 km, no conservador ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e de 420 km na medição do. padrão europeu WLTP. É quase o mesmo alcance da versão GT, que traz bateria de 63 kWh e é R$ 19 mil mais cara.

Imagem: Divulgação

Na cidade, onde a bateria não é tão exigida e recebe recarga por meio das frenagens e das desacelerações, é razoável projetar autonomia em torno dos 400 km no uso cotidiano - uma recarga, portanto, pode ser suficiente para rodar cerca de duas semanas, dependendo do uso.

Dá até para encarar viagens não muito longas com uma carga completa. Um ponto a ser melhorado, contudo, é a limitação da recarga à potência de 68 kW em corrente contínua - já que você já encontra no Brasil eletropostos de 150 kW ou até mais potentes.

A GMW informa recarga de 30% a 80% na potência máxima possível em aproximadamente 40 minutos. Em corrente alternada a 11 kW, o tempo sobe para aproximadamente 5 horas e 30 minutos.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com teto solar panorâmico, bancos revestidos de "couro ecológico" (sintético), painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia de 10,25 polegadas, monitoramento externo "360º" do veículo com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, volante ajustável em altura e profundidade, carregamento de celular por indução, rodas de liga leve de 18 polegadas, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de colisão frontal, sensor de ponto cego, alerta de saída de faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, reconhecimento de placas de trânsito, acendimento automático dos faróis e limpadores do para-brisa com sensor de chuva.

