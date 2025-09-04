GAC GS4: SUV chinês faz 14 km/l na cidade e custa menos que Corolla Cross

Com operações recém iniciadas no mercado brasileiro, a chinesa GAC estreia no país com a oferta de cinco modelos importados e eletrificados - inicialmente, são 35 concessionárias mais 50 pontos de venda em shoppings.

Desses cinco carros à venda, apenas um é híbrido: trata-se do o SUV médio GS4, que traz tecnologia semelhante àquela utilizada pela Toyota no Corolla e no Corolla Cross. Isso não acontece por acaso: a GAC produz na China veículos da marca japonesa.

O GS4, assim como os híbridos da Toyota, é do tipo pleno: traz bateria recarregada pelo próprio veículo para entregar médias de consumo na faixa dos 14 km/l na cidade, só que ainda não é flex, bebe apenas gasolina.

Além do baixo consumo, o lançamento da GAC aposta no design diferente e no custo-benefício para disputar clientes do Corolla Cross e de outros utilitários esportivos eletrificados - incluindo modelos igualmente chineses como BYD Song Pro e GWM Haval H6 HEV.

Nesta avaliação, o UOL Carros analisa a versão topo de linha Elite, com preço sugerido de R$ 199.990. Também há o GS4 Premium, por R$ 189.990. Confira.

Desvendando o GAC GS4

Imagem: Divulgação

Design: o GS4 traz no design um dos seus atributos mais evidentes.

A carroceria é cheia de vincos, sobretudo nas laterais, enquanto na dianteira destacam-se a grade com fendas na diagonal e os faróis full-LED bem afilados junto ao capô - as peças exibem uma espécie de apêndice iluminado nas extremidades que avança na direção da base do para-choque.

A unidade que testamos, da versão mais cara, conta com rodas de liga leve raiadas de 19 polegadas com acabamento diamantado e detalhes escurecidos (na versão de entrada, elas têm aro 18), enquanto a pintura prata perolizada traz um efeito muito interessante: dependendo do ângulo, a tonalidade varia para o branco e o azul.

Imagem: Divulgação

A traseira é outro ponto no qual o GS4 tem personalidade, exibindo vidro bem inclinado ladeado por lanternas finas e em forma de bumerangue nas colunas.

Uma quase extravagância visual do SUV da GAC é o aerofólio traseiro de grandes dimensões na parte superior da tampa do porta-malas que lembra uma peça de avião.

Outro detalhe a chamar a atenção são as saídas de escapamento "fake" nas extremidades do para-choque traseiro - curiosamente, o veículo, de fato, tem duas ponteiras do sistema de exaustão, mas elas ficam escondias na parte inferior do utilitário esportivo.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,68 m de comprimento, 1,9 m de largura e excelentes 2,75 m de distância entre-eixos, o GS4 compete na categoria de SUVs médios, mas tem porte bem maior do que a média da categoria.

A título de comparação, o utilitário esportivo da GAC é 22 cm mais longo e 8 cm mais largo do que o Corolla Cross (R$ 219.890). Na distância entre-eixos, são 11 cm a mais do que o modelo da Toyota. Para se ter uma ideia, o porte do GS4 é um pouco maior do que o do RAV4, também da marca japonesa (a partir de R$ 349.290).

Imagem: Divulgação

Isso é traduzido em bastante espaço interno, seja para motorista mais quatro ocupantes viajarem confortavelmente, seja para transportar bagagens - o amplo porta-malas tem capacidade de 638 litros e acomoda um estepe, daqueles fininhos, mas que são item cada vez mais raro em carros novos.

O acabamento interno chama a atenção, trazendo superfícies macias ao toque no painel e também nos painéis internos das portas dianteiras e traseiras. Há bastante couro sintético no habitáculo, cujos bancos são confortáveis - os dianteiros trazem ajustes elétricos e ventilação. Além disso, o encosto do banco traseiro pode ser reclinado.

Imagem: Divulgação

Na versão Elite, o painel digital é de fácil leitura e mede 10,25 polegadas, enquanto no GS4 Premium o tamanho cai para sete polegadas. Já a central multimídia conta com tela de 10,1 polegadas independentemente da versão escolhida. Ela permite conexão sem fio com dispositivos móveis via Apple CarPlay, embora não haja Android Auto - para compensar, a GAC disponibiliza um software que permite espelhar a tela de smartphones Android.

O console central elevado e vazado é todo forrado e conta com seletor de marchas de cristal e somente a configuração Elite traz carregador de celular por indução - no caso, a respectiva superfície se inclina automaticamente quando você coloca o telefone para recarregar.

