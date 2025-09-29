Maverick Tremor prova que picape da Ford não é só para rodar no asfalto
Após estrear no Brasil em 2022, a Ford Maverick recebeu neste ano importantes atualizações para ficar mais competitiva frente a concorrentes como Ram Rampage.
Importada do México, a picape de porte intermediário entre as compactas e médias recebeu novo desenho da dianteira, com faróis, grade e para-choque redesenhados.
Também ficou consideravelmente mais equipada sem ficar mais cara: parte de R$ 219.900 na versão de entrada Lariat Black, que agora tem até teto solar, além de painel de instrumentos digital e central multimídia consideravelmente maior.
Além disso, na linha 2025, que recentemente chegou às concessionárias Ford, passou a ser comercializada na versão Tremor por R$ 239.900 na data de publicação desta avaliação.
A versão mais cara chegou para atrair clientes que consideravam a Maverick excessivamente urbana e buscavam uma picape com desenvoltura para rodar longe do asfalto.
De fato, a configuração Tremor, que também chegou para a grandalhona F-150, diferencia-se ao trazer suspensão reforçada e elevada, pneus de uso misto e bloqueio do diferencial traseiro.
Confira mais detalhes na avaliação a seguir.
Desvendando a Ford Maverick Tremor
Design: na linha 2025, a Maverick ganhou novos faróis, que ficaram menores e passaram a exibir luz de condução diurna em forma de gancho que avança em direção à base do para-choque,
A grade dianteira também foi redesenhada, perdendo na versão Lariat Black o friso duplo central que anteriormente se integrava ao conjunto óptico dianteiro. O para-choque também mudou.
Especificamente na configuração Tremor, a grade frontal escurecida mantém as duas barras que atravessam a peça, mas vêm na cor laranja e não trazem integração com os faróis.
Na parte externa, a tonalidade alaranjada também está presente nos dois ganchos dianteiros de reboque na parte inferior do para-choque, em um detalhe nas rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas e no adesivo Tremor nas laterais da caçamba.
No geral, a Maverick mantém o perfil de carroceria mais baixo, condizente com sua proposta mais urbana, mesmo na variante preparada para encarar pedras e lama.
Traz uma boa pitada de esportividade em um veículo do tipo utilitário.
Vida a bordo: medindo 5,1 m de comprimento e 3,07 m de distância entre-eixos, a Maverick traz cabine ampla, ainda que eu esperasse um pouco mais de espaço para as pernas no banco traseiro.
Painel e revestimento interno das portas trazem revestimento de plástico rígido azulado, com peças bem encaixadas e sem rebarbas - picapes nessa faixa de preço ou até superior costumam trazer predomínio de plásticos no acabamento interno, mas, especificamente na Maverick, chama a atenção o fato de que o habitáculo é quase idêntico ao do Bronco Sport - só que o SUV, com preço de R$ 270 mil, conta com revestimentos macios ao toque.
Para se diferenciar da versão Lariat Black, a Tremor conta com detalhes internos na cor laranja, presentes no filete central das saídas do ar-condicionado digital de duas zonas, nos puxadores das portas e na costura dos bancos.
Independentemente da configuração, a grande novidade da Maverick 2025 está nos equipamentos: a tela do painel de instrumentos digital cresceu de 6,5 para oito polegadas, enquanto a ótima central multimídia My Link, que anteriormente media oito polegadas, agora é de 13,2 polegadas.
Além disso, a conexão de celulares via Android Auto e Apple CarPlay acontece sem a necessidade de fios e uma das maiores reclamações dos proprietários da picape finalmente foi ouvida: a Maverick traz sensores de estacionamento não apenas traseiros, anteriormente indisponíveis dentre os itens de série, como também dianteiros.
O modelo recebeu, ainda, monitoramento "360 graus" por câmeras, sistema de som premium da Bang & Olufsen, pacote ADAs de assistências à condução (veja detalhes abaixo, no item "Segurança"), assistente de reboque e teto solar, tudo de série.
Assim como no Bronco Sport 2026, senti falta da retirada dos botões físicos para ajuste do ar-condicionado, cuja regulagem agora é feita por meio da multimídia.
Por outro lado, há ajustes elétricos nos bancos dianteiros, que também contam com ventilação e aquecimento - o do motorista traz, ainda, três posições de memória.
A cabine também é repleta de porta-objetos, inclusive por meio de espaços de armazenamento sob os bancos dianteiros e traseiros.
Segurança: seja na versão Lariat Black ou na Tremor, a Maverick 2025 manda bem nesse quesito e vem de fábrica com sete airbags.
Além disso, traz de série pacote de assistências à condução que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, comutação automática do farol alto e assistente de manobras evasivas.
Além disso, conta com sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, e monitoramento do respectivo entorno com câmeras e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo específico para condução off-road.
Desempenho e consumo: o motor 2.0 turbo a gasolina com 253 cv e 38,7 kgfm de torque proporciona muito fôlego e, associado ao câmbio automático de oito marchas com trocas sequenciais, é um dos responsáveis pela condução bem afiada da Maverick.
Também contam a favor as suspensões independentes nos dois eixos, bem calibradas, e a direção elétrica precisa. Conduzir a Maverick, seja na versão Black ou na Tremor, é semelhante a dirigir um automóvel de passeio com uma pitada de esportividade.
A aceleração de zero a 100 km/h acontece em sete segundos, número excelente para uma picape que pesa mais de 1,8 tonelada em ordem de marcha.
