Ford Territory: vimos o que novo SUV de preço ousado tem para querer o topo

Depois da picape Ranger, a Ford atualizou a sua gama com mais um produto no Brasil. O novo Territory, SUV médio importado da China, é oferecido no Brasil por R$ 209.900, em versão única e sem acessórios complementares.

Anteriormente, o modelo já tentava ganhar espaço com a geração anterior, mas agora a renovação - aliada ao preço agressivo - vai dar uma agitada ante os principais rivais. São eles: Jeep Compass Limited (R$ 215.890), Chevrolet Equinox (R$ 217.990), Jeep Commander Longitude (R$ 232.290), Toyota Corolla Cross XRX Hybrid (R$ 210.990), Volkswagen Taos Highline (R$ 212.480) e companhia.

Só de olhar para ele, é possível ver como é muito bonito, super bem acabado e generoso nas suas dimensões. Por outro lado, ainda que seja um modelo novo, ainda observamos velhos hábitos. Será que a Ford apenas manteve o que era bom (e ainda continuará sendo) ou deixou passar aquilo que já merecia algumas mudanças?

Outro ponto que podemos questionar é se o Territory poderá, finalmente, retomar a moral para ter o fôlego necessário e, assim, duelar com os SUVs médios mais vendidos e garantir uma posição de destaque. Preço ele tem e novo ele é, mas será que isso basta? Vamos descobrir a seguir se novos tempos finalmente virão.

Conectividade é boa, mas não é a melhor Veredito O Ford Territory é destaque na relação custo-benefício, mas pode não agradar aqueles que desejam uma sensação mais ágil ao volante ou até mesmo os números de consumo mais brilhantes. Ainda assim, os dados são bons, quando consideramos o seu porte. E a conectividade é boa, mas também não é a mais avançada de todas. Agora, quem quer maciez, design e qualidade de vida a bordo, mesmo se custasse mais, seria difícil para os rivais superarem o Territory. E ao preço que está sendo tabelado atualmente, aí sim não tem conversa para ninguém.

Design

A geração anterior já transmitia impressão de requinte e inspirava conforto. A novidade ainda faz isso, mas agora com elementos futuristas ainda mais presentes. Afinal de contas, tudo está correlacionado e o mercado clama por isso nos dias de hoje

Vemos LEDs bem afilados nos conjuntos ópticos de cima, muitas superfícies em preto brilhante, frisos cromados, elementos tridimensionais na grade dianteira, rodas com visual esportivo, silhueta que forma alguns pontos musculosos nas extremidades e vincos que produzem efeito de luz e sombra na superfície da carroceria

No interior, também fica evidente que se trata de uma nova geração, mas o apelo é mais elegante do que futurista. Tem duas telas integradas por uma moldura de black piano e superfícies mais curvas. Mas não deixa de lado a personalidade, que se materializa nos diferentes tons de cores modernas e nos materiais dignos de carros de categoria premium

Segundo a montadora, a nova geração do SUV cresceu em todos os aspectos, proporcionando um bom espaço tanto na primeira, como na segunda fileira de assentos. O SUV mede 4.630 mm de comprimento, 1.936 mm de largura sem espelhos e 2.177 com espelhos, 1.706 mm de altura e 2.726 mm de entre-eixos

Vida a bordo

Já adiantamos um pouco o que podemos encontrar na parte de dentro, mas o destaque está no conforto. Tanto na frente quanto atrás, todas as superfícies são revestidas com materiais sensíveis ao toque. Além disso, o espaço para os ocupantes está entre os melhores do segmento. Atrás, nem túnel central o Territory tem na segunda fileira, logo, a acomodação do ocupante do meio é ótima. Mesmo com três adultos atrás, não há tempo ruim

O porta-malas cresceu e tem agora 448 litros, mas pode chegar aos 1.442 rebatendo os assentos. Com isso, entrega bons números para acomodar as bagagens. O que ajuda a admirar a paisagem é que, além do bom campo de visão, o teto solar panorâmico bipartido do carro permite uma ótima passagem de luz

E não bastasse o silêncio na cabine, a suspensão é bem macia, o que é perfeito para tirar um sono a bordo (não se você for o motorista, é claro). Esse foco no conforto vai reger mais impressões de dirigibilidade, o que nem sempre configura uma situação de "ganha-ganha" por completo

Dirigibilidade

Os que gostam de dirigir só vão se identificar se a única preferência ao volante for a sensação de maciez, pois o Territory pouco instiga. É estável e a posição ao dirigir é ergonômica, mas não transmite muito retorno da direção e tem calibração de suspensão e carroceria com pouca rigidez. Com isso, quem gosta de sentir mudanças de direção ágeis e um comportamento mais dinâmico, talvez vai ver vantagem na concorrência

No modo de condução padrão também demora mais do que o ideal para responder e para entregar todo o gás para acelerar, quando afundamos o pedal direito. Quando selecionamos o modo 'Sport', a situação melhora bastante, mas ainda não chega ao ponto de ganhar tanto arrojo também. Nada do que envolve essa falta de tempero para os mais entusiastas mudou em relação à geração anterior

Mas voltando ao território (literalmente) onde o SUV da Ford fala mais alto, nada é o bastante para abalar o seu equilíbrio. Passa por lombadas, valetas e buracos sem qualquer remelexo. Poucos rivais conseguem rodar com uma suavidade comparável ao tapete do Aladdin

Desempenho e consumo

O Territory chega com o Ecoboost 1.5 de injeção direta, 169 cv de potência e pouco mais de 25 kgfm de torque. Com isso e por meio de um câmbio automático de sete marchas, chega de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos. Os números de consumo fornecidos pelo fabricante, por sua vez, são são de 9,5 km/l cidade e 11,8 km/l na estrada (gasolina)

Equipamentos e segurança

A conexão sem fio para o Android Auto e Apple Carplay ajuda, assim como carregador por indução e os mimos do assistente de condução são relevantes para o dia a dia no trânsito. O carro não oferta a nova geração do Sync, mas tem o sistema próprio e resolve bem na entrega do entretenimento e funções do veículo na tela

Como itens de segurança, tem piloto automático adaptativo com Stop & Go, Park Assist e uma série de assistências: permanência em faixa, pré-colisão com frenagem de emergência, tráfego cruzado, partida em rampa, frenagem pós-colisão e monitoramento de pressão dos pneus (TPMS). Oferece ainda farol alto automático, câmera 360°, seis airbags com detecção inteligente de ocupantes e monitoramento de ponto cego (BLIS)