Imagem: Divulgação

Como em outros carros chineses, a maior parte dos controles e ajustes está concentrada na multimídia, o que, para mim, não é ideal - contudo, há alguns botões físicos, como os da regulagem dos retrovisores externos e uma roldana integrada à moldura das saídas de ar no centro do painel que permite ajustar a temperatura do ar-condicionado - que é digital, tem apenas uma zona de temperatura e oferece saídas para os ocupantes do banco traseiro.

Imagem: Divulgação

Só a configuração Elite vem com teto solar panorâmico com cobertura elétrica, retrovisores externos com rebatimento elétrico e tampa do bagageiro com acionamento elétrico, mas as duas verões saem da fábrica trazendo itens como chave presencial e freio de estacionamento eletrônico com função auto hold.

Faltou uma cobertura para ocultar os itens do porta-malas, o famoso "tampão".

Imagem: Divulgação

Segurança: desde a versão de entrada Premium, conta com seis airbags, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, Isofix, monitoramento da pressão dos pneus e alerta de cintos de segurança dianteiros desafivelados.

A GAC acerta ao disponibilizar também na configuração de entrada pacote de assistências ADAs que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo capaz de operar em congestionamentos, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática do farol alto.

O GS4 Elite vai além e acrescenta head-up display, monitoramento externo "360 graus" com câmeras externas, alerta de cintos traseiros desafivelados e de portas abertas, alerta de ponto cego, alerta de colisão traseira, aviso de tráfego cruzado traseiro e assistente ativo de manutenção de faixa.

Só senti falta dos sensores de estacionamento dianteiros, até por conta do porte do veículo, ainda que haja uma câmera no para-choque frontal para ajudar nas manobras - no caso da versão Elite.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o GS4 é um carro com desempenho de sobra na combinação do motor 2.0 aspirado com injeção direta de gasolina e do propulsor elétrico que, juntos, rendem 235 cv de potência combinada - número bastante superior aos cerca de 120 cv do Corolla Cross Hybrid.

Por se tratar de um híbrido pleno, os dois motores nunca entregam juntos o respectivo torque máximo - por isso, a GAC informa apenas o torque individual de cada unidade motriz: 30,6 kgfm da unidade elétrica e 18,3 kgfm do propulsor a combustão.

O que se tem ao volante é segurança em ultrapassagens e retomadas. A aceleração de zero a 100 km/h se dá em oito segundos, de acordo com a fabricante - bom número para um carro com quase 4,7 m de comprimento e peso de 1.673 kg em ordem de marcha na versão avaliada.

Imagem: Divulgação

A boa disposição na hora de pisar no pedal direito não se resume a mais segurança na estrada: também entrega diversão ao volante, compatível com o visual ousado e esportivo do GS4.

Diferentemente de outros carros chineses, cuja suspensão é tão voltada ao conforto que a carroceria balança demais, no modelo da GAC ela é bem acertada, mantendo o veículo estável e previsível nas mudanças de trajetória, chegando a trazer uma pitada de esportividade - sem comprometer o conforto. Além disso, ela é independente nas quatro rodas, trazendo configuração do tipo McPherson na dianteira e Multilink no eixo traseiro.

Imagem: Divulgação

A direção elétrica também contribui, trazendo peso na medida e volante com boa pegada - só senti falta de posição de dirigir um pouco mais baixa, mesmo com ajustes de altura e profundidade no volante.

O conjunto híbrido faz a recarga da bateria com capacidade de 2,1 kWh por meio das frenagens e das desacelerações e também através do motor a gasolina, que funciona no ciclo Atkinson para maior eficiência energética. Como em outros híbridos plenos, a exemplo do Toyota Corolla Cross, o propulsor elétrico entra em ação em baixas velocidades, especialmente ao arrancar o veículo e em manobras - se você acelerar com mais força, o motor a combustão é automaticamente acionado para dar aquela força extra.

Imagem: Divulgação

Graças à propulsão híbrida, obtive consumo urbano bem próximo dos 14,1 km/l informados na medição oficial do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Já na estrada, a média caiu para cerca de 12 km/l - diferentemente de carros convencionais a combustão, híbridos como o GS4 são menos eficientes no ciclo rodoviário, no qual o motor elétrico quase não é acionado, por conta das velocidades mais altas.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de material sintético semelhante a couro e ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos, bancos de material sintético semelhante a couro, painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, conexão sem fio de celulares via Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, chave presencial, sistema de som com 6 alto-falantes, retrovisores externos com iluminação e rebatimento elétrico, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão dianteira e traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento externo "360 graus" por câmeras, head-up display, ar-condicionado digital automático de uma zona com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 19 polegadas, teto com pintura preta, sensores de chuva e crepuscular, teto panorâmico com cortina e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.