Na linha 2025, o propulsor traz um ronco divertido ao acelerar e, segundo a Ford, recebeu nova calibragem que melhorou as curvas de torque e potência e deixou o veículo mais esperto, especialmente em rotações mais baixas.
Longe do asfalto, a Maverick Tremor traz atributos para encarar terrenos mais difíceis, como suspensão elevada e reforçada, vão livre de 22,6 cm em relação ao solo, ângulo de entrada de 30,9º, ângulo de saída de 21,3º, diferencial traseiro blocante e controle de velocidade de cruzeiro off-road,.
Também sai de fábrica com pneus todo-terreno 225/65 R17 (os mesmos do Bronco Sport) e monitoramento externo "360 graus" com câmeras de alta resolução para monitorar o entorno do veículo em trilhas e também em manobras de estacionamento.
Quanto ao consumo de combustível, deixa a desejar: o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia informa médias de apenas 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada - com o pé leve e rodando a cerca de 100 km/h, obtive média em torno de 12 km/l no ciclo rodoviário.
Equipamentos: vem de série com volante multifuncional ajustável em altura e profundidade revestido de couro, painel digital com tela de 8 polegadas, central multimídia de 13,2 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e navegador GPS integrado, carregamento de celular por indução, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, bancos revestidos de couro, partida do motor por botão, chave presencial, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, assistente de reboque, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, 7 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, frenagem automática de emergência com alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente ativo de centralização de faixa, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática do farol alto, assistente de manobras evasivas, monitoramento da pressão dos pneus, seletor de modos de condução, suspensão elevada e reforçada, pneus de uso misto, bloqueio do diferencial traseiro, controle de velocidade de cruzeiro off-road, tração integral, faróis e lanternas full-LED, tapetes emborrachados, banco traseiro rebatível com compartimento de carga, capota marítima, protetor de caçamba, abridor de garrafas embutido na caçamba, engate para reboque com conector de 4 pinos, rodas de liga leve de 17 polegadas.
Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.
Ford Maverick Tremor
PreçoR$ 239.990
Pontos Positivos
- Tem motor potente e chassi bem acertado
- Traz design original, combinando pegada mais urbana com robustez
- Considerando o preço, é muito bem equipada
- Traz capacidade off-road de verdade
Pontos Negativos
- Consumo de combustível
- Espaço no banco traseiro poderia ser melhor
- Seria ainda mais versátil, não fosse a capacidade de carga de apenas 477 kg
Veredito
A Ford Maverick Tremor vai além da versão de entrada Lariat Black, que ficou mais barata (preço sugerido de R$ 219.900) e incorporou itens de série pedidos pelos clientes. Por R$ 239,900, a configuração Tremor agrega capacidade off-road em itens como suspensão elevada e reforçada, pneus todo-terreno e proteção da parte inferior. Além disso, a variante mais cara mantém o estilo descolado, acrescentado diferenciais estéticos como detalhes internos e externos na cor laranja, e justifica o preço R$ 20 mil mais alto. A Maverick Tremor é uma picape versátil, gostosa de ser dirigida e boa de custo-benefício, bem mais em conta do que a Ford Ranger 4x4 de entrada (R$ 267.900). Só não leve uma para casa se a capacidade de carga for uma prioridade - a Tremor é homologada para carregar apenas 477 kg.
Motorização
Motor 2.0 turbo com injeção direta
Combustível
Gasolina
Potência (cv)
253 cv a 5.500 rpm
Torque (kgf.m)
38,7 kgfm a 3.000 rpm
Aceleração de 0 a 100 (segundos) (km/h)
7 segundos
Velocidade máxima (km/h)
175 km/h
Consumo cidade (km/l)
8,4 km/l
Consumo estrada (km/l)
10,7 km/l
Câmbio
Automático sequencial de oito marchas com paddle shifters
Tração
4x4 com gerenciamento eletrônico
Direção
Elétrica
Suspensão Dianteira
Independente do tipo McPherson
Suspensão Traseira
Independente do tipo Multilink
Freios Dianteiros
Discos ventilados
Freios Traseiros
Discos
Pneus
225/65 R17 todo terreno com estepe full-size
Rodas
17 polegadas
Altura (mm)
1.758 mm
Comprimento (mm)
5.096 mm
Entre-eixos (mm)
3.075 mm
Largura (mm)
1.979 mm
Ocupantes
5
Peso (kg)
1.832 kg em ordem de marcha
Porta-malas (L)
Caçamba com capacidade volumétrica de 943 litros; capacidade de carga de 477 kg
Tanque (L)
62,4 litros
Garantia
3 anos sem limite de quilometragem
Airbags Motorista
Airbags Passageiro
Airbags Laterais
Airbags do tipo Cortina
Airbags para joelho do motorista
Controle de Estabilidade
Controle de Tração
Freios ABS
Distribuição Eletrônica de Frenagem
Ar-Condicionado
Travas Elétricas
Ar Quente
Piloto Automático
Volante com Regulagem de Altura
Vidros Elétricos Dianteiros
Vidros Elétricos Traseiros
Central Multimídia
Rádio FM/AM
Entrada USB
Banco de Couro
Banco do motorista com ajuste de altura
Bancos com ajustes elétricos
Desembaçador Traseiro
Teto Solar
Computador de Bordo
Acendimento automático dos faróis
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de permanência em faixa
Sensor de pressão dos pneus
Sensor de pontos cegos
Alerta de colisão
Faróis com regulagem de altura
Bloqueio do diferencial
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.