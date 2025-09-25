GAC Hyptec HT: SUV chinês tem portas diferentes e cobra bem menos que Tesla

A chinesa GAC acaba de estrear no Brasil com a oferta de cinco modelos importados e eletrificados - inicialmente, são 35 concessionárias mais 50 pontos de venda em shoppings.

Desses cinco modelos, o mais luxuoso e equipado é o Hyptec HT - SUV totalmente elétrico de grande porte disponível em duas versões: Elite, com preço sugerido de R$ 309.990 na data de publicação desta avaliação, e Ultra, por R$ 359.990.

A diferença entre as duas configurações está nas portas traseiras: na mais cara, elas são do tipo "asa de gaivota", abertas para cima, e lembram muito as peças do Tesla Model X.

Por falar no utilitário esportivo elétrico da marca do bilionário Elon Musk, todo o design do Hyptec HT é inspirado no visual do SUV da Tesla - que, novo, pode ser encontrado via importação independente por preços em torno de R$ 800 mil.

Confia a seguir como anda e o que entrega o carro mais caro da GAC no Brasil, bem mais barato do que o Tesla no qual buscou inspiração.

Desvendando o GAC Hyptec HT Ultra

Imagem: Divulgação

Design: seja em tamanho, seja no design, o GAC Hyptec HT não disfarça que sua grande inspiração é o Tesla Model X.

O porte avantajado, por si só, é um elemento visual a ser destacado, bem como a carroceria com formas arredondadas e fluidas, em nome da eficiência aerodinâmica.

A dianteira em forma de cunha destaca os faróis full-LED bem parecidos com os do modelo da Tesla, enquanto a traseira conta com vidro bastante inclinado, bem no estilo dos cupês, e lanternas de LEDs na horizontal unidas por uma faixa iluminada que atravessa toda a tampa do porta-malas.

Imagem: Divulgação

Na configuração topo de linha que é tema desta avaliação, as portas traseiras articuladas que se abrem para cima e lembram asas abertas de um pássaro dão um charme à parte ao utilitário esportivo chinês.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,93 m de comprimento, 1,92 m de largura e excelentes 2,93 m de distância entre-eixos, o Hyptec HT se destaca pelo bom espaço interno, o que inclui os dois compartimentos de bagagens: 670 litros no porta-malas traseiro, cuja tampa traz acionamento elétrico, mais 55 litros no bagageiro dianteiro.

Além de ser ampla, a cabine traz ótimo isolamento acústico e um acabamento luxuoso: a maior parte das superfícies é revestida de couro ou outro material suave e macio ao toque.

Imagem: Divulgação

O habitáculo traz mimos como bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação aquecimento e massagem - o banco do passageiro dianteiro até reclina e conta com um apoio para as pernas.

Além disso, o encosto do banco traseiro é reclinável, o que também contribui para o conforto a bordo.

Imagem: Divulgação

Outro luxo disponível são a abertura e o fechamento elétricos das portas laterais, por meio de um botão - sensores identificam se eventualmente há obstáculos ao redor e interrompem o movimento, caso seja necessário.

O exemplar avaliado é da versão Ultra, que se diferencia da configuração Elite exclusivamente pelas portas traseiras no estilo "asa de gaivota", semelhantes àquelas do Tesla Model X. Ao ser acionadas, inicialmente elas sobem rente à carroceria e depois se abrem, já sobre o teto do veículo.

Além do estilo, tais portas facilitam o embarque e o desembarque do veículo, desde que haja espaço suficiente para que sejam abertas. Outro aspecto a ser destacado é que, com essas portas diferentes, o teto panorâmico fica restrito a uma pequena peça sobre os bancos dianteiros e outras duas, ainda menores, nas laterais da segunda fileira de assentos.

Imagem: Divulgação

No Hyptec HT Elite, cujas portas traseiras são convencionais, o teto panorâmico ocupa a maior parte do comprimento do SUV e traz uma persiana elétrica bastante útil nos dias mais quentes.

Outro recurso interessante do utilitário esportivo, nas duas versões, é a fragrância que traz o sistema de ar-condicionado de duas zonas: dá para escolher entre três odores diferentes.

Imagem: Divulgação

Segurança: nas duas versões disponíveis, conta com seis airbags, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, monitoramento externo "360 graus" por câmeras, monitoramento da pressão dos pneus, Isofix, monitoramento da pressão dos pneus e alerta de cintos de segurança desafivelados.

A GAC acerta ao disponibilizar desde a configuração de entrada pacote de assistências ADAs que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão dianteira e traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto.

O Hyptec HT, portanto, é muito bem servido no que se refere a itens de segurança.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o Hyptec HT não é tão potente quanto parece: a ficha técnica informa que seu único motor elétrico, instalado no eixo traseiro, rende 245 cv e 31,5 kgfm de torque.

No uso cotidiano, contudo, o SUV tem bastante fôlego, especialmente na cidade, entregando torque instantâneo nas acelerações, como aconteceu com todo automóvel 100% elétrico.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos, conforme dados oficiais da fabricante - bom número, considerando o tamanho e o peso do Hyptec, que chega a 2.140 kg na versão avaliada.

A condução seria mais divertida, conectada e direta, contudo, se a suspensão fosse um pouco mais rígida - calibrada para dar prioridade máxima ao conforto, faz o veículo balançar e mergulhar mais do que o desejável em frenagens mais bruscas, mas nada que comprometa a segurança.

Imagem: Divulgação

Outro ponto que poderia ser melhor é a autonomia: equipado com bateria de 72,7 kWh, o alcance com uma carga completa é de 362 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - durante o período de avaliação, foi mais ou menos essa a quilometragem obtida.

Quanto à recarga, em eletropostos "lentos" com corrente alternada, a potência máxima possível no modelo da GAC é de 6,6 kW - poderia ser melhor, mas está dentro da média do mercado. Por outro lado, o carregamento em corrente alternada "aceita" potência de até 163 kW - superior àquela disponível na maior parte dos pontos de recarga "rápidos" do país.

A GAC informa que, na potência máxima, o carregamento da bateria de 30% a 80% se dá em razoáveis 29 minutos.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de material sintético e ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação, memória, apoio de braço central e massagem, bancos de couro, banco do motorista com alto-falantes embutidos, banco do passageiro dianteiro reclinável com apoio para as pernas, banco traseiro bipartido com apoio de braço central, apoio para os pés e encosto reclinável, portas com abertura elétrica, portas traseiras com estilo "asa de gaivota", painel digital de 8,9 polegadas, central multimídia com tela de 14,6 polegadas, conexão sem fio de celulares via Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, chave presencial, sistema de som premium com 22 alto-falantes, retrovisores externos com rebatimento elétrico e sistema antiembaçamento, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão dianteira e traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais, monitoramento externo "360 graus" por câmeras, monitoramento da pressão dos pneus, ar-condicionado digital automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 19 polegadas, teto panorâmico, sensores de chuva e crepuscular, maçanetas retráteis, para-brisa e vidros laterais com isolamento acústico, comandos de voz, carregamento de dispositivos externos com a bateria da propulsão elétrica (V2L), abertura elétrica do porta-malas e faróis e lanternas de LEDs.

