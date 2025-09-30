Ford Mustang com câmbio manual é mais caro e isso faz todo o sentido

Desde o início da importação oficial do Mustang, em 2018, ainda na geração anterior, a Ford tem alternado a oferta de versões especiais com a configuração GT, padrão com motor V8.

Há alguns meses, a marca surpreendeu ao disponibilizar um lote limitado do esportivo com um item desejado por entusiastas, mas cada vez mais raro nesse tipo de veículo: pedal de embreagem e câmbio manual.

Trazendo detalhes visuais exclusivos e com oferta limitada a 200 unidades, com direito a uma placa numerada no console central, o Mustang GT Performance manual estreou em maio com preço sugerido de R$ 600 mil - R$ 51 mil acima do valor cobrado pelo GT Performance automático, que acaba de ser substituído pelo Mustang Dark Horse, com preço sugerido de R$ 649 mil.

Com oferta priorizada a clientes que já têm um ou mais exemplares do Mustang, a versão manual foi rapidamente esgotada e hoje é item de colecionador.

O UOL Carros teve a oportunidade de dirigir durante alguns dias um desses carros, o de número 200 - portanto, o último da série limitada.

Desvendando o Ford Mustang GT Performance manual

Imagem: Divulgação

Design: além do câmbio manual, a edição limitada do Mustang traz itens visuais exclusivos, como as faixas esportivas pretas com frisos vermelhos que atravessam toda a extensão da carroceria, incluindo o capô e a tampa do porta-malas, além de rodas e emblemas dianteiro, laterais e traseiro na cor bronze.

Outro diferencial é o logotipo arredondado com o cavalo em disparada nas colunas traseiras, alusivo ao aniversário de 60 anos do Mustang.

Imagem: Divulgação

Como na versão automática, o Mustang exibe carroceria longa, baixa e larga, que na geração atual traz "ombros" bem pronunciados nos para-lamas traseiros, é uma atração por onde passa.

O modelo atual ficou ainda mais musculoso e detalhes como o capô comprido e o grande aerofólio na tampa do porta-malas não deixam dúvida de que se trata de um Ford Mustang.

Imagem: Divulgação

Na dianteira, os faróis full-LED mais afilados deram um toque minimalista ao cupê esportivo que nasceu em 1964.

O conjunto óptico traz na parte superior, rente ao capô luzes de condução diurna formadas por uma espécie de pontilhado com três elementos que também funcionam como piscas (e se acendem um depois do outro, formando uma animação bacana).

Imagem: Divulgação

Na traseira, as tradicionais lanternas divididas em três seções independentes estão lá, mas agora cada segmento tem o formato de seta e as respectivas luzes também contam com uma animação ativada assim que você destrava as portas.

Por dentro, o design é um capítulo à parte e conto mais detalhes no próximo quesito desta avaliação.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: na cabine, o ponto alto são o painel e a central multimídia, dispostos em uma única peça, com telas configuráveis de alta resolução com, respectivamente, 12,4 e 13,2 polegadas.

A Ford soube muito bem combinar esse aspecto mais tecnológicos com referências ao legado de seis décadas do seu carro mais famoso - o freio de estacionamento, por exemplo, é acionado por meio de uma alavanca, mas é eletrônico.

Trata-se de uma dentre várias referências ao passado, que nesse caso também é funcional: a alavanca serve para fazer derrapagens controladas em pistas fechadas, como no "freio de mão" convencional e mecânico de gerações anteriores do Mustang.

Imagem: Divulgação

Na versão manual, você não abre mão apenas das trocas automáticas - você perde os bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento, substituídos por assentos esportivos Recaro do tipo concha e revestidos de couro.

Também não há recarga de celular por indução, item disponível no GT Performance automático.

De resto, a lista de equipamentos é a mesma e inclui sistema de som premium da B&O com 900 W e 12 alto-falantes e ar-condicionado de duas zonas.

Os dois bancos traseiros são pequenos e apertados e, por conta da inclinação do teto acentuada, típicas de cupês, são mais adequados para crianças ou adultos de baixa estatura.

Imagem: Divulgação

Por outro lado, o porta-malas é bastante amplo, com seus 408 litros de capacidade, que pode ser ampliada com o rebatimento dos encostos traseiros.

Um detalhe que vale destacar: além de ligar o motor por meio da chave presencial, é possível acelerar o V8 remotamente - algo que muito proprietário de Mustang deverá fazer para se exibir aos amigos.

