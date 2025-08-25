GAC Aion Y: novo elétrico prova que carro para família não precisa ser SUV

Depois da chegada de marcas chinesas como Caoa Chery. BYD e GWM, para citar algumas, a GAC é outra montadora do país asiático a iniciar operações no Brasil.

Com a promessa de produzir veículos localmente, a marca começa com cinco modelos importados e eletrificados e atualmente tem rede com 35 concessionárias mais 50 pontos de venda em shoppings no pais.

Desses cinco modelos, um é híbrido (o SUV médio GS4) e os demais, totalmente elétricos.

Dentre eles está o Aion Y desta avaliação, uma minivan de cinco lugares que chega para buscar clientes de uma categoria que já foi bastante popular aqui, mas hoje encolheu por conta da alta demanda por SUVs e está restrita a poucos modelos, como Chevrolet Spin e Kia Carnival - ambos com propulsão convencional.

O Aion Y é comercializado em duas versões: Premium, com preço sugerido de R$ 174.990, e Elite, à venda por R$ 184.990 e que foi esmiuçada nesta avaliação.

Desvendando o GAC Aion Y Elite

Imagem: Divulgação

Design: o Aion Y traz proporções bem típicas de minivan, o que dá à carroceria um aspecto geral de caixote, com para-brisa bem afastado do volante.

Isso não significa que o modelo da GAC não tenha ousadias no design, o que é percebido em detalhes como as belas rodas de liga leve com cinco raios vazados da versão testada, os apliques de plástico na cor cinza acetinada na base das portas e no contorno das caixas de roda e, principalmente, o conjunto óptico "diferentão" na dianteira.

Imagem: Divulgação

Chamados de Angel Wings (asas de anjo), os faróis, de fato, lembram um pássaro batendo as respectivas asas. Tais "asas", na verdade, são as luzes de condução diurna e se estendem até quase a base do para-choque frontal.

Gostei do estilo, mas acredito que as peças estejam mais sujeitas a danos em caso de uma batida.

Imagem: Divulgação

Mais convencional, a traseira exibe lanternas esguias na horizontal, unidas por uma barra iluminada que atravessa a tampa traseira - que, por sinal, tem uma espécie de aerofólio embutido na parte superior.

Outro destaque vai para as maçanetas externas, que são embutidas se abrem lateralmente ao destravar as portas. Além de contribuir para a aerodinâmica, as peças dão um ar mais sofisticado ao veículo.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,53 m de comprimento, 1,87 m de largura e excelentes 2,75 m de distância entre-eixos, o Aion Y traz no espaço interno sua maior qualidade.

Especialmente no banco traseiro, onde três adultos de grande estatura se acomodam confortavelmente, a minivan da GAC se destaca inclusive ante veículos maiores.

Outro destaque vai para o tamanho e a abertura das portas, que chega praticamente a 90 graus e facilita muito o embarque e o desembarque. O piso plano é outro aspecto que contribui para o conforto a bordo.

Imagem: Divulgação

O acabamento no geral é bom, mesclando materiais macios ao toque e de diferentes texturas - embora a parte superior do painel das portas traseiras seja de plástico rígido. Os bancos de material sintético que remete ao couro são confortáveis e trazem uma combinação de preto, cinza e azul.

Como em outros automóveis chineses, na primeira fileira de bancos há painel digital, no caso com tela de 10,25 polegadas, e central multimídia avantajada - no Ayon Y, ela mede 14,6 polegadas e é por meio dessa tela que quase todos os comandos são feitos, inclusive o ajuste dos retrovisores. Gostaria que houvesse mais botões físicos, ao menos para os ajustes mais recorrentes, o que inclui o ar-condicionado.

Um detalhe a ser melhorado é a falta de conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay - é necessário utilizar um cabo - e a indisponibilidade de entrada USB do tipo C, a mais utilizada nos smartphones mais recentes. Temos no Aion Y duas portas do tipo A, aquele maior e mais antigo.

Imagem: Divulgação

Por falar nele, a climatização é de apenas uma zona de temperatura, mas há saída de ar exclusiva para o banco de trás.