Imagem: Divulgação

Segurança: diferentemente de outros "muscle cars", o Mustang, com sua tração traseira e motor com quase 500 cv, não é um carro intimidador, desde que você não abuse na hora de acelerar - e entenda e respeite os limites do veículo e do motorista - de preferência, com o controle de tração e estabilidade ligado, se estiver rodando em vias públicas.

É um automóvel bem equilibrado e, além disso, traz uma extensa lista de equipamentos de segurança passiva e ativa.

Sai da fábrica com sete airbags de série, além de um pacote completo de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função 'stop & go", alerta de colisão dianteira e traseira com detecção de pedestres e frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, assistente de manobras evasivas, faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura e comutação de luz alta automática.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o Mustang não tem o menor tempo de volta nem a maior velocidade máxima da categoria: seu propósito é entregar performance com emoção e adrenalina e isso ele faz muito bem - com a transmissão manual de engates precisos, a experiência é ainda mais visceral.

O motor 5.0 V8 Coyote naturalmente aspirado é ainda mais potente do que na versão automática, entregando 492 cv - 4 cv extras. Já o torque é o mesmo, independentemente da transmissão: 57,8 kgfm

A fabricante informa aceleração de zero a 100 km/h nos mesmos 4,3 segundos do Mustang automático e velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km/h, mas o esportivo da Ford não se limita a roncar alto e ser rápido apenas na linha reta.

Traz suspensões refinadas, independentes nos dois eixos - e, pela primeira vez, conta com sistema adaptativo, que altera a rigidez dos amortecedores de forma automática ou por meio da seleção dos quatro níveis disponíveis. Essa tecnologia, inclusive, é capaz de antecipar buracos e ajustar os amortecedores para amenizar o impacto de buracos.

Imagem: Divulgação

Já o câmbio manual, além de ser preciso e de não exigir muito esforço nas trocas, conta com o recurso Rev Match, que eleva automaticamente as rotações do motor nas trocas, e Flat Shift, que permite cambiar sem tirar o pé do acelerador.

Para maior controle, os freios são da Brembo, famosa marca de alta performance, e estancam com eficiência os 1.804 kg do Mustang.

E não são apenas as suspensões que dá para ajustar: acelerador, assistência do volante, nível de interferência dos controles de tração e estabilidade e até o ronco do escapamento são itens configuráveis no Mustang,

O cupê tem modos de condução voltados para a pista, como um intrincado sistema de drifting (derrapagens controladas) e um recurso para "fritar" (aquecer) os pneus traseiros, onde está a tração, para provas de arrancada.

Contudo, o maior mérito do Mustang é ter múltiplas personalidades: com todas as salvaguardas eletrônicas ativadas, é um carro previsível e relativamente dócil para uso no dia a dia.

Imagem: Divulgação

Não chega a ser duro demais e o vão livre do solo é bem razoável - tomando cuidado, você dificilmente vai raspar o assoalho em lombadas, mas prepare-se para raspar o para-choque com alguma facilidade na guia rebaixada da saída de garagens.

Nada que atrapalhe a diversão em um carro potente, ágil e preciso de se conduzir, sem abrir mão de uma dose de conforto no uso cotidiano.

Segundo dados oficiais do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Mustang GT Performance manual tem consumo de combustível ainda mais alto do que a versão automática: as médias são de apenas 6,1 km/l na cidade e de 8,9 km/l na estrada - ante 6,5 km/l e 9 km/l da variante sem pedal de embreagem.

No ciclo urbano, no anda e para do trânsito da capital paulista, obtive média em torno de 4,5 km/l. Já em rodovias, com o pé leve e utilizando a sexta marcha, 9 km/l é um número bem factível.

Imagem: Divulgação

Itens de série: traz bancos Recaro do tipo concha revestidos de couro, painel digital de 12,4 polegadas integrado em peça única com a central multimídia de 13,2 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rodas de liga leve de 19 polegadas, câmera de ré, ar-condicionado digital de duas zonas, sete airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função 'stop & go", alerta de colisão dianteira e traseira com detecção de pedestres e frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, assistente de manobras evasivas, faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura e comutação de luz alta automática, bancos e volante de couro, carregamento de celular por indução, sistema de som premium B&O com 900 W e 12 alto-falantes, chave presencial. freios a disco Brembo nas quatro rodas, volante com aquecimento, ajuste de altura e profundidade, navegador GPS nativo, controles de voz e freio de estacionamento elétrico.