Desde a versão de entrada, a lista de equipamentos é generosa e inclui itens como teto solar panorâmico, que pode ser aberto e tem rede com acionamento elétrico. Além disso, traz chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, sensores traseiros de estacionamento e monitoramento externo "360 graus" com câmeras.

Contudo, apenas a versão Elite traz bancos dianteiros com ajustes elétricos, abertura elétrica da tampa do porta-malas (que tem apenas razoáveis 361 litros de capacidade), carregamento de celular por indução, rodas de liga leve de 18 polegadas (na configuração Premium elas são de aro 17), ventilação do banco do motorista e repetidores de seta nos retrovisores externos. Além disso, apenas a versão topo de linha traz pacote de assistências à condução ADAS (veja mais detalhes abaixo, no quesito Segurança).

Independentemente da versão, o Aion Y não tem botão de partida: basta entrar no veículo com a chave presencial e colocar a alavanca de câmbio na posição D e começar a dirigir - para fechar o veículo, você utiliza o botão na chave ou simplesmente se afasta que as portas são travadas automaticamente.

Dois detalhes poderiam ser melhorados, além dos já citados acima: o volante só tem ajuste de altura e a tampa do bagageiro fica quase no mesmo nível do para-choque traseiro, o que eleva o risco de amassados na peça em caso de colisão.

Imagem: Divulgação

Segurança: na versão de entrada Premium, conta com seis airbags, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, controle de velocidade de cruzeiro tradicional, Isofix e monitoramento da pressão dos pneus.

Contudo, apenas a configuração Elite vem de fábrica com pacote de assistências a condução ADAs, que trraz frenagem automática de emergência com alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária da faixa, assistente de manutenção de faixa, monitoramento de ponto cego, comutação automática do farol alto e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, daqueles mais avançados, que funcionam também no para e anda dos congestionamentos.

Senti falta, contudo, de itens como sensores de estacionamento dianteiros e mais opções de visualização do entorno do veículo por meio das câmeras de "360 graus" - algo amenizado pela ótima visibilidade que o carro proporciona, graças à ampla área envidraçada típica de minivans.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: com 204 cv de potência e 22,9 kgfm de torque instantâneo, por ser um veículo elétrico, o Aion Y é rápido nas acelerações e nas retomadas e traz desempenho de sobra para um automóvel que pesa 1.738 kg na versão avaliada.

A GAC informa aceleração de zero a 100 km/h em bons 8,5 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 150 km/h.

Quanto ao acerto de chassi, o Aion Y traz direção elétrica bem calibrada, trazendo peso na medida e volante com boa pegada.

A suspensão, independente na dianteira e com eixo de torção na traseira, é mais voltada ao conforto, como é padrão na maioria dos carros chineses, mas não chega a ser excessivamente macia - na estrada, a carroceria não balança nem inclina mais do que o desejável nas mudanças de trajetória.

Imagem: Divulgação

Equipado com bateria de 63,2 kWh nas duas versões, o Aion Y traz autonomia de 318 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), mas, no uso real, com o modo de condução Eco ativado e sem abusado do pedal do acelerador, um alcance em torno de 400 km é factível e possibilita o uso do veículo inclusive em viagens;

Um ponto que poderia ser melhor é a velocidade de carregamento: a minivan da GAC é compatível com carregadores rápidos de corrente contínua, mas a recarga é limitada a 75 kW de potência - vale destacar que há no Brasil carregadores de 150 kW ou mais. Na corrente alternada, a recarga é limitada a 6,6 kW.

A fabricante informa que a recarga a 75 kW de 30% a 80% acontece em cerca de 55 minutos - a 6,6 kW, ela acontece em aproximadamente 7,2 horas.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante multifuncional revestido de material sintético semelhante a couro e ajustável em altura, bancos dianteiros com ajustes elétricos, painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia com tela de 14,6 polegadas, conexão com fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, chave presencial, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos com iluminação e rebatimento elétrico, bancos de couro sintético, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento externo "360 graus" por câmeras, ar-condicionado digital automático de uma zona com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, teto com pintura preta, sensores de chuva e crepuscular, teto panorâmico com cortina e faróis e lanternas de LEDs.

